Franco Colapinto recibió duras críticas de un diario alemán tras los accidentes en San Pablo y Las Vegas

Las últimas dos carreras para Franco Colapinto resultaron más complejas de lo previsto. Los accidentes en el Gran Premio de Brasil, más el choque en la clasificación en Las Vegas, expusieron más que nunca al piloto argentino en su corto recorrido en la Fórmula 1. Si bien en las últimas horas James Vowles, el jefe de la escudería Williams, reveló que el impacto en la última competencia fue por un error del equipo británico, las críticas sobre Colapinto comenzaron a aflorar. Por ejemplo en Alemania, donde un medio lo calificó como “el crash-kid (el niño choque) más caro del mundo”.

No fue un momento fácil para Williams lo que sucedió en Las Vegas. Los mecánicos lograron arreglar el auto en tiempo récord y Colapinto también mostró mentalidad fuerte para recuperarse del durísimo golpe sobre su cuerpo a más de 50G (cincuenta veces su peso), largar desde boxes y terminar en el puesto 14 en la carrera. Pero más allá de esta situación, para el diario Bild, el más popular de Alemania y de los más leídos de todo Europa, el argentino resultó un dolor de cabeza para Williams, que -seegún ese medio alemán- lleva gastados más de 3 millones de dólares en reparaciones de los daños del monoplaza del argentino. “La mala suerte de Williams continúa en la Ciudad del Pecado”, escribieron tras la carrera. Y agregaron: “Colapinto dejó a su Williams con daño total, una vez más”.

El punto más mordaz del artículo firmado por uno de los periodistas especializados en F1 del medio alemán, Michel Milewski, tiene que ver con el apodo que usaron para describirlo: “El ‘crash kid’ más caro del mundo”. Y en el título, con una alta carga de ironía escribió: “¡Estrella de Fórmula 1 con 3 millones de daños en 6 carreras!”.

En el portal de Bild de Alemania fueron muy duros con Franco Colapinto

Si bien fueron muy duros en algunos pasajes de la publicación, no negaron el talento de Colapinto, aunque creen que su juventud e inexperiencia le podrían estar jugando una mala pasada. “Rápido. Talentoso. ¿Demasiado motivado?”, escribió Milewski.

Estas no son las únicas críticas que recibió el argentino en los últimos días, ya que Guenther Steiner, ex jefe del equipo Haas de Fórmula 1, opinó sobre el presente de Franco Colapinto en Williams tras la última carrera de Las Vegas. Además, se refirió a la popularidad repentina que adquirió el joven piloto de 21 años nacido en Pilar y cómo el fervor de los hinchas y la fama podrían haberle jugado en contra.

A juicio de Steiner, el corredor argentino todavía tiene que mucho que aprender antes de enrolarse en un equipo grande. “Colapinto tuvo un gran furor alrededor suyo. Para mí, hizo un gran trabajo en las dos o tres primeras carreras. Manejar a la par de Alex Albon es bueno. Es un buen piloto”, dijo Steiner en declaraciones a Motorsport.com.

De todas maneras, el ex jefe de Haas lanzó una advertencia: “No sé si se le subió (la fama) a la cabeza o si se la cree. Porque en las últimas dos o tres carreras, no ha estado tan fantástico”, alertó. Y agregó: “Hizo varias cosas mal y eso es lo último que necesita Williams”.

¡¡FRANCO COLAPINTO VENÍA MUY BIEN PARA METERSE EN LA Q3 DE LAS VEGAS PERO ESTRELLÓ SU AUTO!! Quedó prácticamente destruido...



📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/XrDGperIQ0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2024

Y finalizó: “Te ‘levantan’ cuando tenés una buena actuación. Hay que lidiar con eso. (Es como si) ya lo hubieran vendido a otro equipo por no sé cuántos millones. Con un piloto joven que nunca ha estado en la Fórmula 1 -ese es el caso de Colapinto, que debutó este año en Monza tras el despido de Logan Sargeant-, puede que no sea capaz de procesar eso adecuadamente”.

Las gestiones con Red Bull

No hay certezas, todavía, acerca del futuro de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Sin embargo, los medios en Europa, aseguran que las negociaciones entre Williams y Red Bull son concretas, así como Alpine también está intersado en el argentino. Según el periodista Joe Saward, especializado en F1, uno de los temas centrales en la categoría es determinar si el acompañante del reciente campeón del mundo, Max Verstappen, en Red Bull seguirá siendo Checo Pérez o todo se resolverá entre Liam Lawson y Franco Colapinto.

Franco Colapinto todavía no sabe si seguirá en la Fórmula 1 en 2025, pero Red Bull parece un destino posible

Pese a que los grandes choques que protagonizó argentino en San Pablo y Las Vegas generaron algunos interrogantes, aseguran que Oliver Mintzlaff (CEO de Red Bull) visitó el motorhome de Williams durante el fin de semana en Las Vegas así como Christian Horner lo hizo en Brasil. Su presencia fue únicamente por ese día, por lo que todo indica que la charla fue netamente para hablar de negocios y no “tomar café” como dijo Horner tras la prueba en Interlagos.

En lo que respecta a Pérez, la nueva floja actuación que protagonizó en Las Vegas en la que se clasificó 16° y, tras largar 15° por el accidente de Colapinto, solamente logró llegar al décimo puesto, volvió a reforzar las especulaciones mediáticas de que Red Bull tomará la determinación de finalizar el contrato que le firmó al piloto mexicano hace pocos meses atrás.

