La primera victoria en Turismo Carretera y un premio de 8 millones de pesos

La estrategia y el error de quienes se perfilaban para pulsear por la victoria promovieron la victoria. Esteban Gini rompió el hechizo en el autódromo de Rafaela, donde el Turismo Carretera desanduvo el séptimo episodio de la Etapa Regular del campeonato: el piloto de Quilmes firmó su primera victoria en la categoría, tras 107 presentaciones, y el Maquin Parts celebró de manera consecutiva en el año, ya que el equipo con sede en Venado Tuerto se impuso con Germán Todino (Ford Mustang) en Concepción del Uruguay, 21 días atrás. El éxito resultó el segundo en el historial de Toyota Camry, después del histórico festejo que selló Matías Rossi, el 23 de julio del año pasado en el Villicum, en San Juan. Para el Tubo, además del logro deportivo se agregó el premio económico y se alzó con los 8 millones de pesos que repartía la tradicional Carrera de los Millones.

Esteban Gini a la cabeza de la carrera, con Diego Ciantini y Christian Ledesma como escoltas; el piloto Quilmeño sumó la segunda victoria en el historial para Toyota en el Turismo Carretera Prensa ACTC

“Con el equipo arriesgamos a ir siempre en succión y creo que eso nos benefició a la hora de llegar mejor al final de la carrera. Siempre pude hacer el curvón a fondo y esa fue nuestra ventaja. Aproveché ese disgusto que tuvieron Diego [Ciantini] y Christian [Ledesma] y los pasé para ganar”, relató Gini, que es el octavo piloto que mayor cantidad de carreras necesitó para abrochar el primer éxito en el TC; la lista la encabeza José Savino, que se inscribió entre los ganadores después de 196 fechas. “Fueron muchos años de esfuerzo y dedicación para llegar a esto. Fue una carrera que la corrí sin aliento, intentando transitar el curvón a fondo, jugándomela con el paredón y la tierra… Había ganado en todas las categorías de la ACTC, me faltaba esta: ya está, lo logré. Gané en el TC, más no puedo pedir”, relató el quilmeño, de 34 años, que en 2011 debutó en el TC Pista Mouras, con Dodge.

El golpe de escena se dio con cuatro vueltas para el desenlace, con el desliz que cometieron en una de las chicanas Ledesma y Ciantini (Chevrolet), que largaron en la primera fila, aunque el experimentado piloto marplatense con el Camaro doblegó al joven balcarceño, que durante la mañana ganó la serie clasificatoria de menor tiempo y era quien tenía la posición de privilegio para la carrera final. Una frenada fuera de espacio, el mínimo error y la agudeza de Gini para atacar y saltar desde el tercer puesto a la cabeza de la carrera.

Christian Ledesma logró el sábado la primera pole para el modelo Camaro en el Turismo Carretera; el marplatense enseñó vigencia y completó el podio en el autódromo de Rafaela Prensa ACTC

“Se sumó fuerte y eso es importante, aunque se nos volvió a escapar [el triunfo]. Creo que teníamos potencial para ganar, cuando Christian se pasó yo me pasé con él en la referencia. Miro el vaso medio lleno y ojalá que el triunfo llegue con el Camaro”, analizó Ciantini que, desde la próxima fecha, en Posadas, el 7 de julio, manejará un auto de Nueva Generación. Tampoco Ledesma estuvo pleno, aunque el podio lo enseñó vigente y competitivo: “Fue un buen fin de semana, pero no voy a mentir. Contento no estoy, porque venía ganando la carrera. Me quedé sin frenos en las vueltas cuatro o cinco y el auto empezó a patinar y a zapatear, por eso me pasé de largo en la chicana”, se lamentó el campeón de 2007.

Con 34 años y en el intento 107, Esteban Gini se estrenó como ganador en el Turismo Carretera Prensa ACTC

Cuatro de las cinco marcas que compiten en el TC se reparten las victorias en el calendario 2024. Toyota, con el modelo Camry, se unió a Torino –Nueva Generación-, que celebró en el estreno de la temporada en el Calafate; Ford lo hizo con los autos de las dos generaciones: el Falcon se adueñó de la victoria en Viedma y en Neuquén, con Julián Santero y José Manuel Urcera, respectivamente; el tricampeón Mariano Werner y Todino lo hicieron con Mustang, en Toay y en Concepción del Uruguay. Valentín Aguirre dibujó una sonrisa en los hinchas de Chevrolet, aunque el Camaro todavía no sabe de triunfos: en Rafaela, Ledesma consiguió la primera pole para el prototipo que renueva el parque automotor de la categoría. Solamente Dodge no escaló a lo más alto del podio: el Challenger asoma en desventaja entre los nuevos ejemplares y el modelo tradicional no gana desde el Gran Premio Coronación 2023, en San Juan.

Julián Santero finalizó octavo y resultó el mejor usuario de Ford entre los clasificados en Rafaela; el mendocino se mantiene en lo más alto del campeonato Prensa ACTC

El mejor usuario de Ford clasificado en Rafaela resultó Julián Santero, que con el octavo puesto se mantiene al frente del campeonato, con 221 puntos; Gini, con la victoria escaló hasta el quinto escalón, con 182 unidades. Con tres fechas por delante para el final de la Etapa Regular, los circuitos de Posadas, Villicum y Buenos Aires serán los escenarios que definirán a los 12 pilotos que se clasificarán para la Copa de Oro, el mini torneo de cinco fechas que consagrará al campeón. Gini es parte del selecto grupo y además de la gloria sumó millones.

