Franco Colapinto, exhausto, tras el 11° lugar en el GP de Singapur: “Estaba más al límite yo que la máquina”

Escuchar

Franco Colapinto (Williams) finalizó undécimo en el Gran Premio de Singapur, apenas su tercera carrera en la Fórmula 1. Las condiciones fueron sumamente exigentes por el calor y la humedad en el país asiático. En ese contexto, el argentino tuvo una muy buena largada, que aprovechó un hueco y ganó tres posiciones, para pasar del 12° al 9°. Esa acción, incluso, lo llevó a recibir elogios de Sergio “Checo” Pérez, de Red Bull: “Es muy bueno. Difícil de pasar Colapinto”.

Franco Colapinto, de Williams, durante el exigente circuito callejero de Singapur Pauline Ballet - Formula 1 - Formula 1

“Yo hice todo lo más que pude, lo mejor que pude, creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó (Checo) Pérez, sino no me hubiera pasado. Creo que lo podría haber aguantado porque tenía un poco menos ritmo que yo. Me costó mucho la carrera, pero podría haber llevado unos puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, expresó el pilarense, en ESPN, muy sudado y visiblemente cansado tras la desgastante carrera.

"HICE LO MEJOR QUE PUDE, CREO QUE HICE TODO BIEN. ME PARARON MUY TARDE Y ME PASÓ PÉREZ..."



🗣️ Las primeras palabras de Franco Colapinto tras la carrera



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/lwkZGYEy3g — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

“Con las (gomas) medias tenía muy buen ritmo, parecía que iba para adelante. Después, con las duras me empecé a cansar mucho y creo que estaba más al límite yo que la máquina”, sonrió el piloto argentino.

NO DA MÁS: los gestos de cansancio de Franco Colapinto tras el extenuante GP de Singapur.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/MOVEQVAh1Q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Y amplió: “Creo que fue una buena primera carrera de Singapur, que es muy dura. Más allá de no haberme llevado puntos, es positivo. Me da bronca no haber sumado en una carrera tan dura, pero igualmente sirve para experiencia”.

También, habló de las condiciones y de la hidratación: “La bebida en el auto estaba muy caliente, había mucho calor. Con el azúcar y el líquido caliente es una mezcla medio rara para el cuerpo, pero con todo terminé la carrera”.

A propósito del halago de Checo Pérez, Colapinto dijo: “Checo también... Checo es un pilotazo, no me podía pasar porque estamos en Singapur. Si estábamos en otra pista me hubiera pasado. Pero me pasó en los boxes, lamentablemente. Pero igual me voy contento porque fue una buena experiencia acá. Es una de las carreras más duras del año; Qatar y Singapur son las más duras. Ahora, a descansar y a recuperarme un poco”.

Elogio de Williams a Colapinto

“No fue la carrera que queríamos, pero sí un gran esfuerzo de Franco para llevar el coche a meta en P11″, publicó el equipo Williams en sus redes sociales. El compañero de escudería de Colapinto, Alex Albon, abandonó la carrera de Singapur en la 17° vuelta por un sobrecalentamiento de su auto o un problema en la unidad de potencia.

Not the race we wanted, but a great effort from Franco to bring the car home in P11. pic.twitter.com/ZpTa37DcNZ — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 22, 2024

Qué expresaron los pilotos del podio:

Lando Norris (1°): “Fue una carrera buenísima, tuve algunos momentos cerca de las paredes, pero el auto voló durante todo el Gran Premio de Singapur. Estoy un poco sin respiración, aunque fue una carrera divertida. No estuve sobrepujando, sino que a veces uno se siente demasiado tranquilo y necesita acelerar; es algo engañoso. Resultó un gran día para McLaren, en una carrera nada fácil , incluso a veces me sentí un poco deshidratado”.

Max Verstappen (2°): “Traté de hacer lo mejor con mi propio ritmo. Fue algo difícil por la degradación de neumáticos, pero me sentí muy confortable. Sabíamos que íbamos a estar complicados; sin embargo, un segundo puesto es muy bueno; tenemos que trabajar para lo que viene. Esta carrera es siempre muy dura y caliente debido a la temperatura”.

Oscar Piastri (3°): “Tenemos un auto muy rápido y es un gran resultado para el equipo McLaren. Esta vez estuve lejos de las paredes pero un poco cerca de George Russell en la primera curva, aunque no quería correr grandes riesgos, tomé muchos en los últimos tiempos”.

LA NACION