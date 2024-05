Fórmula 1: el triunfo de Lando Norris confirma que el inglés y McLaren están para grandes cosas

Escuchar

MIAMI GARDENS, Florida.- Lando Norris dijo que las burlas en las redes sociales realmente nunca le irritaron durante sus primeras cinco temporadas en las que la victoria se le resistió en la Formula Uno, incluso después de que se convirtió en una de las estrellas emergentes del deporte debido al fenómeno de una serie de Netflix (Drive To Survive).

Fue una larga espera, cuando el equipo McLaren ensambló su programa y trabajó en monoplazas capaces de competir con Red Bull, Ferrari y Mercedes. Norris, de 24 años, pasaba el tiempo pendiente de las redes sociales, buscando motivación entre sus detractores.

Su momento llegó el domingo cuando en su 110ª carrera obtuvo su primera victoria al imponerse ante Max Verstappen, el reinante tricampeón de la F1, en el Gran Premio de Miami. Verstappen ganó las primeras dos carreras en Miami y el sprint del sábado, antes de chocar contra un cono bien temprano el domingo, lo que le abrió la puerta a Norris.

“Nunca pensé en lo que podía llegar a hacer, así que estoy contento de terminar con eso y demostrarles a muchas de estas personas que estaban equivocadas”, dijo Norris. “Entro a Instagram y me gustan todos los comentarios de gente que despotrica hacia mí. Es algo que me fascina. Me hace sonreír más que nada, especialmente el “Lando No-Wins” (Lando No Gana). En eso se resume todo”.

“Para mí, finalmente que pueda demostrarle a aquellas personas que están equivocadas y demostrarles a las personas que no pensaron que podía lograrlo, me causa una sonrisa más grande en mi rostro. Mi total agradecimiento a todos”, añadió, con un toque de ironía bien británico.

Norris apareció en la conferencia de prensa tras la carrera con su uniforme empapado en champaña. Verstappen y Lewis Hamilton iniciaron los abrazos de felicitaciones al flamante vencedor. Verstappen y Charles Leclerc, tercero en la carrera, esparcieron champaña sobre el rostro de Norris en el podio.

Cerró los ojos y elevó su rostro sonriente hacia el cielo mientras se escuchaba “Dios Salve al Rey”, y acurrucó el trofeo ganador como si se tratara de un bebe, cita la agencia AP. Fue llevado en andas por sus compañeros de equipo de McLaren y cuando vio aproximarse al jefe Zack Brown, le advirtió “No rompas mis costillas”, en anticipación al gran abrazo.

“Estoy temblando muchísimo, porque quería mantener toda la champaña sobre mí”, dijo Norris riéndose... “Y ahora estoy super frío”.

“Estoy muy feliz de haber sido derrotado por Lando hoy”, dijo Verstappen. “Definitivamente se lo merecía. Al final fue unos kilómetros más rápido. Es genial, ganar tu primera carrera siempre es muy emotivo. Te trae de vuelta a todos los días en los que trabajaste para la Fórmula Uno, y luego soñás con estar en el podio y luego subir al escalón más alto”, añadió el neerlandés.

Norris tuvo 24 vueltas para mantener su liderazgo, lo que hizo con absoluto control, realizando una serie de vueltas rápidas para superar cómodamente a Verstappen cerca de la bandera y lograr una victoria memorable. Rindió homenaje al apoyo que había recibido de su madre y de su padre y explicó por qué le había dedicado la victoria a su abuela.

“Mis padres me han apoyado mucho, ellos son los que están conmigo desde el principio”, dijo Norris. “Permitieron que todo sucediera. Ellos son los que me llevaron a las carreras, me apoyaron y me permitieron llegar a la Fórmula Uno, alcanzar mi sueño y hacer lo que me encantaba desde que era niño”, comentó. “Y a mi abuela, porque últimamente no se encuentra muy bien. La vi la semana pasada y le dije que iba a ganar una carrera. No dije cuándo, solo dije que iba a ganar una carrera. No pensé que llegaría tan pronto, así que estoy muy feliz de haber podido hacerlo tan rápido como lo hice”, advirtió.

“Es una gran celebración. Es interesante saber, como padre, cuántas horas dedicás a apoyarlo, conté 350 fines de semana y todas las carreras en fines de semana diferentes. Es brillante, estoy muy feliz por él”, le dijo Adam Norris a Sky Sports. “Estaba calculando que probablemente asistí a unas 900 carreras en los últimos 16 años”, agregó el padre, que es ingeniero mecánico, pero edificó una fortuna como asesor en administración de pensiones.

Es dudoso que haya existido un ganador más popular de una carrera de Fórmula Uno en los últimos años que Norris, que desde el domingo fue celebrado por todos, desde Max Verstappen hasta Donald Trump tras su victoria en el Gran Premio de Miami.

Fue un triunfo muy esperado, sobre todo porque ostentaba el récord de más podios sin una victoria (15), incluidos ocho agonizantes segundos puestos. Incluso Verstappen, el triple campeón mundial de Red Bull que odia perder y al que el piloto de McLaren le negó un hat-trick de victorias en Miami, fue uno de los primeros en felicitar a Norris.

El expresidente estadounidense Donald Trump, que visitó el garaje de McLaren antes de la carrera, estaba encantado de respaldar al ganador y más tarde le dijo a Norris que fue su amuleto de la fortuna. “Me vio después y vino a felicitarme. Él (Trump) dijo que fue mi amuleto de la suerte por mi victoria, pero no sé si vendrá a más carreras”, dijo Norris.

Anthony Hamilton, otro padre decisivo en el éxito de su hijo, el siete veces campeón mundial Lewis, también le envió un mensaje de texto a Norris felicitándolo. Si bien Norris hacía mucho que necesitaba una primera victoria, su espera no fue la más larga.

Los campeones del mundo Jenson Button y Nico Rosberg necesitaron 113 y 111 carreras, respectivamente, antes de su primera victoria. Sergio Pérez, de Red Bull, tiene el récord de 190 carreras antes de su visita a lo más alto del podio, a Carlos Sainz, de Ferrari, le llevó 150, y a Mark Webber, 130.

Norris todavía estaba ultimando planes sobre cómo iba a celebrar su victoria, pero ya está pensando en una segunda. “Esto sólo sucede una vez cuando obtienes tu primera victoria. Esta noche será una buena noche”, había prometido Norris, confirmando que el jefe del equipo, Zak Brown, había retrasado el vuelo a casa hasta un día después, para que hubiera una celebración adecuada.

