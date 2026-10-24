Franco Colapinto, en vivo: la última práctica del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, minuto a minuto

Con 27° en el ambiente y 37° en el asfalto, la pista de Austin está liberada y es momento de la tercera sesión de entrenamientos libres, la que menos apuro suele tener para la mayoría de los pilotos. En el caso de Alpine, necesita mejorar y eso implica nuevas pruebas durante una hora de cara a la carrera. Algunos siquiera se subieron al auto, como Kimi Antonelli (Mercedes), el líder del campeonato, que puede coronarse este fin de semana.