F1: A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos 2026 y por dónde se puede ver

Este domingo, desde las 17 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Estados Unidos de la Fórmula 1 (F1). Esta nueva fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. Toda la actividad se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Franco Colapinto, uno de los pilotos de Alpine, recibió una dura penalización y deberá retroceder diez posiciones en la parrilla de largada. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) concluyó que la escudería francesa hizo un cambio en su unidad de potencia que supera el límite permitido por el reglamento, dado que utilizará su cuarta unidad electrónica de control (PU-CE) cuando el máximo permitido en la temporada es de tres.

Franco Colapinto en Estados Unidos; el argentino intentará sumar puntos después de tres carreras ANGELA WEISS - AFP

Hasta el momento, Franco fue 6° en Canadá; 7° en Miami y España; 9° en Gran Bretaña e Italia; 10° en China, Barcelona y Bélgica; 13° en Bahréin; 14° en Australia, Mónaco y Países Bajos; 15° en Austria y Hungría; y 16° en Japón, además de abandonar en Azerbaiyán y Singapur. Gracias a estos resultados, se mantiene en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 27 unidades.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Práctica 1: 17°.

Práctica 2: 15°.

Sábado 24 de octubre

Práctica 3: 15°.

Clasificación.

Domingo 25 de octubre

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas, con la carrera programada para el domingo a las 17 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Calendario y ganadores de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

El neerlandés Max Verstappen ganó las últimas dos carreras de la Fórmula 1 en Bahréin y Singapur David Davies - PA Images - PA Images

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina