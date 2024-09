Franco Colapinto y la maniobra ante Max Verstappen en la práctica libre para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Escuchar

Que Franco Colapinto se codea con los mejores del mundo en la Fórmula 1 ya no es una novedad: lo hace desde su bautismo en esa catedral llamada Monza, hace menos de un mes. La noticia es que, a contramano de los pronósticos, su Williams es competitivo. E incluso se atreve a torear a los mejores: quedó demostrado en una de la rectas del circuito de Marina Bay, en Singapur, cuando Max Verstappen quiso pasarlo con su Red Bull y el argentino mantuvo su línea, sin dejar que el tricampeón del mundo lo sobrepasara. Una muestra de que, al menos en velocidad punta, el auto del argentino no tiene nada que envidiarles a los demás. Incluso a los Red Bull, que hasta hace siete carreras se encaminaban al título en la Copa de Constructores y ahora marchan por detrás de McLaren, el equipo sensación en esta segunda parte de la temporada.

El encuentro en pista entre el neerlandés y el argentino ocurrió en la segunda tanda de prácticas de este viernes: Colapinto terminó decimosexto, condicionado por el tráfico que había en el circuito a la hora de intentar dar una de sus vueltas rápidas. Lo bueno para el piloto de Williams fue que su auto funcionó bien con tanques llenos y en ritmo de carrera, lo que invita al optimismo de cara a la clasificación de este sábado y el Gran Premio del domingo. En la maniobra, Verstappen acelera en una de las zonas con posible sobrepaso, pero el argentino también, e incluso demora el frenaje y de su auto salen algunas chispas. Verstappen se ve obligado a levantar el pie del acelerador.

No es la primera vez que un campeón del mundo queda relegado por el talento -y la velocidad- de Colapinto, quien apenas correrá su tercera carrera este domingo en Singapur. La semana pasada, en Azerbaiyán, el argentino mantuvo en el espejo retrovisor durante la última parte de la carrera al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), heptacampeón del mundo. Hubo incluso una elogio por parte del piloto británico, que concluyó con un intercambio en redes sociales: “Felicitaciones a George [Russell] por el podio, y a Franco Colapinto y a Ollie Bearman también. Fue una gran batalla y es alucinante ver llegar tantos nuevos talentos”, comentó el piloto de Mercedes Benz en un posteo de Instagram. Entre las fotos para ilustrar la publicación, el británico subió una donde se muestra el momento en que saluda y felicita a Colapinto, ya terminada la carrera. El argentino le respondió con otro posteo: “Es un sueño hecho realidad poder competir juntos en una pista”, comenzó Colapinto. “¿Este es tu ídolo?”, preguntó irónicamente a los usuarios, “porque es el mío”, concluyó. El piloto acompañó al texto con emojis de manos estrechándose y una cara de orgullo para demostrar su admiración y felicidad por este fortuito momento .

El castigo de la FIA a Verstappen por su lenguaje

Los comisarios de la Fórmula Uno ordenaron al tricampeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, realizar “trabajos de interés público” después de que insultara durante una conferencia de prensa del Gran Premio de Singapur.

El moderador recordó al piloto de Red Bull su lenguaje durante la conferencia organizada el jueves por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y los comisarios citaron a Verstappen a declarar el viernes por una supuesta infracción del código deportivo internacional.

Veredicto. Max Verstappen deberá realizar servicios comunitarios con la FIA por decir que “el coche está jodido” en la rueda de prensa.



XD pic.twitter.com/0FCBiQIfGx — Víctor Abad (@victorabadf1) September 20, 2024

La FIA dijo en un comunicado que Verstappen se disculpó por su comportamiento y explicó que consideraba que la palabra utilizada era “ordinaria en el habla tal y como la aprendió, ya que el inglés no es su lengua materna”. “Si bien los comisarios aceptan que esto puede ser cierto, es importante que los modelos a seguir aprendan a ser conscientes cuando hablan en foros públicos, en particular cuando no están bajo ninguna presión”, agregaron.

“Los comisarios señalan que se han impuesto multas significativas por lenguaje ofensivo o dirigido a grupos específicos. Este no es el caso aquí”, destacaron. El trabajo de interés público se llevará a cabo en coordinación con el secretario general de la FIA en una fecha por decidir, informa la agencia Reuters. Verstappen estaba describiendo el estado de su coche en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán del fin de semana pasado, pero el incidente se produjo después de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, instara a los pilotos a cuidar su lenguaje.

LA NACION