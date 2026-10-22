Horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el primero de los cuatro GP de la gira por América que es el de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, donde Kimi Antonelli (Mercedes) puede coronarse campeón de pilotos con cinco carreras por delante en el calendario.

El cronograma de competencia será el tradicional. El viernes 23 habrá dos prácticas y el día siguiente, la tercera y última. Luego, se realizará la clasificación para la carrera del domingo a las 17 (hora argentina). Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del GP de Estados Unidos

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 23 de octubre

14.30: Práctica 1.

18: Práctica 2.

Sábado 24 de octubre

14.30: Práctica 3.

18: Clasificación.

Domingo 25 de octubre

17: Carrera.

Kimi's Austin mission is as follows... 😮‍💨



Here is how he could claim the Drivers' Championship this weekend! 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/cTS7HSRKbV — Formula 1 (@F1) October 21, 2026

Max Verstappen (Red Bull) ganó las últimos dos carreras, pero la tabla de pilotos la lidera Antonelli con holgura y, salvo imponderables, logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años. El joven italiano domina el certamen con 340 unidades y le sacó 102 a su compañero de equipo, George Russell. Incluso, puede asegurarse el título en Austin siempre que obtenga el primer lugar y que Russel termine no más allá del noveno lugar. También necesitará, en ese caso, que Lewis Hamilton (Ferrari), tercero en la general con 229 unidades, acabe no más adelante del quinto puesto.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no pudo sumar en las últimas tres carreras -Azerbaiyán, Bahréin en Malasia y Singapur- y se mantiene 12° en tabla con 27 unidades. Su compañero, Pierre Gasly, está décimo con 41 puntos.

Franco Colapinto llegó a Austin para competir en el Gran Premio de Estados Unidos

El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes tiene 578 puntos y Ferrari, 444. Alpine se mantiene sexto con 68, a 32 de Racing Bulls.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

Así está la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Tabla de campeones de la Fórmula 1