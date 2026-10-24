¿Kimi Antonelli puede ser campeón de la F1 en el GP de Estados Unidos?

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El joven italiano de Mercedes buscará el título en Austin, aunque aseguró que no será fácil: “Tengo que obtener un resultado perfecto y los demás algo malísimo”, dijo
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Este fin de semana puede quedar grabado en la historia de la Fórmula 1 (F1). Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo, puede consagrarse campeón en su segunda temporada como profesional a falta de cinco fechas para que concluya el Campeonato Mundial. La supremacía que mostró a lo largo de todo el año fue abrumadora y, con casi 100 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el título está al caer. Incluso podría ser este mismo domingo.
El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en ocho carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España) y manda en la clasificación general con 340 unidades, 98 más que su compañero de escudería, George Russell. Justamente el británico es, junto a su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los únicos dos que pueden arrebatarle el trofeo a Antonelli.
Para consagrarse en el Gran Premio (GP) de Austin tiene que ganar la carrera y esperar a que Russell termine noveno o más atrás y a que Hamilton culmine, como mucho, en el quinto puesto. De concretarse esto, se convertirá en el tercer italiano en ganar el Campeonato de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, tras lo hecho por Alberto Ascari en 1952 (Ferrari) y 1953 (Ferrari), y Giuseppe Farina en 1950 (Alfa Romeo).
“Tiene que pasar algo catastrófico para que se logre el campeonato este fin de semana. Yo tengo que obtener un resultado perfecto y los demás algo malísimo”, dijo Kimi en la previa del GP norteamericano. “Tuve una reunión con ‘Bono’ (Peter Bonnington, su ingeniero de pista) y sólo me dijo que me divierta. Así que quiero hacer lo mismo que en el resto del año, y los resultados llegarán si todo va bien”, comentó. “El título es algo con lo que sueño desde pequeño, pero debemos seguir apretando”, concluyó.
En la tabla de posiciones de constructores, Mercedes también está cerca de la coronación. Suma 578 unidades y su perseguidor más cercano, Ferrari, tiene 444. A pesar de no poder gritar campeón en Estados Unidos, podría conseguirlo el 1° de noviembre en el Gran Premio de México que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX la próxima semana. Para que eso ocurra, Mercedes tiene que hacer el 1-2 en Austin y los dos representantes de Ferrari, Hamilton y Charles Leclerc, no deben sumar puntos.
Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026
Pilotos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 340 puntos
- George Russell (Mercedes): 238
- Lewis Hamilton (Ferrari): 229
- Max Verstappen (Red Bull): 221
- Charles Leclerc (Ferrari): 215
- Lando Norris (McLaren): 201
- Oscar Piastri (McLaren): 138
- Isack Hadjar (Red Bull): 97
- Liam Lawson (Racing Bulls): 75
- Pierre Gasly (Alpine): 41
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38
- Franco Colapinto (Alpine): 27
- Oliver Bearman (Haas): 23
- Nico Hulkenberg (Audi): 13
- Gabriel Bortoleto (Audi): 10
- Esteban Ocon (Haas): 7
- Fernando Alonso (Aston Martin): 7
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 7
- Alexander Albon (Williams): 5
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls - reemplazo por algunas jornadas): 1
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
Constructores
- Mercedes: 578 unidades
- Ferrari: 444
- McLaren: 339
- Red Bull: 332
- Racing Bulls: 100
- Alpine: 68
- Haas: 30
- Audi: 23
- Williams: 12
- Aston Martin: 7
- Cadillac: 0
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