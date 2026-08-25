El último Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 dejó como saldo varias quejas, entre ellas la del piloto argentino Franco Colapinto, que fue sancionado por los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por considerar que no había respetado con exactitud las banderas amarillas tras el accidente de Max Verstappen. Este martes, el máximo rector del automovilismo emitió un duro comunicado contra el abuso y el acoso en las redes sociales que recibieron los jueces luego de esa polémica carrera.

En el texto que hizo público la entidad, se apuntó a la diferencia entre cuestionar una decisión deportiva y un ataque personal a quien tomó tal medida. “Tras el Gran Premio de Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abusos en línea después de aplicar sanciones deportivas de acuerdo con los reglamentos de la FIA”, se indicó.

La dura respuesta de la FIA ante las críticas recibidas en el último Gran Premio de Países Bajos. Patrick Post - AP

“La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de abuso y acoso. El desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”, prosiguió el comunicado.

Gif Colapinto

El posteo sucedió luego de que, durante la carrera en Zandvoort, varios pilotos, entre ellos Colapinto, Liam Lawson y Carlos Sainz, fueran apercibidos en distintos incidentes relacionados con banderas amarillas y, en el caso del español, por chocar a su compañero de equipo, Alex Albon. Casi todas esas sanciones fueron blanco de varias críticas.

El comunicado de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ante las críticas por lo ocurrido en la última carrera de la Fórmula 1. @fia

En el comunicado, la FIA sumó que la cuestión del abuso en redes sociales dentro del automovilismo no es nueva: “En 2023, se lanzó la coalición United Against Online Abuse después de que un comisario sufriera abusos dirigidos tras el Gran Premio de Estados Unidos”. La organización cerró su mensaje: “Instamos a todos los que participan en nuestro deporte a hacerlo con respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de ella”.

Qué ocurrió con Colapinto

Cuando la carrera recién comenzaba, Verstappen se accidentó al salir de la curva 14, mientras el piloto intentaba ver por dónde pasar en medio de la nube de polvo que levantó su Red Bull, varios rivales pudieron esquivarlo a él y a Gabriel Bortoleto, que hizo un trompo sin consecuencias. Entre los perseguidores, en el medio del pelotón, pasaron por el lugar Yuki Tsunoda y el argentino.

En las imágenes de TV se apreció, casi de manera inmediata, que las banderas amarillas de la zona se encendieron después de que tanto Franco como el japonés habían pasado por el lugar. Imposible para él ver y reaccionar a lo que tenía a sus espaldas. Explicaba la sanción: “El coche 43 (Colapinto) marchaba detrás del coche 22 (Tsunoda) entrando a la curva 14 y adelantó al coche 22 en el sector de doble bandera amarilla antes de la línea (de meta) al final de la primera vuelta. Normalmente, esta infracción requiere una penalización de stop and go de 10 segundos. Los comisarios, reconociendo las complicaciones derivadas de la gran cantidad de restos (de carrocería) sobre la pista en esa zona, lo tienen en cuenta como circunstancia mitigante y aplican un ‘drive through’ (paso por la calle de boxes) más dos puntos en el carnet”.

“Creo que, en general, [los comisarios deportivos] están siendo extremadamente rígidos. Es su trabajo, ¿no? También es su trabajo ser un poco flexibles y entender la situación, sobre todo en una de peligro. Cuando el agarre es tan bajo y las condiciones son así, es un poco difícil para mí y para mi rival hacer una maniobra", dijo, algo malhumorado, Colapinto al finalizar la carrera.

🇦🇷 ASÍ REACCIONÓ COLAPINTO AL CONFIRMARSE LA PENALIZACIÓN EN EL #DUTCHGP



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“[La sanción] me complicó. Fue una penalización extremadamente dura. Era mucho más peligroso clavar los frenos en la mitad de la recta. Fue bastante injusto; podrían ser más flexibles, les falta un poco de criterio”, sumó en otra entrevista uno de los pilotos de Alpine.