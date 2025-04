Doohan habló de las presiones y de los rumores sobre su continuidad en Alpine

Los vaivenes en el escaso recorrido mostrado por Jack Doohan en la Fórmula 1 desde su confirmación como piloto de Alpine están marcados por los rumores. Sobre todo, los que alertan sobre un cambio a mitad de temporada que podría darle su puesto a Franco Colapinto, hoy a la espera como piloto de reserva en la escudería de Enstone. Sin embargo, el australiano está sereno y tranquilo, ayudado por una actuación sin complicaciones el fin de semana pasado, en Bahréin, donde finalizó en el puesto 14°.

El 13er lugar obtenido en el GP de China -al que accedió, cabe aclarar, por tres descalificaciones que sufrieron pilotos que habían finalizado delante suyo- quedó opacado en las fechas subsiguientes, con flojas performances en Australia y Japón, incluidos un par de accidentes que dejaron el monoplaza en malas condiciones.

En Bahréin, Doohan tuvo un rendimiento sin sobresaltos ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Mientras se acomoda para afrontar la quinta fecha del calendario de la Fórmula 1, en Arabia Saudita, Doohan, de 22 años, enfrentó a la prensa y se refirió a las presiones que lo persiguen desde el día 1 de su llegada a Alpine.

“Internamente sabemos cuál es mi contrato, mi situación y, por lo demás, sabía que siempre iba a fluctuar, y solo puedo concentrarme en lo que el equipo y yo nos proponemos hacer: ponerme al día lo antes posible”¸ señaló Doohan este viernes, en la previa de los entrenamientos libres en Yeda.

Y continuó: “Ha sido positivo que hayamos tenido buenos momentos en las últimas cuatro rondas, que el ritmo esté ahí y que haya muchas cosas buenas que sacar adelante. Y ahora sólo se trata de juntar todo, y estoy seguro de que podremos lograr grandes cosas”.

“Sigo aprendiendo constantemente cómo quiero configurar mi coche en clasificación", dijo Doohan Andy Wong - AP

Para esta experiencia de Arabia Saudita, finalmente Alpine decidió que vuelva a ser Paul Aron el piloto de reserva que esté al pie del circuito, mientras que Colapinto seguirá en Enstone trabajando con el simulador.

Doohan también se refirió a su inexperiencia y al aprendizaje que realiza carrera a carrera: “Sigo aprendiendo constantemente cómo quiero configurar mi coche en clasificación. Eso también se reflejará en mi coche de carreras, sin duda. Creo que, con peros y quizás, (pero) si la carrera hubiera ido como iba a ir sin coche de seguridad, habríamos salido con unos 16 segundos de ventaja sobre Yuki (Tsunoda), Carlos (Sainz) y los coches de detrás. Con esos 16 segundos, no tendría que presionar tanto con cuatro pilotos detrás. Habría sido un poco mejor. Además, tuve un pequeño problema de gestión de la energía que no me ayudó cuando iba presionando al máximo”.

Finalmente, expresó: “No intentar experimentar demasiado al final de la Q2, que es lo más importante durante la vuelta de calentamiento, y simplemente me ceñirme a lo que funciona y a lo básico, lo que me permitió pasar y quedar entre el quinto y el sexto puesto durante toda la sesión de clasificación. No intentar reinventar la rueda durante el resto de la sesión, lo que quizás me dejó fuera de la Q3, algo que no debería haber hecho”.

El juego de poderes en Alpine

Colapinto, con un recorrido en Williams de nueve grandes premios en el Gran Circo en 2024, y el débil rendimiento de Jack Doohan en los cuatro episodios del curso actual abren un debate sobre la continuidad del australiano en una de las butacas del modelo A525, o si es el momento de que el pilarense vuelva a la grilla. Y detrás de los pilotos hay un juego de poder entre el team principal Oliver Oakes y el asesor ejecutivo Flavio Briatore: el ingeniero británico es el sostén de Doohan, mientras que el empresario italiano resultó la llave para el desembarco de Colapinto.

Franco Colapinto y Flavio Briatore conversan en el paddock de Alpine X.com

Oakes y Briatore son dos de los integrantes del triunvirato que lidera a Alpine, completado por el CEO de Renault, Luca de Meo. De 37 años, el británico Oakes tomó el control del garaje en julio pasado, sucediendo a Cyril Abiteoul, Laurent Rossi, Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer y Bruno Famin, nombres de una larga lista de jefes de equipo que no descubrieron el rumbo. Fundador del equipo Hitech Gran Prix hace diez años, compitió como directivo en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 y por la estructura pasaron George Russell (hoy en Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Álex Palou (tricampeón de IndyCar)... y Doohan. El ingeniero defiende la posición de Jack desde el momento en que los rumores sobre un contrato de corto plazo envolvieron al hijo de Mick, aquel australiano múltiple campeón de motociclismo.

LA NACION