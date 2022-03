José Malbrán, el as de los simuladores que se subió a un vehículo verdadero y se consagró en el Top Race

Bien podría tratarse de una trama clásica en el universo digital. Un desarrollador tranquilamente pudo tener entre sus proyectos la creación de un videojuego en el que un muchacho que se pasa horas delante de un simulador de carreras, da un salto y llega a una pista real. Podría tratarse de un verdadero éxito en el mundo de las consolas. Garantía de preventas. Cualquiera de las sagas de Gran Turismo, Need for Speed, Grand Theft Auto o Grid podrían haber incluido este modo de juego. Sin embargo, imaginar que esto pueda suceder en el mundo real... Que alguien pueda salir de la habitación de su casa tras mucho tiempo frente a varias pantallas, aferrado a un volante y sobre una pedalera, y pueda subirse a un vehículo real, debutar en la categoría Top Race Junior, salir campeón y estar segundo en el campeonato en Series, el certamen que es el escalón previo a llegar a V6, la máxima en la especialidad, y que esté a unos días de debutar en el TC2000 Series... No entra en ninguna lógica. Pero José Malbrán puede dar cuenta de que no hay ni un ápice de ficción en todo este relato.

“Vengo de cero, totalmente. Cero automovilismo en mi familia y mis amigos”. La frase de Malbrán, de 33 años, multiplica lo extraordinario de su historia. Porque para dimensionar mejor todo esto, es importante comprender que en medio de la pandemia lo despidieron de su trabajo, vendió todo lo que tenía, menos la computadora, las pantallas, el volante y la pedalera y fue por todo: cumplir el sueño de ser un piloto en el mundo real.

José Malbrán pasó del mundo de los simuladores a la pista de verdad y en 14 meses se consagró campeón de Top Race Junior Gentileza Damián Barischpolski

“Todo empezó cuando hace unos años fui con un amigo a Galerías Jardín [un centro comercial en el que abundan los locales de tecnología] y compré un volante para correr online. Eso me cambió la vida. Me dio una pasión que ni sabía que existía en mí. Me empezó a gustar y no pude parar”, contó Malbrán a LA NACION. Y cuando habla de lo que le tocó vivir, se apasiona y no se detiene en su historia: “No tenía una a favor. Ni familia de pilotos, ni trayectoria de chico, nada. A diferencia de otros, en vez de arrancar de pequeño, lo mío empezó en la pantalla, en los juegos. Y de ahí pasé a la vida real. Todavía no puedo creer cómo se dio todo”.

Tras días y días de juegos tradicionales de carreras, Malbrán descubrió el Simracing, un simulador que resultó determinante para su pasión por esta disciplina: “Para mí es muy real. Me podía imaginar corriendo en una pista de verdad y me divertía. Fui haciendo amigos y aprendiendo muchas cosas de autos de carrera, maniobras y ese tipo de cosas que son importantes en el automovilismo. Me divertía muchísimo. Ahora, después de todos los meses en los que competí en el Top Race también siento que me fue educando”.

Para comprender mejor lo que implica meterse de pleno en el mundo de los simuladores, vale como ejemplo el caso de Agustín Canapino, tetracampeón de TC y bicampeón del Súper TC2000, que es un destacado piloto dentro del mundo de los eSports. Los simuladores estuvieron en el comienzo de su aventura en el automovilismo y los títulos -suma 15 entre todas las categorías argentinas- no apagan el fanatismo por las carreras virtuales. Piloto oficial de la escudería Williams en el universo de los simuladores, en el comienzo de la pandemia mundial de Covid-19 participó en competencias con rivales de la jerarquía de Max Verstappen -campeón de F.1- y Lando Norris (piloto de McLaren)…

Tras la corona en Top Race Junior, ahora compite en la categoría Series y este fin de semana debutará en TC2000 Series Gentileza Damián Barischpolski

Los lazos entre el mundo virtual y real en el automovilismo son muy estrechos. Durante la pandemia, la ACTC organizó un campeonato y las carreras estuvieron en la pantalla de la TV Pública, que utilizó el horario habitual de los domingos en los que la emisora estatal transmite TC o Turismo Nacional.

