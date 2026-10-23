Franco Colapinto, en vivo: la primera práctica de la Fórmula 1 en Texas

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la primera práctica de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. En ese trazado, que tiene una recta de más de 1000 metros apta para el sobrepaso, el domingo se correrá el Gran Premio de los Estados Unidos. Las acciones de la jornada inicial podrán seguirse desde las 14.30 a través de Fox Sports y Disney+.