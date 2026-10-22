Saltar al contenido principal
LA NACION

Horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1 2026

La fecha 18 del Gran Circo tendrá lugar el próximo fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, donde Kimi Antonelli puede ser campeón

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Kimi Antonelli puede ser campeón de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos
Kimi Antonelli puede ser campeón de la Fórmula 1 en el GP de Estados UnidosLuca Martini - SOPA Images via ZUMA Press Wire

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el primero de los cuatro GP de la gira por América que es el de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, donde Kimi Antonelli (Mercedes) puede coronarse campeón de pilotos con cinco carreras por delante en el calendario.

El cronograma de competencia será el tradicional. El viernes 23 habrá dos prácticas y el día siguiente, la tercera y última. Luego, se realizará la clasificación para la carrera del domingo a las 17 (hora argentina). Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del GP de Estados Unidos

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 23 de octubre

  • 14.30: Práctica 1.
  • 18: Práctica 2.

Sábado 24 de octubre

  • 14.30: Práctica 3.
  • 18: Clasificación.

Domingo 25 de octubre

  • 17: Carrera.

Max Verstappen (Red Bull) ganó las últimos dos carreras, pero la tabla de pilotos la lidera Antonelli con holgura y, salvo imponderables, logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años. El joven italiano domina el certamen con 340 unidades y le sacó 102 a su compañero de equipo, George Russell. Incluso, puede asegurarse el título en Austin siempre que obtenga el primer lugar y que Russel termine no más allá del noveno lugar. También necesitará, en ese caso, que Lewis Hamilton (Ferrari), tercero en la general con 229 unidades, acabe no más adelante del quinto puesto.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no pudo sumar en las últimas tres carreras -Azerbaiyán, Bahréin en Malasia y Singapur- y se mantiene 12° en tabla con 27 unidades. Su compañero, Pierre Gasly, está décimo con 41 puntos.

Franco Colapinto llegó a Austin para competir en el Gran Premio de Estados Unidos
Franco Colapinto llegó a Austin para competir en el Gran Premio de Estados Unidos

El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes tiene 578 puntos y Ferrari, 444. Alpine se mantiene sexto con 68, a 32 de Racing Bulls.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

  • GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
  • GP de Austria: George Russell (Mercedes).
  • GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
  • GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
  • GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
  • GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
  • GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1
Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

Así está la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1
Así está la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Tabla de campeones de la Fórmula 1

  • Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7
  • Juan Manuel Fangio - 5
  • Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4
  • Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3
  • Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2
  • Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1
LA NACION
Fórmula 1Kimi AntonelliGran Premio de Estados UnidosFranco ColapintoGeorge Russell
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. El bombazo de Paredes, la corrida de Merentiel y un cabezazo de Di Lollo, los goles para la clasificación de Boca
    1

    VIDEO: los goles de Vasco da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana

  2. Paredes marcó el gol de su vida, desató la fiesta en el Maracaná y Boca volvió a una final continental
    2

    Boca, a la final de la Copa Sudamericana: recuperó su vieja mística y volvió a escribir una noche eterna en el Maracaná

  3. Julián salvó al Atlético de Madrid: recuperó la motivación y gritó con el alma su primer gol en cinco meses
    3

    Julián Alvarez recuperó la motivación y gritó con el alma su primer gol de la temporada en Atlético de Madrid (y en la Champions)

  4. Perdió el equipo de Flavio Bolsonaro: Vasco, el club que se hizo grande luchando contra la discriminación
    4

    Balotaje en Brasil: perdió Vasco, el equipo de Flavio Bolsonaro