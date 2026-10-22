Franco Colapinto en Austin: el optimismo sobre el potencial rendimiento de los Alpine y porqué no correría en MotoGP

“Smoke, say hello to the camera… Let’s go, let’s go Smoke”. La orden de Franco Colapinto era firme pero juguetona, y “Smoke”, el caballo del rancho tejano cercano al circuito de Austin, partió en un suave galope.

“Esta es una clase de caballo de fuerza diferente”, decía Franco en el corto video que el equipo Alpine anticipaba el jueves como aperitivo del Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito COTA, de 5.513 metros de extensión. El olor del stud y de la pista de dressage (adiestramiento) lo retrotraía a sus tiempos de niñez, cuando montaba en la finca de su abuelo Leónidas. Un momento de relax que no iba a durar mucho: le esperaba el trabajo.

Para ingresar hoy en el paddock de Austin, Franco cambió el caballo por muchos más caballos, pero con mucha menos altura. Lo hizo a bordo de una Yamaha de MotoGP con los colores del equipo que patrocina Alpine, Prima Pramac. Desde los molinetes de acceso, con un envión y en punto muerto, pero haciendo unas buenas aceleraciones para que se escuchara el ruido puro del motor, se dirigió hacia el hospitality de Alpine.

Allí se sometió a su “terapia periodística” de los jueves. La primera pregunta era para ponerse en ambiente.

-¿Qué piensas de las MotoGP exhibidas en el paddock?

-Estoy súper impresionado. El ruido es increíble y las motos son espectaculares, por la cantidad de tecnología que tienen. No son las más cómodas, me siento un poco más cómodo en mi coche, pero es una locura la tecnología y la precisión con la que se hace todo. Los manubrios... toqué un freno y se detuvo por completo. Pensé: “vaya, qué frenos”, y ni siquiera eran los frenos de carbono calientes. En general, es genial tener algo así en un paddock como este.

-¿Te verías a ti mismo como piloto de MotoGP?

-Mi papá no me dejaría (sonríe), pero la verdad me encantaría probar una algún día.

-Después de Singapur dijiste que el equipo necesitaba una especie de reinicio (reset) tras el triplete de carreras. ¿Tuvieron ese reinicio y cuáles fueron las principales respuestas al analizar todo lo ocurrido en Asia?

-Bueno, creo que necesitábamos ese reinicio. Perdimos el último triplete (Alpine no consiguió puntos) y necesitamos ganar éste... Estuvimos mucho tiempo en la fábrica entre medio, cuatro días después de la carrera en Singapur, intentando encontrar rendimiento para el futuro y tratando de entender los problemas que tuvimos... creo que en general no se trata de sobre analizar, pero han sido un par de fines de semana difíciles. En su mayoría entendemos por qué... Necesitaremos un poco de suerte para esta última parte, pero estoy seguro de que podemos hacer un buen final de temporada.

-Pierre (Gasly), justo antes que vos, dijo que siente una especie de desventaja, sobre todo los domingos, con los neumáticos, lo que los hace más competitivos los sábados pero menos los domingos.

-Siento que hemos sido competitivos en general los sábados, sin duda. Los domingos también hemos estado fuertes. Durante la mayor parte del año estuvimos ahí arriba y en las carreras estuvimos luchando por los puntos... normalmente somos más fuertes los sábados que los domingos, ésa es la realidad, pero no es que seamos lentos los domingos. Somos buenos y estamos buscando extraer más ritmo del coche. En Singapur no éramos lentos; creo que Pierre terminó muy cerca de los coches de adelante. Creo que no debemos sobreanalizarlo: el coche es rápido y también es bueno en las carreras. Intentaremos sacarle el máximo provecho.

Una charla entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el paddock de Austin (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) RONALDO SCHEMIDT - AFP

-Se anunció una carrera para 2030 en Ruanda, todavía falta mucho. ¿Crees que aún hay espacio en el calendario para una carrera en Argentina?

-Bueno, en primer lugar, me encanta ir a África... E ir a Ruanda va a ser increíble, lo estoy deseando. Creo que Argentina tiene la misma cantidad de probabilidades que antes, eso no ha cambiado realmente... Tengo entendido por los rumores que lo de Argentina es para un poco antes.

-Parece que la F1 va a Qatar y Abu Dabi este año. ¿Te sientes cómodo con eso?

-Me siento cómodo con lo que decidan la F1 y la FIA. Creo que serán los primeros en intentar mantenernos a salvo. Confío plenamente en las decisiones que toman; tienen mucha más información que nosotros y son expertos en lo que hacen.

