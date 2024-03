Escuchar

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) llevó su auto en el primer lugar desde la largada del Gran Premio de Bahrein, y así fue hasta el final, en la carrera que dio inicio a la temporada 2024 de Fórmula 1. Un dominio abrumador del que también fue víctima su compañero, el mexicano Sergio Checo Pérez, que terminó segundo, a más de 22 segundos de diferencia. El podio lo completó el español Carlos Sainz (Ferrari), seguido de su compañero de equipo, el francés Charles Leclerc.

El tricampeón del mundo estableció también el récord de vuelta en la noche de Bahrein. De 26 años, Verstappen llegó a su victoria número 55 en la máxima categoría del automovilismo, un número que impacta.

Verstappen comenzó su nueva defensa del título disipando dudas. Ya en la víspera, consiguiendo la ‘pole position’, había dado una ración de realidad a muchos escépticos. Y este mismo sábado, con el arranque del calendario para el ‘Gran Circo’, el neerlandés dominó de principio a fin en las 57 vueltas competidas sobre el Circuito International de Bahrein.

En el inicio de la temporada más larga de la Fórmula 1 (habrá 24 carreras), Verstappen ya está mostrando señales de que podría repetir su récord casi perfecto del 2023 cuando el holandés ganó 19 de 22 carreras para conseguir su tercer campeonato consecutivo.

La del sábado fue la octava victoria consecutiva para Verstappen. La racha empezó en septiembre del año pasado; también en 2023 estableció un récord histórico de la categoría con 10 triunfos seguidos. Quizás allí radique uno de sus objetivos de 2024: superarse a sí mismo en este tipo de marcas.

“Increíble, ha sido mejor de lo esperado, el coche ha estado muy bien con todos los neumáticos y teníamos mucho ritmo. No podía haber salido nada mejor. Siempre es especial tener esta clase de días. Pero es una temporada larga”, avisó Verstappen.

”Me he sentido muy fuerte, la salida no ha sido ideal, pero desde ahí he podido gestionar los neumáticos e imprimir mi ritmo. Me he podido mantener con el Red Bull, pero no ha sido suficiente. Es un paso adelante, pero no es donde queremos estar”, señaló Sainz, que el año que viene dejará su puesto en Ferrari a Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes, siete veces campeón mundial, fue séptimo, dos puestos por detrás de su compañero, el también británico George Russell. Entre ambos se coló su compatriota de McLaren Lando Norris, mientras que su compañero, el australiano Oscar Piastri, finalizó en la octava plaza. El español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, la pareja de Aston Martin, completaron el Top-10.

