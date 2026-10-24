Franco Colapinto largará desde el puesto 21 el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Enfocado en mejorar desde atrás, Franco Colapinto fue 14º en la clasificación para el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1. Sin embargo, el argentino largará desde el puesto 21 con su Alpine, debido a las 10 posiciones de penalización que le habían señalado por cambios en su monoplaza. No partirá último sólo porque el brasileño Gabriel Bortoleto rompió el récord de sanciones por parte de la FIA: recibió un recargo de ¡80 posiciones! Y este domingo, desde las 17 (hora de la Argentina) partirá detrás de todos.

Colapinto tuvo un par de buenas vueltas, aunque comenzó con el pie izquierdo con un par de errores en las últimas curvas. Incluso llegó a marcar récords en algún microsector. Muy parejo en relación a su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó seis décimas más lento que el francés. Beneficiado por el retraso de Arvid Lindblad (Racing Bulls), quien recibió cinco puestos de penalización, el galo largará décimo.

El Alpine de Colapinto, en acción TWJB Photography - BWT Alpine Formula One Team

“Fue una qualy rara. Nos estuvo costando mucho toda la sesión. Desde ayer que no encontrábamos el auto y cuando vamos rápido por los pianos y la parte más bacheada de la pista se complica un poco. Así que ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y ojalá que tengamos menos degradación que los demás”, se ilusionó el piloto argentino de cara a la carrera de este domingo.

Por delante de todos largará el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien parece dispuesto a conseguir el título por todo lo alto. Es su primera pole-position en las últimas ocho carreras: no la conseguía desde el Gran Premio de Bélgica. Y pudo haber señalado una vuelta aún más rápida que la que le valió el primer puesto, pero se le fue su Mercedes y debió levantar. El italiano compartirá la primera fila con el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull. Tercero largará Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen.

Kimi Antonelli starts on Pole with Max Verstappen alongside! 😮‍💨



Here is the full starting grid for the United States Grand Prix ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/l4hmyF3JoF — Formula 1 (@F1) October 24, 2026