Franco Colapinto y un breve tramo sobre la Pramac Yamaha M1 (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las posibilidades de Alpine

El dibujo de COTA es un atrayente compendio de las curvas más espectaculares de las pistas de Fórmula 1: dispone de una secuencia muy parecida a la de Maggots-Becketts en Silverstone, tiene otras que son como las “S” de Senna en Interlagos, una sección en el estadio como la de Hockenheim y la curva 8, la mítica del circuito de Estambul. En ese tipo de curvas van muy bien los Alpine.

Franco Colapinto visitó un rancho de Austin y anduvo a caballo

Por ellas pasarán 56 veces los F1 en el Gran Premio. Son curvas para coches con alta eficiencia aerodinámica, que bien conoce Colapinto porque en esta pista, cuando era un novato con tan solo cuatro carreras, tuvo una de sus mejores tardes. Se había clasificado 15°, pero fue avanzando con un ritmo demoledor con su Williams para acabar 10°.

Este escenario tejano fue también el que mostró su carácter firme cuando le irrita una situación límite. En 2025, aunque le ordenaron no pasar a Gasly -que marchaba 17º-, lo hizo porque estaba presionado por Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). Franco acabó en la 17ª posición y Gasly 19º, porque el brasileño también le adelantó.

Franco Colapinto en el paddock del GP de Austin, Texas (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Alpine llega a la 18ª cita del año después de tres carreras consecutivas sin sumar puntos y de situarse en una posición casi insostenible para defender sus aspiraciones al quinto puesto en la tabla de constructores, ya que está sexto, 32 puntos por detrás de Racing Bulls. Tendría que descontar en promedio más de cinco puntos por carrera para lograr la quinta posición.

Ese objetivo marcado por el gran patrón, Flavio Briatore, parecía estar al alcance tras el Gran Premio de Canadá, donde la escuadra le sacaba 14 puntos de ventaja a Racing Bulls; pero a partir del GP de Mónaco iba a comenzar la sangría de puntos. Pierre Gasly terminaba tercero en el Principado, lo recargaban (de manera muy discutible) con 10 segundos por pasarse de velocidad en el pit lane y descendía a la séptima posición. Franco no lograba puntuar. Dos carreras después, en Austria, la ventaja de Alpine quedaba anulada, con ambas formaciones igualadas en 48 puntos. Racing Bulls llegaba a Hungría 18 puntos por delante.

Franco Colapinto conversa con Pierre Gasly en el paddock de lGP de Austin (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) RONALDO SCHEMIDT - AFP

En Países Bajos, Alpine presentó su nuevo y radical paquete aerodinámico y por tres carreras volvieron las ilusiones. Con la séptima posición de Franco en España, la brecha con Racing Bulls se reducía a 9 puntos. Esto coincidía con los mejores tiempos en clasificación, que estaban favoreciendo a Alpine por entre 1 y 2 décimas.

Luego, la escuadra satélite de Red Bull presentó en Azerbaiyán una profunda actualización y recuperó terreno puntuando en el triplete de Bakú, Sepang y Singapur. Alpine, desde España a Singapur, pasó de estar 9 puntos por detrás a 32 de Racing Bulls. En Azerbaiyán se equivocó Franco; en Sepang falló el equipo en la elección de neumáticos y Gasly se salió de pista, y en Singapur abandonó Franco por transmisión, mientras que Gasly tuvo problemas de agarre. En cambio, Racing Bulls siguió sumando.

En condiciones normales, tanto Racing Bulls como Alpine solo pueden aspirar a disputarse el noveno y décimo puesto de los Grandes Premios, debido a la gran superioridad en eficacia de los cuatro coches de los equipos dominantes.

Claro que algún milagro puede ocurrir para que Alpine recupere la quinta posición: que los Racing Bulls no terminen en un par de carreras y que entre Gasly y Colapinto sumen muy fuerte en circunstancias especiales. Después de todo, en 2024, en el GP de Brasil, Esteban Ocon y Pierre Gasly acabaron segundos y terceros bajo la lluvia después de haber largado 4º y 13º respectivamente. Con ello, sumaban 33 puntos y pasaban, por “arte de magia”, a la séptima posición. Esto les sirvió de trampolín para acabar sextos entre los constructores ese año.

La lluvia se le dio en contra a Alpine en Sepang. El pronóstico augura que estará ausente en Austin, podría presentarse por momentos en México y más allá está Interlagos, escenario de potentes dramas.