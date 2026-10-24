Franco Colapinto, en vivo: la última práctica del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino afronta en Austin el tercer entrenamiento antes de la clasificación de esta tarde
Una pausa para Franco
Colapinto ingresa a boxes, cambia de neumáticos y le cargan combustible. No hay intenciones de marcar un tiempo veloz, sino de sostener un ritmo pensando en la carrera. El argentino volverá a la pista luego de unos ajustes en los frenos traseros. Hamilton domina la tanda por delante de Verstappen.
Colapinto lleva 12 giros seguidos
Max Verstappen establece 1m35s702/1000 y se siguen bajando los tiempos. Colapinto gira mayormente alrededor del 1m40s, en simulación constante de ritmo de carreas; lleva 12 vueltas seguidas. Está 18°, delante de Norris y Leclerc, a los que le quitaron los tiempos; George Russell, que sólo dio una vuelta lenta, e Isack Hadjar, que inicia su trabajo en este momento.
Primeras referencias de los más rápidos
Hamilton pasa por la línea de llegada tras completar la vuelta en 1m36s716/1000 y marca la primera referencia significativa del sábado. Enseguida, Liam Lawson (Racing Bulls) lo mejora: 1m36s420/100. A Lando Norris (McLaren), que había echo 1m36s066/1000, se lo quitan por irse de los límites del trazado.
Más ruido en la pista
Crece la presencia de autos en la pista y, ahora sí, más de la mitad del parque está girando. Colapinto sigue sumando vueltas, presumiblemente con el auto cargado, dado que está a más de tres segundos de su compañero.
Gasly es más rápido, pero la mayoría espera
Gasly mejora los tiempos de Pérez y Colapinto al marcar 1m37s592/1000, mientras siguen rodando los otros dos y se une el finlandés Valtteri Bottas con el otro Cadillac. Bortoleto (Audi) salió y regresó al box sin completar la vuelta.
La primera vuelta de Colapinto
Al inicio de la actividad, Sergio Pérez (Cadillac) y Colapinto son los primeros en asomar por la pista. Con gomas medias, el argentino prueba ritmo de carrera y marca 1m40s241/100, tres décimas y media más lento que el mexicano, que tiene otro compuesto (duro). Ahora sale Gasly.
Comienza la FP3
Con 27° en el ambiente y 37° en el asfalto, la pista de Austin está liberada y es momento de la tercera sesión de entrenamientos libres, la que menos apuro suele tener para la mayoría de los pilotos. En el caso de Alpine, necesita mejorar y eso implica nuevas pruebas durante una hora de cara a la carrera. Algunos siquiera se subieron al auto, como Kimi Antonelli (Mercedes), el líder del campeonato, que puede coronarse este fin de semana.
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Quiénes son los otros sancionados
Otros dos pilotos que están penalizados son el brasileño Gabriel Bortoleto, condenado a largar por detrás de Colapino debido a una sanción de 20 posiciones por cambio de componentes del grupo de motor-propulsión, y, aunque con sólo 5 puestos de retroceso, el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), también por el cambio de componentes mecánicos.
Más tarde, la qualy; mañana, la carrera
Este sábado, desde las 18 de nuestro país, Colapinto disputará la clasificación para la carrera del domingo, que se largará a las 17 de nuestro país, a 56 vueltas. Con la penalización que tendrá el argentino, sabe que tu trabajo será remontar en un trazado ameno para los traspasos.
Qué dijo Franco de su trabajo en las prácticas
Tras la segunda práctica, Colapinto explicó que su programa de trabajo estuvo orientado a la carrera, sabiendo que deberá remontar desde el fondo por la penalización. “No hice ninguna simulación de qualy, estoy enfocado en el domingo. Estamos un poco complicados con la dureza del auto; no me estoy sintiendo tan cómodo. Intentaremos dar un salto para mañana [por el sábado]”, señaló el argentino, quien también destacó la necesidad de “entender la performance para encontrar el auto”.
La penalización a Colapinto
Colapinto recibió durante el viernes una mala noticia por algo que excede su manejo: deberá retroceder 10 posiciones en la grilla de largada porque Alpine reemplazo la unidad de control electrónico, la cuarta utilizada durante la temporada, cuando el reglamento permite tres.
Cómo le fue a Colapinto el viernes
Durante la primera jornada, Franco terminó 17° en la primera práctica, dos lugares por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Adelante, y dos segundos más rápido que el argentino, Charles Leclerc (Ferrari) fue el más veloz de todos. En la segunda sesión, quedó 15°, a 361/1000 del francés, en otra tanda dominada por el monegasco.
Bienvenidos a la cobertura de la FP3 del GP de Estados Unidos
Este sábado, desde las 14.30 (hora argentina), Franco Colapinto participará de la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa en el circuito de Austin. El piloto de Alpine busca la mejor puesta a punto y desde este espacio, en LA NACION, haremos una cobertura minuto a minuto de lo más destacado. La actividad puede verse en vivo en Fox Sports y Disney+.
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