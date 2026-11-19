Aquel domingo 30 de mayo de 1982, Barbara Smiley entró en el circuito Indianapolis Motor Speedway como una más. Pero no lo era. Caminó hacia una de las tribunas, se sentó y se dispuso a esperar la gran carrera del día, un clásico del automovilismo mundial: las 500 Millas. Lo hubiera hecho de cualquier modo, formaba parte de su programa, pero nunca imaginó que lo haría en soledad. Y sin el nerviosismo habitual. Sí con una cuota inmensa de nostalgia y un dejo de angustia. Se le cruzaron miles de secuencias a medida que las gradas se iban llenando. Una de ellas fue la fiesta en la que conoció a Gordon, allá por 1973, con un flechazo instantáneo: vivieron cinco años de noviazgo y se casaron en 1978. Barbara no pudo contenerse y se largó a llorar. Es que Gordon tenía un sueño: ganar las 500 Millas. El destino se cruzó en su camino dos semanas antes, en ese mismo lugar donde estaba Bárbara. Sufrió uno de los accidentes, sino el más espeluznante que se recuerde en la historia de Indianápolis. Y se mató. Tenía apenas 36 años.

Quince días después de la muerte de Gordon, Barbara había regresado al circuito para observar la carrera que su marido había soñado disputar y, quizás, ganar. Ya no tenía a quién alentar. Barbara conocía perfectamente los riesgos de la profesión de su pareja. “Las esposas de los pilotos debemos aprender a convivir con esa posibilidad”, dijo en una entrevista. Incluso, confesó que acostumbraba llevar en su cartera una serie de números telefónicos para afrontar cualquier emergencia. Y dijo por qué estaba ahí: “Todavía necesito estar cerca de un mundo que compartí con él”.

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Accidentes mortales en el automovilismo hubo cientos. Morir en el circuito donde se sueña con correr no es tan frecuente. Gordon Smiley fue un piloto estadounidense de enorme determinación, un hombre que llegó a Indianápolis después de recorrer un camino poco convencional y que falleció ese 15 de mayo, cuando intentaba clasificarse para las 500 Millas.

Gordon Smiley, un amante de la velocidad que tenía un sueño desde siempre: ganar las 500 Millas de Indianápolis

Nacido en Nebraska, amaba la velocidad. Aunque curiosamente, a diferencia de los pilotos de su generación, dedicó su adolescencia a los estudios. Se recibió de periodista y previamente a subirse a los autos de competición tuvo una vida laboral convencional, trabajando en actividades comerciales y administrativas. Aun así, su pasión era otra. Faltaba que se manifestara en toda su dimensión. Y pasó.

Primero en motos, luego en autos deportivos y monopostos. Corrió en Fórmula Ford, Fórmula Atlantic, Fórmula Super Vee, Fórmula 5000, Can-Am y Trans-Am. No era solamente un piloto veloz: tenía capacidad para adaptarse a diferentes autos, circuitos y estilos de conducción. Uno de sus grandes logros fue conquistar cuatro campeonatos nacionales de la SCCA (Sports Car Club of America), una organización relevante en el automovilismo estadounidense.

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Gordon Smiley corrió en Europa, en la categoría Aurora, y se impuso en el mítico circuito de Silverstone

Ya había conocido a Barbara cuando se convirtió en piloto profesional. Y ambicioso como era, Smiley cruzó el Atlántico para competir en Europa. Participó en el campeonato británico Aurora, una categoría que reunía autos más antiguos de Fórmula 1 y pilotos que buscaban abrirse camino en el automovilismo internacional. Con el equipo Surtees, consiguió una victoria en el mítico circuito de Silverstone. Fue uno de los resultados más destacados de su trayectoria europea, la que confirmó que podía ilusionarse con otros objetivos. Al no pertenecer a una familia tradicional del automovilismo, se forjó a pulmón: esfuerzo, perseverancia y determinación.

“Mi sueño es correr las 500 Millas de Indianápolis”, le había dicho a Barbara cuando todavía eran novios. Para Smiley, significaba ingresar en una dimensión diferente del automovilismo. Cuando regresó de Europa, se propuso ese objetivo. Y lo consiguió, en dos oportunidades: 1980 y 1981. La primera vez, se clasificó en el puesto 20°, con un Phoenix-Cosworth del equipo Patrick Racing. Su participación terminó en la vuelta 47, cuando sufrió una falla en el turbo. Ocupó la 25ª posición.

Gordon Smiley con el March-Cosworth con el que disputó la clasificación fatal de 1982

La de 1981 le daría las mayores satisfacciones en la previa. Con un Wildcat-Cosworth, también del grupo de Patrick Racing, impactó con una gran actuación en la clasificación: fue octavo, a un promedio de 192,988 millas por hora, es decir, unos 310 Km/h. Durante la carrera llegó a liderar una vuelta, pero un accidente en el giro 141° terminó con sus posibilidades. Acabó 22º. Los números muestran que Smiley no era un simple participante. Había conseguido una buena posición de largada y demostrado que podía competir con los mejores. Le faltaba hacer una mejor carrera. “Será la próxima”, se esperanzó.

