Franco Colapinto, en vivo: la primera práctica de la Fórmula 1 en Texas
El piloto argentino sale a la pista del Circuito de las Américas con su Alpine
Colapinto, sin vuelta rápida
La vuelta anterior de Colapinto -única rápida completa que pudo hacer hasta acá- no cuenta. La FIA se lo quitó por irse afuera de los límites de la pista. Así, el argentino marcha en el puesto 19, sin tiempos.
Russell se queda sin su tiempo
Los comisarios de la prueba le quitan el tiempo de vuelta al inglés, quien se excede de los límites de la pista. Retrocede hasta el puesto 18 y Colapinto sube hasta el 17. El argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, están en el box de Alpine.
Primera vuelta rápida de Colapinto, que está muy lejos
El argentino hace 1:41.315, a más de cuatro segundos y medio del líder, Charles Leclerc. Así, el corredor de Alpine se ubica 18º y último entre los pilotos que tienen un registro de vuelta rápida.
Colapinto sale con neumáticos blandos
El piloto argentino deja el box de su equipo y sale a la pista. Es, por ahora, el único que porta un juego de neumáticos blandos.
Ferrari y el 1-2 con Hamilton y Leclerc
Lewis Hamilton (quíntuple ganador en el Circuito de las Américas) conoce de memoria la pista y aprovecha toda esa información para colocarse primero. Lo sigue su compañero Leclerc. Norris, tercero.
Acelera Verstappen
El piloto neerlandés de Red Bull, que se quejó de los baches y los saltos que hacen los autos en Austin, mejora lo hecho por Norris y se transforma en el líder parcial de la práctica. Segundos después, Leclerc también recorta distancias y queda al tope del clasificador. Mientras, Colapinto sigue en boxes.
Colapinto a boxes
El piloto argentino no se sintió cómodo con el auto en las primeras vueltas y regresó al box de su equipo. Su tiempo es altísimo: 2:21.952 y seguramente será mejorado en los próximos minutos. Lidera Lando Norris (McLaren) con 1:38.715. Lo siguen Charles Leclerc (Ferrari) a 437 milésimas y George Russell (Mercedes), a 586 milésimas.
Semáforo en verde
Colapinto lidera el pelotón y es el primero en salir a la pista. Ya está en marcha el primer entrenamiento de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
Un solo novato
En la primera práctica habrá apenas un novato: se trata del estadounidense Colton Herta, quien estará al mando del Cadillac que normalmente conduce el mexicano Sergio “Checo” Pérez.
Los Alpine, con mejoras
La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) publicó los cambios que tendrán los diferentes equipos para el Gran Premio de las Américas. En este sentido, los Alpine llegan a la competencia texana con las siguientes modificaciones: se rediseñó la parte trasera para tener más carga aerodinámica y se cambió parte del alerón trasero, también, para tener más carga aerodinámica.
Los buenos recuerdos de Colapinto en Austin
El Circuito de las Américas le trae buenos recuerdos a Franco Colapinto. En 2024 corrió allí a bordo de un Williams su cuarta carrera en la Fórmula 1. Concluyó en el décimo puesto, y su participación en el Gran Premio estuvo marcada por el sobrepaso al asturiano Fernando Alonso. A fin de aquel año, la maniobra sería elegida como la mejor en su clase de toda la temporada.
Overtaking Fernando Alonso to score a point in only your FOURTH Grand Prix?— Formula 1 (@F1) November 4, 2024
Yep... you deemed @FranColapinto's daring move in Austin worthy of the @cryptocom Overtake of the Month! 👏#F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/doRcCv4Yxa
La agenda de la F1
Este viernes, la F1 tendrá dos entrenamientos: el primero, que comenzará a las 14.30, y el segundo, cuyo semáforo se pondrá en verde a las 18 (hora de la Argentina). La actividad continuará mañana, sábado, con otra instancia de práctica (a las 14.30) y la clasificación para el Gran Premio, prevista para las 18. La carrera se largará el domingo a las 17.
Ready for Friday's practice 👋#F1 #USGP pic.twitter.com/jETW4crCgs— Formula 1 (@F1) October 23, 2026
Colapinto en Texas
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la primera práctica de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. En ese trazado, que tiene una recta de más de 1000 metros apta para el sobrepaso, el domingo se correrá el Gran Premio de los Estados Unidos. Las acciones de la jornada inicial podrán seguirse desde las 14.30 a través de Fox Sports y Disney+.