Otro piloto apasionado por las carreras virtuales es Julián Santero, actual campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional, y piloto oficial de Toyota Gazoo Racing Argentina. El mendocino participó en 2020 de las 24 Horas de Le Mans en la plataforma rFactor 2. Formó parte de la alineación con Nelson Piquet Jr. y los pilotos italianos de simracing Moreno Sirica y Fabrizio Gobbi. En su casa, Santero tiene dos simuladores de manejo, los que explotó durante los meses en que el deporte motor tuvo cancelado los calendarios.

Jose Malbrán, de los videojuegos a campeón en la pista real

El caso de Malbrán, entonces, es parte de este universo, aunque para él el automovilismo era sólo una cuestión de diversión y parecía muy lejos de que pudiera ser una salida concreta. Este muchacho que nació en Buenos Aires, pero no se cansa de hablar del Valle de Calamuchita, en Córdoba, ya que allí nació su madre, uno de sus principales puntales, sólo fantaseaba con estar sobre una máquina de verdad. Es que Malbrán sólo tenía como objetivo trabajar en los Estados Unidos y para allá fue. Consiguió trabajo en una agencia de publicidad y estudió la carrera de piloto de helicóptero. Incluso, se ganó unos dólares como instructor de vuelo. Pero en medio de la pandemia se quedó sin empleo. “Cada vez que salía del trabajo lo único en lo que pensaba era en llegar a mi casa para sentarme delante del simulador”, cuenta Malbrán, que confirmó que se subirá al Citroën C4 Lounge del equipo Toyota Young, en el TC2000 Series.

“Mi mensaje es para los que tengan un sueño en su pieza, ya sea con un deporte, con la música o con internet. Vayan por eso. Intenten llevarlo a la vida real. Empujen con todo. Hace dos años yo tenía otra vida y me desconectaba en la pantalla. Hoy soy piloto”, cuenta la Foca, el apodo que lleva Malbrán desde chico.

Sabe que las oportunidades pueda aparecer desde lugares que antes no parecían viables. Por eso, su salto de las computadoras a una pista es sólo un ejemplo de lo que puede suceder en la era en la que si alguien tiene un objetivo por delante, parece más alcanzable: “Hoy tenemos otras herramientas. Fijate el caso de Bizarrap, que de una habitación llegó a ser el productor más importante en la música actual. Y arrancó con su computadora, ahí en su casa. Cambió todo y lo tenemos que aprovechar”, dice Malbrán.

José Malbrán vivía en Estados Unidos, se pasaba horas con los videojuegos, lo despidieron de su trabajo en una empresa, vendió todo y saltó hacia las pistas en el mundo real Gentileza Damián Barischpolski

El mundo de los videojuegos ofició de vía de escape. A los problemas laborarles que lo podían aquejar, los eludía con horas y horas de entretenimiento: “La pandemia hizo que me diera cuenta de que quería correr. Jamás me había subido a un auto de carreras, pero cuando me metía en la pantalla del simulador se me acababan los problemas. Era por ahí. Tomé la decisión, empecé a vender mis cosas y arranqué”.

Y continuó el relato de cómo desembarcó en el Top Race: “Luego de ponerme en contacto con gente del automovilismo, arrancamos la locura. El Top Race Junior fue el primer hito. Fueron meses de agarrar experiencia y en el medio me vi con la chance de ser campeón en un campeonato imposible. Y lo logramos”.

No se detiene, no quiere hacerlo. Su talento está en plena expansión. Su debut en TC2000 Series es inminente y lo tiene alerta: “El año pasado probé con un Peugeot 408 y fue una lástima no haber corrido esa fecha. Pero el momento es ahora, estoy muy entusiasmado. Ese ensayo me sirvió mucho, sé en lo que me estoy metiendo, aunque obviamente tengo que aprender un montón. Fue un inicio y es lo que me llenó de ganas de llegar al TC2000 Series cuando se presentó esta nueva oportunidad”.

Cambió su vida. Se restrega los ojos y no puede darse cuenta de si es real lo que está viviendo. Malbrán el es protagonista de una historia que de tan verdadera parece ficción.