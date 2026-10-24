Franco Colapinto largará desde el puesto 21 el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1
El piloto argentino terminó la clasificación en el 15º lugar, pero una penalización de diez puestos por cambios en su Alpine lo confinará al fondo de la grilla
Enfocado en mejorar desde atrás, Franco Colapinto fue 14º en la clasificación para el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1. Sin embargo, el argentino largará desde el puesto 21 con su Alpine, debido a las 10 posiciones de penalización que le habían señalado por cambios en su monoplaza. No partirá último sólo porque el brasileño Gabriel Bortoleto rompió el récord de sanciones por parte de la FIA: recibió un recargo de ¡80 posiciones! Y este domingo, desde las 17 (hora de la Argentina) partirá detrás de todos.
Colapinto tuvo un par de buenas vueltas, aunque comenzó con el pie izquierdo con un par de errores en las últimas curvas. Incluso llegó a marcar récords en algún microsector. Muy parejo en relación a su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó seis décimas más lento que el francés. Beneficiado por el retraso de Arvid Lindblad (Racing Bulls), quien recibió cinco puestos de penalización, el galo largará décimo.
“Fue una qualy rara. Nos estuvo costando mucho toda la sesión. Desde ayer que no encontrábamos el auto y cuando vamos rápido por los pianos y la parte más bacheada de la pista se complica un poco. Así que ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y ojalá que tengamos menos degradación que los demás”, se ilusionó el piloto argentino de cara a la carrera de este domingo.
Por delante de todos largará el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien parece dispuesto a conseguir el título por todo lo alto. Es su primera pole-position en las últimas ocho carreras: no la conseguía desde el Gran Premio de Bélgica. Y pudo haber señalado una vuelta aún más rápida que la que le valió el primer puesto, pero se le fue su Mercedes y debió levantar. El italiano compartirá la primera fila con el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull. Tercero largará Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen.
Kimi Antonelli starts on Pole with Max Verstappen alongside! 😮💨— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
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Lo mejor de la clasificación para el Gran Premio de los Estados Unidos
Antonelli largará primero
El líder del campeonato mundial consigue el mejor tiempo en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos y vuelve a la pole-position. No la conseguía desde hacía ocho carreras, en Spa Francorshamps (Bélgica). Antonelli pudo haber rebajado sus registros aún más, pero se le fue el auto cuando venía con récord en los dos primeros sectores. Igual, su vuelta anterior le alcanzó para ser el más rápido de todos. “¡Sííí! Es bueno estar de regreso!“, celebró Antonelli al saber que regresaba a la pole-position.
Detrás suyo largarán Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari). Luego, George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Liam Lawson (Racing Bulls).
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Antonelli marca el ritmo
El italiano hace 1:34.035 y es el poleman provisorio en Estados Unidos. Detrás, ambos Red Bull: segundo es Verstappen y tercero, Hadjar. Luego, en el cuarto puesto, Charles Leclerc con la mejor de las Ferrari. Habrá tiempo para un intento más.
Semáforo en verde para la Q3
Los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli son los primeros en salir a la pista para buscar vueltas rápidas en esta última etapa de la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos.
Los eliminados en la Q2
Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Audi), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas) quedaron afuera de la Q3.
El último intento de Colapinto
El argentino falla en las curvas 4 y 6 y tiene un mal primer sector: eso hace que no se clasifique a la Q3. De todas maneras, Colapinto largará desde el puesto 21, sólo delante de Gabriel Bortoleto.
Todos a boxes
Los pilotos van a boxes para preparar el segundo giro rápido de la Q2. Franco Colapinto tendrá que llevar su Alpine al límite si es que quiere estar entre los diez mejores de la clasificación: precisa descontar cerca de medio segundo en relación con Oscar Piastri. El australiano de McLaren ocupa el décimo puesto.
Primera vuelta rápida de Colapinto
El argentino mantiene la posición 13 en su primer registro dentro de la Q2: hace 1:35.877. Está a una décima de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que ocupa el puesto 12. Adelante, mandan Verstappen (1:34.471), Norris y Antonelli.
