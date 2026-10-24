Horario del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1 de este domingo 25 de octubre

El Gran Circo de la Fórmula 1 (F1) continúa su show este domingo, con el Gran Premio (GP) de Estados Unidos, en Austin, y la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli se transforme en el campeón más joven de la categoría. Es que, el piloto italiano de 19 años lidera el Campeonato Mundial con holgura, podría alcanzar la gloria antes de que termine la temporada, con cinco fechas de antelación. La carrera inicia a las 17 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión en Fox Sports.

Antonelli, que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en ocho carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España) y manda en la clasificación general con 340 unidades, 98 más que su compañero de escudería, George Russell. Justamente el británico es, junto a Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los únicos dos que pueden arrebatarle el trofeo a Antonelli.

Para consagrarse en el Gran Premio (GP) de Austin el italiano tiene que ganar este domingo y esperar a que Russell termine noveno o más atrás y a que Hamilton culmine, como mucho, en el quinto puesto. De concretarse esto, se convertirá en el tercer italiano en quedarse con el Campeonato de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, tras lo hecho por Alberto Ascari en 1952 (Ferrari) y 1953 (Ferrari), y Giuseppe Farina en 1950 (Alfa Romeo).

Andrea Kimi Antonelli se encamina a la consagración, que llegará más temprano que tarde en la F1 Luca Martini - SOPA Images via ZUMA Press Wire

En la tabla de posiciones de constructores, Mercedes también está cerca de la coronación. Suma 578 unidades y su perseguidor más cercano, Ferrari, tiene 444. Si no es campeón en Estados Unidos, podría conseguirlo el 1° de noviembre en el Gran Premio de México que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX la próxima semana. Para que eso ocurra, Mercedes tiene que hacer el 1-2 en Austin y los dos representantes de Ferrari, Hamilton y Charles Leclerc, no deben sumar puntos.

Por su parte el argentino Franco Colapinto, atraviesa una buena temporada 2026 a bordo de un Alpine, más allá del bajón que atraviesa en las últimas semanas y que también lo llevó a alejarse de las redes sociales por pedido de su equipo y a raíz del hostigamiento de los fans hacia su compañero Pierre Gasly. Después de varios GPs sin sumar, el pilarense pretende volver a hacerlo en un circuito que lo desafía en la parte del año que mejor le sienta, la que lo trae a Latinoamérica.

Cómo ver online el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa este fin de semana en el circuito de Austin, con la carrera programada para este domingo a las 17 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Franco Colapinto necesita bajar la exposición para centrarse en volver a obtener puntos afp - AFP

Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026

Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 340 puntos

George Russell (Mercedes): 238

Lewis Hamilton (Ferrari): 229

Max Verstappen (Red Bull): 221

Charles Leclerc (Ferrari): 215

Lando Norris (McLaren): 201

Oscar Piastri (McLaren): 138

Isack Hadjar (Red Bull): 97

Liam Lawson (Racing Bulls): 75

Pierre Gasly (Alpine): 41

Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38

Franco Colapinto (Alpine): 27

Oliver Bearman (Haas): 23

Nico Hulkenberg (Audi): 13

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Esteban Ocon (Haas): 7

Fernando Alonso (Aston Martin): 7

Carlos Sainz Jr. (Williams): 7

Alexander Albon (Williams): 5

Yuki Tsunoda (Racing Bulls - reemplazo por algunas jornadas): 1

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1, en la previa de Austin

Constructores

Mercedes: 578 unidades

Ferrari: 444

McLaren: 339

Red Bull: 332

Racing Bulls: 100

Alpine: 68

Haas: 30

Audi: 23

Williams: 12

Aston Martin: 7

Cadillac: 0