Franco Colapinto habló del impacto de las redes sociales y Lewis Hamilton le acercó un consejo

Un desembarco frenético y una exposición intensa. Así resultó la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 y desde hace casi tres meses su vida dio un vuelco impactante. El piloto argentino ya acumula más de cuatro millones de seguidores en Instagram y se transformó en el centro de atención de muchos, incluso, que estaban alejados del automovilismo. La adaptación no es para nada sencilla, porque con apenas 21 años no es fácil sostener tanto ruido mediático. Por eso, en una charla con la categoría, de la que también participó Lewis Hamilton, el pilarense habló de lo que implica saber manejarse con las redes sociales.

Fueron días muy agitados para Colapinto, en especial, las últimas dos semanas, con el GP de Brasil, el de Las Vegas y algunos rumores de romances con diferentes personalidades. Y lógicamente el equipo de representación que trabaja con el argentino tuvo que intervenir en varias oportunidades. “Bueno, es una cosa muy extraña todo lo que estoy viviendo”, le dijo a Motorsport.com. Y continuó: “Borré Twitter (X). Creo que es muy tóxico. Y hagas lo que hagas, tiene un impacto muy grande. Ellos (los fanáticos) hacen una noticia de cada pequeña cosa que uno hace. Así que es algo que hay que entender, pero forma parte del trabajo”.

Franco Colapinto contó que cerró su cuenta de X (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y continuó: “En mi caso, me ayuda a no distraerme tanto (con las redes sociales) porque no son muy útiles. Es muy fácil para la gente entrar en Internet y empezar a difundir algunas... cosas no tan agradables”. Estas palabras de Colapinto no son casuales, no sólo porque está desbordado por la exposición, sino porque algunos pilotos de experiencia como Lewis Hamilton, desde hace un tiempo advierte a los pilotos más jóvenes sobre los peligros de las redes sociales.

“No dejen que la negatividad los afecte, porque hoy en día la gente es muy negativa y los juzga sin parar”. Esas fue la frase del británico cuando algunos periodistas le preguntaron qué consejo le daría a la nueva generación de pilotos. Y continuó: “Así que manténganse alejados de las redes sociales y tengan cerca a su familia y a sus amigos más íntimos, porque son los únicos amigos de verdad que van a estar a su lado cuando las cosas se pongan difíciles”.

“When I grow up, I want to be like you.” 🥹



Wrapping up the Williams World Tour with a wholesome interaction between Franco and a young fan 💙 pic.twitter.com/l301lTLgOO — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 26, 2024

En la misma charla Hamilton explicó que los jóvenes no deben dejarse engañar. “No hagan absolutamente todo lo que todo el mundo les dice que hagan, hagan muchas preguntas y tómense su tiempo. Recuerdo cuando tenía 22 años y me metí en lo más hondo... intentas ser amable, pero la gente se aprovecha de ti”.

Y finalizó: “Si yo tuviera un piloto joven y estuviera cuidando de él, pondría mucho apoyo a su alrededor para que la gente no pudiera llegar a él y las cosas de las redes sociales no pudieran afectarlo. Se trata de no derribarlos cuando cometen errores... cuando lo haces (cometer errores) bajo los focos es muy duro, así que tenemos que levantarlos y seguir apoyándolos”.

