Lewis Hamilton, el excéntrico de la Fórmula 1: llegó en monopatín, con un look diferente y configuraciones nuevas en su Ferrari

Lewis Hamilton sorprendió a todos en Bahréin, no sólo por moverse entre diferentes sectores del circuito con un medio de transporte muy particular, sino porque su look cambió por completo. Los fanáticos de Ferrari lo destacaron por su nuevo estilo y además valoraron que la escudería le diese prioridad para mejorar su monoplaza.

Incluso, la cuenta de la Fórmula 1 registró cuando Hamilton llegó al sector en el que las escuderías debían acudir para el Media Day habitual antes de la carrera y posteó cómo el piloto de Ferrari se trasladaba en un monopatín amarillo: “Llegando en dos rueda”. Los seguidores de Hamilton reaccionaron inmediatamente con posteo en los que lo califican como “Leyenda” y augurándole una buena carrera el domingo próximo: “Buenas sensaciones para este fin de semana, el GOAT va a tener un buen desempeño”.

Además, resultó una buena mañana para Hamilton, porque el equipo italiano anunció, durante las primeras prácticas para el Gran Premio de Bahréin, que el británico estrenará un piso, una geometría diferente en el difusor y una variación en el sistema de refrigeración, elementos que serán evaluados por el siete veces campeón del mundo, lo que significa que Ferrari llevará novedades a la cuarta fecha de la temporada.

Estos nuevos elementos abren la agenda de actualizaciones para el SF-25, monoplaza que no ha mostrado un rendimiento comparable a McLaren MCL39 o al Red Bull RB21 de Max Verstappen, en este inicio de la temporada.

Además, Ferrari informó que Hamilton liderará el proceso de actualizaciones y por tal razón se espera por su opinión para continuar desarrollando un gran paquete de mejoras que será presentado en el Gran Premio de Miami que se disputará a finales de este mes.

El nuevo look de Lewis Hamilton captó la atención de los fanáticos. (Photo by Fadel SENNA / AFP) FADEL SENNA - AFP

Por lo tanto, Frédéric Vasseur le concedió la prioridad de probar novedades a Hamilton, lo que implicará que sus resultados y opiniones serán valoradas para determinar las configuraciones que llevará Leclerc en ese mismo lapso.

Esta metodología es usual en las escuderías, ya que necesitan comparar las nuevas versiones con las anteriores para evaluar mejorías, sin embargo, al Ferrari alinear a dos pilotos de categoría para aspirar a la victoria, es curioso que el equipo muestre abiertamente su preferencia por Hamilton.

Los especialistas aseguran que ambos pilotos ya probaron las novedades de manera virtual en el simulador que está en Maranello, pero será Hamilton el encargado de comparar lo real con lo evaluado en el plano virtual, inclusive el piloto británico también tendrá a su disposición dos alerones traseros con distintas configuraciones de carga aerodinámica en el caso de querer utilizar una variante distinta a la sugerida por los sistemas informáticos.

Estas particularidades se deben a que en Japón, Hamilton se quejó porque el SF-25 es demasiado alto y por eso no puede desarrollarse todo el potencial del monoplaza, aunque en China ambos coches fueron descalificados por irregularidades técnicas, pero en Melbourne fue Hamilton el que dijo que que el vehículo estaba muy bajo.

Con Hamilton liderando las modificaciones técnicas, por supuesto tratando de que el SF-25 se adapte a su estilo de conducir, a Charles Leclerc no le quedará más alternativas que enfocarse a la segunda unidad de Ferrari para que transite por la dirección que él les sugiera en lo que respecta a la configuración del monoplaza.

LA NACION