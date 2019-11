La Ferrari de Sebastian Vettel se golpeó contra el muro en la curva 19 Fuente: AFP - Crédito: ANDREJ ISAKOVIC

29 de noviembre de 2019 • 17:26

"¿Estás bien?", le preguntó el puesto de comando de Ferrari al alemán Sebastian Vettel. "Sí, estoy bien", respondió, escuetamente, y se bajó solo del auto. Faltaban dos minutos de la hora y media de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 y el excampeón había perdido el control del vehículo en la curva 19 y chocado la parte trasera contra la valla protectora. Unos metros más adelante quedó la máquina. Él se fue caminando.

Eso marcó el final de la práctica y fueron las únicas palabras que se escucharon de Vettel, sobre el que hay más miradas puestas tras la anterior carrera, en Interlagos, donde se tocó con su compañero Charles Leclerc y debieron abandonar. En Brasil, la escudería no sumó puntos después de dos años y la última fecha de la temporada, en los Emiratos Árabes, no empezó de la mejor manera. De hecho, el alemán siquiera estuvo el jueves en el autódromo y llegó directamente este viernes para los entrenamientos. La causa del retraso fue el nacimiento de su tercer hijo del matrimonio que lo une con Hanna Pratter, con lo cual aplazó un día el viaje. Fue un varón, que se suma a sus hermanitas Emily y Matilda.

No obstante, Vettel se quedó con el quinto mejor tiempo en esa primera sesión, donde el más veloz resultó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que relegó al belga Max Verstappen (Red Bull) al segundo puesto en el circuito de 5.554km. El ya consagrado campeón, el británico Lewis Hamilton, compañero de equipo de Bottas, fue tercero y sostuvo que "no pudo entrar en ritmo".

La segunda sesión igualmente la lideró Bottas, aunque también chocó, en su caso al Haas número 8 de Romain Grosjean, cuando quiso pasarlo por adentro al final de una recta corta y no pudo evitar el encontronazo en el inicio de la curva, pese a una brusca frenada. "No tenía por donde desaparecerme... Yo asumí que él sabía que yo estaba ahí. Quizá no vio en el retrovisor antes de cerrar", se justificó el piloto de Mercedes.

La clasificación para la prueba del domingo será este sábado, desde las 10 (hora argentina). Independientemente de lo que suceda, Bottas largará último, por penalizaciones relacionadas con su motor.