Fórmula 1: Franco Colapinto realizó una gran largada en el Gran Premio de Singapur

El argentino Franco Colapinto (Williams) realizó una muy buena maniobra en la largada del Gran Premio de Singapur, en el circuito callejero nocturno de la Marina Bay. El pilarense arrancó en la 12a. posición, sin embargo, de inmediato, escaló tres posiciones, quedando noveno.

La maniobra de Colapinto (21 años) tiene mucho valor, sobre todo en un circuito estrecho, en el que suele ser espinoso ganar posiciones. La acción del argentino le permitió, incluso, quedar por delante del mexicano Sergio “Checo” Pérez, de Red Bull, que empezó a seguirlo desde muy cerca. “Es muy bueno. Dificil de pasar Colapinto”, mencionó Pérez, respecto del argentino, a quien intenta superar.

Franco Colapinto en acción Vincent Thian - AP

Colapinto hace su primera aparición en un callejero nocturno, en el que no tenía experiencia hasta las prácticas que iniciaron el viernes pasado. El piloto argentino irrumpió en la Fórmula 1 debutando en el Gran Premio de Monza y luego consiguió una actuación histórica en Bakú, Azerbaiyán.

El elogio de Checo Pérez

"ES MUY BUENO, DIFÍCIL DE PASAR COLAPINTO", el TREMENDO ELOGIO de Checo Pérez por el trabajo del argentino.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/LYVe3HFYkD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Tras finalizar 12° en la clasificación del Gran Premio de Singapur y no lograr pasar a Q3, ayer Colapinto no había ocultado su sensación agridulce. “Estoy un poco frustrado por no haber entrado, después de haber estado tan cerca... Cometí algunos pequeños errores, el DRS (el reductor de resistencia aerodinámica) no entró a tiempo en la recta. Hay que seguir trabajando, creo que tengo un buen auto para la carrera. Tenemos buen ritmo. Vamos a ir a buscar puntos”, expresó el joven piloto de Williams. Sin embargo, rápidamente pudo acomodar su posición en el difícil circuito nocturno.

El compañero de Colapinto en Williams, Alex Albon, abandonó la carrera de Singapur por un sobrecalentamiento de su auto. Ahora, todas las miradas de la escudería de Grove están en el argentino.

La largada de Colapinto

#F1xFoxSports | ¡ENORME LARGADA DE @FranColapinto EN SINGAPUR!



Las 7 carreras del año que quedan de la Fórmula 1 vivilas en vivo en @TelemetricoF1 junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/eEEFg4NNNe — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 22, 2024

La imagen desde el cockpit

La largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur, avanzando tres posiciones. De P12 a P9. Viendo el on board debo decir que la pasé mal. Está loco. pic.twitter.com/DxSb6MOdFQ — 𝙅𝘿 (@JuannDis) September 22, 2024

El Gran Premio de Singapur es sumamente exigente. “Es como estar en un sauna durante dos horas”, dijo en ESPN el expiloto Cochito López, respecto de las condiciones climáticas allí, con un porcentaje de humedad altísimo que hace perder entre tres y cuatro kilos durante la carrera. En este momento de la carrera la temperatura es de 29 grados con un 80% de humedad.

Franco Colapinto en el exigente circuito de Singapur Vincent Thian - AP

Cómo ver la carrera

La Fórmula 1 se puede ver en vivo en la Argentina, por televisión, a través de Fox Sports (anunció que emitirá las que restan hasta el fin de la temporada, aunque no lo hizo con Monza, donde debutó el argentino), y por streaming en Disney+. El canal se puede sintonizar a través de Flow, Telecentro Play o DGO, aunque se requiere sr cliente de un cableoperador. La plataforma también demanda una suscripción activa, de nivel Premium.