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Lo cierto fue que en 1982 regresó con el objetivo de consolidarse definitivamente en Indianápolis. Tenía un March-Cosworth, identificado con el patrocinio de Intermedics, y una enorme ilusión. No llegaría a disputar aquella edición de las 500 Millas.

Gordon Smiley, un piloto muy valorado por sus compañeros y asistentes de equipo

El sábado 15 de mayo se vivía un clima especial, de entusiasmo. El primer día de clasificación. Gordon Smiley hasta se ilusionaba con superar lo hecho el año anterior. Los equipos buscaban velocidad y los pilotos intentaban asegurarse los mejores lugares de largada. Rick Mears había establecido registros extraordinarios. Su promedio de cuatro vueltas, con el Penske, fue de 207,004 millas por hora (333 km/h), una marca impresionante para los años 80. Pero no todo estaba bien…

“Tuve algunas dificultades, especialmente en la curva 3. El auto se me cruzó un poco. Estábamos preocupados por saber si iba a poder mantenerlo. Y se puso más inestable todavía en la cuarta vuelta. Realmente no quería dar una quinta”, dijo Mears. Eso ocurrió poco antes de la salida de Smiley.

Llegó su turno y Gordon salió a la pista para completar las vueltas de calentamiento para su intento de clasificación. En el segundo giro, cuando atravesaba la curva 3, la parte trasera del auto perdió estabilidad. La reacción para corregir el deslizamiento no tuvo el resultado esperado. El March perdió el control y terminó impactando de frente contra el muro, a una velocidad cercana a las 200 millas por hora (321 km/h).

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Algunas imágenes del accidente en el Indianápolis Motor Speedway

El accidente fue fatal y las imágenes, impresionantes. Cuando el vehículo salió despedido por el aire y se incendió, se partió en tres grandes pedazos y numerosos fragmentos más pequeños. Smiley, de 36 años, cuyo casco salió despedido, quedó atrapado entre uno de los tres grandes restos. Según informó el doctor Henry Bock, integrante del equipo médico del circuito, el piloto murió como consecuencia de gravísimas lesiones en la cabeza.

Barbara Smiley estaba en la zona de boxes, esperando que concluyera la clasificación para participar de la tradicional foto con todo el equipo. “Hay luz amarilla, no es bueno”, se escuchó. La noticia paralizó el circuito. Hacía nueve años que no se producía la muerte de un piloto en Indianápolis. La tragedia tenía, además, una coincidencia dolorosa: el propietario del equipo, Bob Fletcher, había sido también dueño del auto en el que murió Art Pollard, durante los entrenamientos de 1973. Fletcher saltó de su asiento cuando escuchó la advertencia de choque y sufrió un shock volvió a enfrentarse a una pérdida que ya conocía. Consideraba a Smiley como un piloto prometedor, del que se sentía orgulloso. En ese 73, en la carrera, también murió Swede Savage a causa de las heridas sufridas en un accidente.

El accidente de Smiley

Accidente Smiley

No hubo una explicación mecánica concluyente que permitiera atribuir el accidente de Smiley a una rotura del auto. La hipótesis que recogieron los investigadores y los testimonios fue la pérdida de control. La muerte de Smiley se produjo apenas una semana después de otro accidente fatal durante una tanda de clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Allí había muerto el piloto canadiense Gilles Villeneuve, uno de los más queridos por la gente. Por ambos decesos, las autoridades de la FIA y la Indy encararon y articularon investigaciones para encontrar materiales que hicieran más seguros los habitáculos de los autos. El resultado de esas investigaciones fueron los chasis de fibra de carbono.

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“Sabemos de los riesgos”

Ahora bien, ¿qué sintieron los otros pilotos? Es uno de los aspectos más conmovedores de aquella jornada. Todos habían experimentado situaciones límite y sabían que podían ser los siguientes de la lista. Al conocerse la muerte de Smiley, predominó el silencio. Porque algo los sensibilizaba todavía más, como si la muerte de un colega no bastase: sabían que, una vez retirados los restos del auto y reparada la pista, debían volver a subirse a sus vehículos. Así de impiadoso puede resultar a veces el deporte. Y de esa manera ocurrió. No era que hubiesen olvidado a Smiley en cuestión de minutos, sino que el trabajo los convocaba a continuar.

A. J. Foyt, una de las grandes leyendas de Indianápolis con cuatro victorias, dijo, conmovido: “Uno nunca está preparado para una tragedia semejante. Un auto puede sentirse seguro, pero un impacto de determinada naturaleza, como éste de Smiley, puede resultar imposible de sobrevivir. Sabemos de los riesgos, pero no dejamos de correr. Esa es la realidad”.

