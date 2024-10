Los 200 Kilómetros de Buenos Aires: tres marcas y tres pilotos consagrados alimentan la pulseada en el autódromo Gálvez

Escuchar

Una carrera de largo aliento, pero que este sábado entregó resultados parciales. Los 200 Kilómetros de Buenos Aires son la competencia icónica del TC2000, una fecha que la categoría precisa explotar para recuperar el brillo de los años de gloria, aquellos en los que las automotrices presentaban equipos oficiales. Ahora, solo Toyota Gazoo Racing exhibe la bandera de las estructuras que tienen apoyo de una marca; el gigante japonés batalla contra conjuntos privados que reflejan la calidad de la mecánica del automovilismo nacional, siempre competitiva y destacada en la región.

Dos señales, un par de destellos de esa excelencia, se evidenciaron en los primeros resultados parciales. El tricampeón Leonel Pernía se adueñó de la pole position y ratificó el poderío del Renault Fluence que alista el Axion Energy Sport, bajo la dirección de Marcelo Ambrogio, mientras que Agustín Canapino ganó la carrera sprint, revalidándose en TC2000, categoría en la que fue bicampeón y de la que en el presente es uno de los pilotos invitados del Pro Racing.

Este domingo será la jornada del espectáculo principal en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, donde los binomios buscarán la gloria y los ingenieros trazarán estrategias para una carrera singular y demandante. La que el TC2000 inauguró hace 20 años, que recorrió cuatro dibujos distintos de pistas en la Catedral y que dos veces se mudó de escenario, con traslados a La Plata y La Pampa.

Matías Rossi se adjudicó el shakedown con el Toyota Corolla; el piloto de Del Viso hará su cuarto intento con José María "Pechito" López de ganar juntos los 200 Kilómetros de TC2000. Prensa TC2000

Quíntuple campeón del TC2000, Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) apuntó que la marca evolucionó después de un inicio de temporada de flojos resultados y registró el mejor tiempo en el shakedown. “Estamos lejos en puntos, va ser muy difícil y esta carrera es clave. Da muchos puntos a partir de la carrera sprint de los pilotos invitados. Honestamente y por experiencia previa, estamos muy lejos en puntos como para ser campeones. Es la realidad. El objetivo es seguir evolucionando el auto, estamos prácticamente en el nivel que mostró Renault en pruebas de clasificación y en carrera y eso es muy bueno porque ése es el equipo referente. Lo logramos con base en trabajo, probar, entendimientos, cambios en el auto que nos permitieron dar ese salto en rendimiento”, se esperanzó el piloto de Del Viso.

Qu tenía más comentar. “Es propio del automovilismo navegar en ciertos niveles y lo importantes es saber aprovechar cuando es el momento propio por performance, porque es difícil dominar todo el año. Sí se puede capitalizar con puntos las tres o cuatro fechas en que uno es la referencia. Nosotros en la primera mitad del año no fuimos rápidos y además sumamos muchos abandonos”, analizó ante LA NACION Rossi, que compartirá el asiento por cuarta ocasión con José María “Pechito” López. El binomio acumula ocho coronas individuales de TC2000, pero no logró imponerse en los 200 Kilómetros de Buenos Aires. Cada uno ganó por separado la competencia: el Misil, en 2006 con Chevrolet y 2015 con Toyota; el cordobés, en 2008, con Honda.

Pentacampeón de TC 2000, Rossi no es optimista para lo que queda de este certamen, pero tiene cierta esperanza en la gran carrera de este domingo. Hernan Zenteno - La Nacion

Ganador de las últimas cuatro versiones de los 200 Kilómetros, Pernía ratifica el poderío de Renault, marca que disfruta una serie de seis éxitos. Al póquer de victorias que firmó Leo –tres con Antonino García y una con Damián Fineschi– se suman los éxitos de Facundo Ardusso con Mariano Altuna y Emiliano Spataro junto a Christian Ledesma. Tanto como equipo oficial cuanto sin el apoyo de la terminal –situación que se dio a comienzos de 2022, cuando la marca francesa apuntó a Alpine como representante deportivo–, Ambrogio Racing exhibe su capacidad de trabajo para marcar el rumbo, con Alejandro Reggi en la función de juntar adhesiones de los concesionarios Renault y de los patrocinadores para sostener el proyecto. El binomio que lidera Pernía y tiene a Nicolás Moscardini como nuevo invitado fue el más rápido en los entrenamientos y la prueba de clasificación.

