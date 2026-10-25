Franco Colapinto, en el Gran Premio de Austin de la Fórmula 1, en vivo
El argentino arranca desde la 21° posición tras una penalización
Cielo nublado en Austin, pero sin amenaza de lluvia
El cielo está cubierto en el Circuito de las Américas, aunque no se esperan precipitaciones durante el Gran Premio de Estados Unidos. La carrera se disputará, en principio, con la pista seca.
Se abre el pit lane en Austin
Los pilotos comienzan a salir de los boxes rumbo a la grilla de largada del Gran Premio de Estados Unidos.
Colapinto bromea sobre las exigencias de Austin
Antes de la largada, Franco Colapinto se mostró optimista pese a partir desde el 21º puesto. “Creo que es divertido largar de atrás e ir para adelante. Vamos a tratar de hacer una buena carrera. Es un circuito duro y es difícil seguir de cerca. Tenemos que optar por una estrategia un poquito distinta”, explicó. Consultado por las molestias físicas que provoca el trazado, específicamente por los dichos de Max Verstappen, bromeó: “Soy un tipo joven todavía, los demás de 40 estarán complicados”. Y agregó, más serio: “Es un circuito duro para el físico, por los baches especialmente. Hay que estar fuertes. El lunes no nos podremos mover seguramente”.
"DIVERTIDO LARGAR DESDE ATRÁS E IR PARA ADELANTE. ES UN CIRCUITO DURO PARA EL FÍSICO". Franco Colapinto en la previa de la carrera en Austin.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026
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Un circuito que ofrece oportunidades para remontar
La pista de Austin cuenta con una recta de aproximadamente un kilómetro, uno de los sectores que facilita los sobrepasos. Para Colapinto, que partirá 21º, será importante aprovechar esas oportunidades y administrar el desgaste de los neumáticos. El argentino ya advirtió que Alpine tuvo dificultades con los sectores bacheados y espera encontrar un mejor comportamiento del auto durante la carrera.
El recuerdo de Colapinto en Austin
El Circuito de las Américas tiene un antecedente alentador para Franco Colapinto. En 2024, cuando competía para Williams, el argentino largó 15º y terminó décimo, con un punto para el campeonato. Aquella carrera también quedó marcada por un sobrepaso a Fernando Alonso, elegido posteriormente como la mejor maniobra de la temporada.
¡Sanción récord para Bortoleto!
Lo de Gabriel Bortoleto es récord, si se habla de sanciones antes de un Gran Premio. Audi aprovechó el GP de Estados Unidos para cambiar varias piezas de su unidad de potencia y el brasileño acumula un total de 80 posiciones de sanción para la carrera de este domingo. Esto se debe a que la marca de los cuatro aros decidió cambiar más componentes de su motor de los previamente anunciados. Esas modificaciones implicaban ya salir desde el fondo de la parrilla porque eran 20 posiciones de sanción. No obstante, al brasileño le cayeron otros 60 puestos más de penalización después de que en Audi aprovecharan para modificar todavía más componentes de su unidad de potencia.
La cosecha de puntos de Colapinto
Hasta el momento, Franco Colapinto fue 6° en Canadá; 7° en Miami y España; 9° en Gran Bretaña e Italia; 10° en China, Barcelona y Bélgica; 13° en Bahréin; 14° en Australia, Mónaco y Países Bajos; 15° en Austria y Hungría; y 16° en Japón, además de abandonar en Azerbaiyán y Singapur. Gracias a estos resultados, se mantiene en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 27 unidades.
La combinación para que Antonelli sea campeón este domingo
A Kimi Antonelli (340 puntos) no le alcanzará solo con ganar la carrera este domingo. También necesitará un mal resultado de sus dos principales perseguidores en el campeonato mundial: los británicos George Russell (238), su compañero en Mercedes, y Lewis Hamilton (229). Russell, sexto en la qualy, deberá concluir fuera de los ocho primeros y Hamilton no entrar entre los cuatro mejores para que Antonelli, si gana en Austin, se corone con cinco Grandes Premios aún por disputarse en 2026.
Antonelli arranca adelante
Kimi Antonelli (Mercedes) partirá en Austin desde la pole position, en su primera oportunidad para coronarse como el campeón mundial más joven de la Fórmula 1. El prodigio de Bolonia, de 20 años, firmó la vuelta más rápida (1m34035) y terminó por delante de los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar. Charles Leclerc y Lewis Hamilton aspiraban a la primera pole del año para Ferrari tras su dominante actuación en los ensayos libres, pero finalizaron 4° y 5° respectivamente.
La opinión de Franco: "Una qualy rara"
No estuvo particularmente animado Franco Colapinto después del 14º tiempo conseguido el sábado, en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El argentino no se sintió cómodo con su A526 y mencionó: “Fue una qualy un poco rara. Nos costó mucho, creo, toda la sesión. Desde el viernes no encontramos el auto. Y cuando vamos rápido por los pianos y la parte más bacheada de la pista se complica un poco. Ojalá este domingo quedemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás”.
"RARA" Así definió Franco Colapinto la Qualy de Apline que no pudo avanzar a Q3 y se refirió a como siente el auto de cara a la carrera del domingo en Austin.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026
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La penalización para Colapinto
Franco Colapinto, piloto de Alpine, recibió una dura penalización y deberá retroceder diez posiciones en la parrilla de largada, con lo que saldrá desde el puesto 21°. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) concluyó que la escudería francesa hizo un cambio en su unidad de potencia que supera el límite permitido por el reglamento, dado que utilizará su cuarta unidad electrónica de control (PU-CE) cuando el máximo permitido en la temporada es de tres.
Kimi Antonelli starts on Pole with Max Verstappen alongside! 😮💨— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
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Otro examen para Colapinto
Bienvenidos a otro día de carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Este domingo, desde las 17 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Estados Unidos. La prueba se corre en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. Toda la actividad se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.
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