La cobertura de The New York Times sobre el fatal accidente de Smiley

Derek Mower, jefe de mecánicos del equipo de Smiley, contó que Gordon había estado particularmente entusiasmado durante toda la semana. Quería hacer un buen trabajo para sus patrocinadores y estaba convencido de que podía alcanzar las 200 millas por hora. Mower había intentado tranquilizarlo y le había sugerido que no forzara el auto más allá de lo que considerara razonable. Incluso, disponían de un vehículo de reserva. Pero Smiley confiaba en su máquina y en sus posibilidades. Aquella ambición, que había sido una de las características de toda su carrera, quedó asociada para siempre con el último día de su vida.

En 2000, con la presencia en el acto de Elaine, su madre, y Sally, su hermana, Gordon Smiley fue incorporado al Salón de la Fama del Automovilismo de Nebraska, un reconocimiento a su legado deportivo. Su historia quedó también ligada a la evolución de la seguridad en el automovilismo. La muerte de Smiley volvió a poner sobre la mesa los peligros de los autos de gran potencia y los desafíos que suponían los diseños aerodinámicos de efecto suelo.

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Otra imagen del impacto contra el muro y la explosión del March-Cosworth de Smiley

Para tener idea, son 59 las muertes vinculadas directamente con las 500 Millas, entre carreras, entrenamientos y clasificación. Y 74 los fallecimientos relacionados con todo el Indianapolis Motor Speedway. Con una particularidad histórica: desde la muerte de Smiley, en 1982, ningún otro piloto ha fallecido durante un intento de clasificación para las 500 Millas. Lo más curioso fue el caso de Scott Brayton en 1996: había logrado la pole position, pero falleció en una práctica previa a la carrera, en 1996.

La historia de Smiley tiene algo particularmente triste: murió cuando todavía estaba intentando alcanzar su mejor versión como piloto. No era un veterano que estuviera viviendo sus últimos años de competencia. Tampoco un desconocido que hubiera llegado a Indianápolis sin antecedentes. El automovilismo de los años 70 y comienzos de los 80 era un deporte de enorme velocidad, con avances tecnológicos que no siempre estaban acompañados por el mismo desarrollo en materia de seguridad.

El buzo antiflama de Gordon Smiley, un recuerdo imborrable

Las velocidades en Indianápolis habían aumentado de manera extraordinaria ese año, en parte debido al uso generalizado del efecto suelo, una innovación introducida en el circuito en 1979. Mediante el control del flujo de aire por debajo del automóvil, los diseñadores lograron crear una zona de baja presión que empujaba el vehículo hacia abajo y lo mantenía más pegado a la superficie de la pista.

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“Creo que los autos son seguros hasta que uno se golpea de la manera equivocada. En esos casos, no importa que vayas arriba de un tanque Sherman: todo se terminó”, dijo A.J. Foyt después del accidente. Bob Fletcher, propietario del automóvil que conducía Smiley, explicó: “Cuando los autos con efecto suelo empiezan a despegarse, pierden ese efecto. Y cuando eso sucede, son como un misil sin dirección. Simplemente salen disparados”. Fletcher aseguró que el accidente no había sido provocado por una falla mecánica.

Recuerdo del año anterior

El accidente de Smiley ocurrió en un sector no muy alejado de donde Danny Ongais había chocado contra el muro durante las 500 Millas de Indianápolis del año anterior. “Me dicen que fue muy parecido al accidente que tuvo Ongais”, comentó Fletcher.

Gordon Smiley corriendo en Gran Bretaña en la fórmula Aurora

Ongais se recuperó de aquel episodio y en la mañana misma de la tragedia había realizado una tanda de clasificación, menos de 20 minutos antes de que Smiley perdiera la vida. La diferencia entre ambos accidentes fue que Ongais había impactado contra el muro en un ligero ángulo, con la parte delantera izquierda de su automóvil. En cambio, según Fletcher, el auto de Smiley “lo golpeó de frente, directamente”. Cuando le preguntaron por el accidente de Smiley, Ongais dijo: “No, no quiero hablar de eso. Lo lamento”.

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“Había una sola persona por la que alguna vez alenté”, dijo Barbara aquel domingo 30 de mayo del 82. Vio la carrera ganada por Gordon Johncock (sí, otro Gordon) en silencio, con lapsos de emociones y miles de recuerdos. Como que no era todo autos en la casa: durante los recesos de temporada, Gordon desarrollaba otros trabajos, vinculados con las ventas o la administración de oficinas. Sabía de los riesgos. “Hay que pensarlo, pero no obsesionarse”, era su lema.

Barbara Hill de Smiley