Las disculpas del periodista español a Franco Colapinto: “Argentino, argentino, argentino, argentino”

Escuchar

El público empieza a acostumbrarse a las impredecibles declaraciones de Franco Colapinto, lleno de frescura a la hora de repasar sus primeras experiencias en la Fórmula 1. En la charla con Juan Fossaroli, de ESPN, después de concluir en el 12° lugar en Monza, el pilarense dejó un mensaje al final: “ Díganle a Lobato que no soy ítalo-argentino, yo solo soy argentino. Ya he leído en varios lugares que dice que soy ítalo-argentino ”. Y lógicamente el periodista español, Antonio Lobato que se volvió tendencia en las redes por esta frase del argentino, le respondió al piloto de 21 años.

“ Quiero dedicarle unas palabras a un piloto que me ha sorprendido, que es Franco Colapinto, piloto argentino, argentino, argentino, argentino . Que en el corralito me ha nombrado para que me dijeran que no es no es ítalo-argentino, tiene pasaporte italiano, pero no es ítalo-argentino, es argentino. Así que perdón Franco , ya sé que nos sigues. Lo dije una vez, pero tus compatriotas tomaron la única vez que lo dije en los entrenamientos libres y lo han hecho prácticamente viral. Pero vaya carrera que se ha marcado Colapinto”, dijo Lobato en un video para la página soymotor.com.

El pedido de disculpas de Antonio Lobato (relator de DAZN España) a Franco Colapinto por llamarlo "ítalo-argentino" durante la transmisión de la Formula 1 de este fin de semana. https://t.co/zC2bLeyQ7h pic.twitter.com/svjgbvdJmc — Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) September 2, 2024

Antonio Lobato es un profundo conocedor de la máxima categoría, que encabeza el equipo periodístico DAZN F1. Tiene 58 años, es oriundo de Oviedo y además es co-director de @soymotor. El piloto argentino hizo ese pedido con una sonrisa, pero quiso dejar en claro sus orígenes: así lo certifica su pasaporte y su casco, celeste y blanco, para quien lo vio correr en su debut en la F1.

La página oficial de DAZN F1 describe al equipo oficial para esta temporada de la Fórmula 1, al que denomina: “El ‘trío calavera”. Lidera las transmisiones Antonio Lobato como narrador, acompañado de Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa.

Otras ocurrencias de Colapinto

El jueves último, en medio de su primera jornada en el paddock de la Fórmula 1 tuvo, además de los saludos de bienvenida y su rostro estampado en carteles, un divertido diálogo con la entrevistadora de DAZN1 que también es automovilista. La mujer de 31 años se llama Christine Giampaoli Zonca y es cronista de la cadena DAZN. “¡Feliz piloto de carreras corriendo alrededor del mundo!”, se describe la joven en sus redes sociales.

“Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me la hicieras vos”, le dijo a la periodista. El argentino llenó de halagos a su interlocutora: “Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá”.

La entrevistadora, Christine Giampaoli Zonca de 31 años, le agradeció con simpatía y le contó a Colapinto que había visto muchas entrevistas hechas a él y que entonces pensó: “Este chico me va a caer bien”. Mientras le decía eso al nuevo integrante de la Fórmula 1, el piloto se tomaba el rostro y susurraba, como avergonzado y entre risas: “Uy, no. ¿Cuál habrás visto?”.

LA NACION