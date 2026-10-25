Franco Colapinto, en el Gran Premio de Austin de la Fórmula 1, en vivo

Lo de Gabriel Bortoleto es récord, si se habla de sanciones antes de un Gran Premio. Audi aprovechó el GP de Estados Unidos para cambiar varias piezas de su unidad de potencia y el brasileño acumula un total de 80 posiciones de sanción para la carrera de este domingo. Esto se debe a que la marca de los cuatro aros decidió cambiar más componentes de su motor de los previamente anunciados. Esas modificaciones implicaban ya salir desde el fondo de la parrilla porque eran 20 posiciones de sanción. No obstante, al brasileño le cayeron otros 60 puestos más de penalización después de que en Audi aprovecharan para modificar todavía más componentes de su unidad de potencia.

El audio de Gabriel Bortoleto, durante la clasificación para el Gran Premio de Austin CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA