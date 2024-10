El show de Franco Colapinto: el “reclamo” a su equipo, el “enojo” con el francés que le quitó el récord de vuelta y el elogio de Fernando Alonso

Escuchar

Franco Colapinto volvió a destacarse al meterse una vez más entre los primeros 10 de un Gran Premio de Fórmula 1. En este caso, el de Estados Unidos, sobre el circuito de Austin, y sumar puntos en el Campeonato de Pilotos de Fórmula Uno en su cuarta carrera en la máxima categoría.

Su frescura desacartona una competencia en la que el argentino aporta carisma; incluso cuando declara en cuestiones que podrían disgustar, termina cayendo simpático.

De hecho, tras la carrera el argentino se refirió a la estrategia de los neumáticos y expuso: “El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije ‘daaaaale, amigo’, dame neumáticos duros. y no querían, no querían, pero los convencí. Así que el año que viene, si no consigo butaca, me hago ingeniero de estrategia. Obviamente fue un poco arriesgado, pero nos salió bien. Yo sabía que teníamos buen ritmo”.

Además, el joven de 22 años analizó: “Hicimos un buen trabajo, dimos un saltito comparado con ayer. Se sintió el cambio que hicimos, lo que trabajamos con el equipo y se merecían un trabajo así, unos puntos. Obviamente, me hubiera gustado quedar noveno. Estaba empujando fuerte para intentar alcanzar a Lawson, pero estaba complicado. Igual, fue un ritmo muy bueno. Cuando tenía aire limpio demostramos ser los más fuertes de la parte media de la grilla, tanto con las duras como con las medias, así que fue más que positivo el día de hoy”.

“Checo (Pérez) me pasó muy bien. Lo venía aguantando mucho, pero llegó un punto en el que dije bueno, que pase. Contento por el resultado, es un gran paso, con buenas expectativas para lo que viene”, finalizó.

El resumen de la carrera

Además, Colapinto aprovechó su espacio en la zona mixta para pegarle un palito a Esteban Ocon, que estaba a su lado en la zona mixta: “La vuelta rápida -récord que le daba un punto más- me la sacó este francés en el final. Una pena, que me la devuelva. ¿Para qué entra a boxes? Gastan gomas... Hay que cuidar el planeta, bol... Quedaban dos vueltas, anda gastando caucho al pedo. Igualmente fue una carrera muy buena, demostramos que estamos fuertes y eso es lo más positivo en estas carreras que quedan en América. Pensando en positivo, confiamos en el auto y confiamos que tenemos un auto para estar adelante”.

El elogio de Fernando Alonso

En la vuelta 23ª, el nacido en Pilar sobrepasó con una magistral maniobra el dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso. Tras un par de vueltas en las que siguió de cerca al asturiano, que compite para Aston Martín, el joven de 21 años aprovechó el ancho de la primera curva, atacó por el interior y le ganó la posición al experimentado piloto español.

Tras la carrera Alonso destacó el trabajo de Colapinto en la zona mixta, donde ponderó: “Hoy no hubo competencia con Franco. Es el McLaren de la zona media”.

Colapinto y Alonso mantienen un vínculo cercano y amistoso. El joven de 21 años fue parte del equipo del dos veces campeón del mundo en 2019 y se coronó campeón en la Fórmula 4 de España. Luego de que el argentino se quedara con el puesto 12° en Monza, Italia, en lo que fue su primera carrera en la Fórmula 1, el asturiano lo congratuló en su debut, se atrevió a hacer un chiste sobre la posición del corredor de Williams en la tabla y le dejó un importante consejo de cara al GP de Singapur, que se celebró el pasado 22 de septiembre y en el que Colapinto había finalizado 11°.

