Fórmula 1: la cámara a bordo que sorprendió a los aficionados y los lamentos de Max Verstappen en el Gran Premio de Países Bajos

La Fórmula 1 regresó este viernes a la actividad después de casi un mes de vacaciones y las diez escuderías volvieron a acelerar frente a los aficionados con las dos primeras sesiones de entrenamiento para el Gran Premio de Países Bajos. Y hubo un impactante regalo adicional para los telespectadores que siguieron la acción en Zandvoort.

A las múltiples atracciones que ofrece la máxima categoría del automovilismo, se sumó en esta ocasión una vista con la cámara giroscópica (”gyro cam”) en el McLaren del británico Lando Norris. Su recorrido por el circuito ofreció una vista impresionante desde el auto y la oportunidad de observar de una forma distinta las curvas, los peraltes y las ondulaciones en un mítico lugar de la categoría.

Desde el McLaren de Lando Norris, la cámara giroscópica ofreció una vista peculiar de su conducción en el circuito que más inclinaciones presenta en el campeonato. Captura de pantalla

En esos giros de izquierda a derecha y viceversa mientras Norris recorría la pista en condiciones climáticas complicadas y con una huella marcada en el asfalto por el tránsito de los coches bajo las lluvias, y exponiendo algunas de las fuerzas G que experimentan los conductores en pleno manejo, la tecnología permitió mostrar de otra forma, original en la categoría –utilizada desde hace tiempo por MotoGP– la acción a bordo. Las imágenes son fantásticas, una invitación a subirse. Máxime en Zandvoort, el autódromo de peraltes más marcados que está en el calendario.

En los últimos tres años, este gran premio terminó convirtiéndose en una fiesta para el neerlandés Max Verstappen y la legión de aficionados vestidos de naranja que lo acompañan. Pero esta decimoquinta fecha de la temporada 2024 puede ofrecer un panorama distinto. Mad Max lo hace sentir en sus palabras.

Verstappen ganó las tres carreras en la pista de Zandvoort desde que regresó esta carrera a la categoría, en 2021. Pero, por primera vez en este ciclo, la estrella local está bajo presión para la prueba de clasificación, que se desarrollará este sábado. En el certamen suma 277 puntos, merced a siete victorias en 14 fechas y nueve podios, y es el líder. No obstante, su gran dominio perdió peso en las últimas competencias, en las que acumuló cuatro consecutivas sin victorias. En rigor, regresa del receso del verano europeo con la racha adversa más larga desde 2020.

Max Verstappen comenzó la actividad en el GP de Países Bajos con lluvia sobre el circuito en el que ganó los últimos tres años y al que llega más complicado esta vez. Peter Dejong - AP

“Cuando llegué el año pasado tenía más confianza en que tendríamos la posibilidad de ganar la carrera, pero así fue casi toda esta temporada. Es un año más competitivo y de nuestra parte seguimos intentando mejorar, encontrar el balance ideal para el auto”, contó el piloto de 26 años, que celebra su 200º gran premio y tiene contrato con Red Bull hasta 2028.

“En la sesión 1 no rodamos mucho. En la 2 vimos un poco más el nivel que tenemos. Nos dimos cuenta de que somos más lentos que nuestros rivales tanto en la vuelta en pista seca como en el ritmo de carrera”, reveló el tricampeón del mundo, reflotando un aura pesimista que ya lo acompañó en algunas carreras que luego se tradujeron en derrotas. “Hay trabajo por hacer. De momento no hay respuestas claras sobre cómo mejorar el coche, pero analizaremos las cosas. Somos demasiado lentos; es muy simple. No es una sorpresa. Pero vamos a ver qué pasa. Intentaremos encontrar algo más para ser más competitivos el domingo”, agregó.

Pese a las lluvias, los fanáticos permanecieron firmes en la primera jornada de entrenamientos en Zandvoort, a la espera de ver acelerar al ídolo local, Max Verstappen. Peter Dejong - AP

McLaren y Mercedes cerraron la brecha con Verstappen y Red Bull, que inició el año con su acostumbrado dominio de las últimas temporadas. Pero vencer al campeón en la carrera de su país sería un cimbronazo. Max espera ansiosamente ese día para lucirse ante sus compatriotas, pero no le será sencillo.

¡MUCHACHOS, LA CARRERA ES EL DOMINGO! Checo Pérez y Charles Leclerc, mano a mano en la curva 1 de Zandvoort durante la práctica del #DutchGP.



📺 Toda la #Formula1 en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/duyhY5kp8P — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2024

Norris fue el más veloz en la primera sesión, delante de Verstappen y el inglés Lewis Hamilton. Y Mercedes lideró la segunda práctica, con el británico George Russell como autor del mejor tiempo por 61/1000 sobre el McLaren del australiano Oscar Piastri. El otro Mercedes, el de Hamilton, quedó tercero, y Norris, el escolta de Verstappen en el campeonato de pilotos, tuvo el cuarto mejor tiempo. Verstappen terminó quinto, a 289/1000.

Resumen de los entrenamientos

Todo ocurrió después de que el alemán Nico Hülkenberg, de Haas, hiciera un trompo antes de impactar contra una barrera y propiciara una bandera roja. En tanto, Carlos Sainz, de Ferrari, se perdió casi toda la sesión por un problema en la caja de cambios.

¡BANDERA ROJA! Nico Hulkenberg perdió el control del Haas entrando a la primera curva y decretó la suspensión momentánea de la práctica en el #DutchGP.



📺 Toda la #Formula1, en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/tQmylPyMco — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2024

La prueba de clasificación del sábado, a las 11 (hora argentina), seguramente también se verá afectada por lluvias, pero para el domingo los pronósticos anuncian que el circuito estará seco.