Bortoleto sigue acumulando penalizaciones
El brasileño de Audi está condenado a largar desde el puesto 22: suma ¡80 puestos de penalizaciones! De todas maneras, está en la Q2.
¡Semáforo en verde!
Se abre la pista para la Q2, pero todavía no salen los pilotos a la pista del Circuito de las Américas, en Austin (Texas).
Colapinto a la Q2
El puesto 13 le garantiza a Franco Colapinto su pasaje a la Q2 en el Circuito de las Américas. En la primera etapa quedan eliminados Esteban Ocon (17º), Lance Stroll (18º), Carlos Sainz (19º), Alex Albon (20º), Sergio Pérez (21º) y Valtteri Bottas (22º).
Mejoran todos sobre el final
El argentino se retrasa hasta el puesto 13, pero le alcanza para meterse en la Q2. Detrás suyo, y a menos de una décima, su compañero de equipo, Pierre Gasly. Ambos pilotos de Alpine quedaron a menos de un segundo de la punta.
Colapinto, P10
El argentino, que vuelve a tener problemas en el último tramo de la vuelta, mejora en todos los sectores y termina su vuelta en 1:35.898.
Russell se queja de la butaca
“Mi asiento está muy caliente, sobre todo en la espalda”, se queja por radio el inglés George Russell, de Mercedes. En la parte alta de la clasificación no cambia nada: lidera Leclerc, lo sigue Max Verstappen con el Red Bull y tercero está su compañero de equipo Isack Hadjar.
Se retrasa Colapinto
El argentino retrocede hasta el puesto 17 y va a boxes. La incógnita pasa por saber si intentará mejorar en la grilla o se contentará con ser 21º (sólo por delante de Gabriel Bortoleto).
Colapinto, undécimo
El primer tiempo de Franco Colapinto es de 1:36.878. Venía con varios microsectores en violeta (es decir, con récord entre todos los pilotos), pero tuvo un error sobre el final de la vuelta que conspiró contra sus posibilidades. Pierre Gasly, en tanto, vio cómo los comisarios de la prueba le quitaron su tiempo por excederse de los límites de la pista.
Colapinto a la pista
El argentino deja que primero giren sus rivales y recién ahora hace su vuelta de reconocimiento. Mientras, el primer tiempo rápido le corresponde a Charles Leclerc, con la Ferrari: 1:35.320.
¡Semáforo en verde!
Comienzan a salir los autos a la pista y en unos minutos comenzarán a hacer vueltas rápidas. Empieza la Q1 en el Circuito de las Américas.
A escalar desde atrás
Más allá de lo que ocurra en la prueba de clasificación, Franco Colapinto ya sabe que lo suyo será ir escalando desde el fondo de la grilla durante la carrera, que comenzará este domingo desde las 17 (hora de la Argentina). El objetivo del piloto de Alpine será, una vez más, meterse en el Top 10, la zona de puntos.
Todas las penalizaciones
El argentino Franco Colapinto (diez puestos), el inglés Arvid Lindblad (cinco posiciones) y el brasileño Gabriel Bortoleto (¡sesenta lugares!, por lo que largará último) correrán la clasificación a sabiendas de que su rendimiento en la pista se verá perjudicado por los castigos impuestos por la FIA.
Mejores sensaciones
Se queda con mejores sensaciones Franco Colapinto este sábado luego de la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, tras dedicar la mayor parte de la hora de actividad al rendimiento del Alpine pensado en la carrera del domingo. Finalmente fue 15°, tras probar con otro compuesto (blandos) y menos combustible para tener alguna referencia para la clasificación de esta tarde, a las 18 (hora argentina), más allá de que sepa que deberá penalizar 10 puestos por cambios introducidos por el equipo en su auto, ya que el de Pierre Gasly (9°) estuvo enfocado en otra función. Desde las 18, y con transmisión de Fox Sports y Disney+, el piloto argentino correrá la clasificación.
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