“Increíble. Es todo mérito del equipo. La pista estaba muy sucia y me quedó el auto de cola; me pararon un segundo para hacer un cambio y me sacaron para abrir una vuelta. Son unos fenómenos por cómo lo manejaron desde abajo, porque con un cambio chiquito en la puesta a punto me dieron la chance de girar una vuelta más y lograr la pole”, elogió el tandilense. “Nico [Moscardini] la viene rompiendo, es muy seguro de sí y está haciendo un trabajo fenomenal. Por suerte le di el auto en el sexto puesto para la carrera de invitados”, agregó Pernía, aludiendo a la penalización que por reglamento impone la categoría y que hizo que el coche cayera a la tercera fila.

Leonel Pernía, ganador de las cuatro últimas realizaciones de los 200 Kilómetros de TC2000, obtuvo la pole position, y más tarde su cmopañero Nicolás Moscardini avanzó desde el sexto lugar al tercero en la carrera sprint. Prensa TC2000

El joven de Los Hornos no falló y ascendió hasta el tercer puesto en una carrera de siete giros, que estuvo neutralizada por el Auto de Seguridad a raíz de un incidente entre Marcos Landa y Facundo Marqués (invitados de Matías Capurro y Figgo Bessone, respectivamente), pilotos del Ambrogio Racing.

Un año de múltiples categorías anima Canapino, que inició el calendario en IndyCar, es piloto del Canning Motorsport en Turismo Carretera tras su desvinculación del automovilismo estadounidense y va por la segunda participación como invitado. Ahora lo es de Fineschi; antes, de su hermano Matías en el Turismo Pista. El Titán largó en la pole y ganó la sprint con un auto conocido: el Chevrolet Cruze del Pro Racing con el que se consagró monarca en 2021, coche que diseñó su papá, Alberto, que murió ese mismo año. El gesto del dice derecho señalando el cielo fue una dedicatoria al preparador que era elegido por los mejores equipos y pilotos para desandar desafíos.

Damián Fineschi, piloto titular de Chevrolet, se impuso en la icónica carrera delTC2000 como invitado de Leonel Pernía en 2019; ahora intentará replicar el éxito con Canapino. Prensa TC2000

“Quiero felicitar al equipo y a Damián; estoy disfrutando mucho de compartir con él el fin de semana. Somos muy similares, porque a él le gusta involucrarse en la parte técnica del auto, como a mí. Hicimos todo bien, y desde que empezamos a rodar evolucionamos y maximizamos un montón. Ya tenemos al auto Nº 1 al lado, que es el cuco del fin de semana y de la categoría, pero vamos a pelear. Sabemos que va a ser difícil ganarle, pero vamos a intentarlo con uñas y dientes”, analizó Canapino, que no llegó a entablar un duelo con Pechito López en la pista, aunque el cordobés terminó como escolta.

“Admiro a Pecho y lo que logró en Europa... Poco saben lo que hizo para ser tan competitivo en ese nivel. Tuvimos chispazos de jóvenes, pero correr con él es un privilegio, porque nos eleva el nivel a todos”, comentó el arrecifeño, que durante las entrevistas tuvo un divertido intercambio con López. El cordobés recordó con humor la polémica definición del campeonato de Top Race de 2013, cuando se impuso en la pista de Neuquén pero una penalización de los comisarios deportivos ofreció la corona a Canapino.

Este domingo, desde las 13.18, el TC2000 tendrá su función de gala con la carrera principal y un puñado de binomios que presentaron credenciales de favoritos para quedarse con la victoria.