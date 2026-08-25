Lewis Hamilton reconoce que los mensajes sarcásticos por radio no mostraron su “mejor versión”

Lewis Hamilton se retractó de los comentarios sarcásticos que hizo por ‌radio durante el ‌Gran Premio ⁠de Países Bajos del domingo, afirmando que no mostraron la “mejor versión” de sí mismo. El siete veces campeón ​del mundo ⁠de ⁠Fórmula Uno se sintió frustrado al verse retenido detrás de su ​compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, en la carrera ‌de Zandvoort y consideró que se quedó ​sin subir al podio ​debido a la tardanza del equipo a la hora de actuar.

“Gran manera de perder tiempo, muchachos, ¡Buen trabajo!”, dijo con sarcasmo después de que Leclerc entrara finalmente en boxes. Al repasar el fin de semana, Hamilton ​elogió al equipo en una publicación de Instagram por su trabajo en la fábrica ⁠a la hora de incorporar actualizaciones y mejorar el monoplaza.

“Volví a escuchar algunos ‌de mis comentarios en la radio y la televisión”, dijo el británico. “En el calor del momento puede aflorar la frustración, sobre todo cuando te importa tanto como a mí. Pero esa no fue la mejor versión de mí mismo. Asumo la responsabilidad por ello y ‌mejoraré”.

Hamilton, que terminó cuarto en la carrera, a menos de un segundo ⁠del Mercedes de George Russell, afirmó que cree en ‌el equipo y en lo que Ferrari está ⁠construyendo para el futuro. “La dirección está clara. ⁠La confianza está ahí. Y la lucha sigue, sin duda alguna”, señaló.

Hamilton y Russell están empatados a puntos (183). El piloto de Mercedes, que ocupa el segundo puesto en la clasificación general, lleva más ‌victorias y se encuentra ​a 59 puntos de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, que acumula 242. La próxima carrera tendrá lugar en Italia, en Monza, una prueba en casa tanto para Ferrari como para Antonelli.

Mientras tanto, Alex Brundle, piloto británico e hijo del expiloto de Fórmula 1 Martin Brundle, cree que Hamilton estuvo totalmente justificado al desahogar su frustración por la radio del equipo Ferrari durante el Gran Premio de los Países Bajos.

La Ferrari de Lewis Hamilton, durante la prueba en Zandvoort Darko Bandic - AP

Al analizar la carrera en F1 TV, Brundle defendió la reacción de Hamilton cuando el muro de boxes le preguntó a qué compuesto de neumático quería cambiar. “Eso también me molestaría desde dentro del coche, porque estás viendo al equipo preguntarte qué neumático quieres que te monten”, explicó Brundle. “Ya han visto una tanda con el compuesto medio de Charles Leclerc. Están ahí sentados con todos los datos, y en la práctica tienes a un ingeniero en el muro de boxes cubriéndose las espaldas en función de lo que vaya a decir el piloto”.

"Gran manera de perder tiempo, muchachos. ¡Buen trabajo!", el mensaje de Hamilton por radio

“Por supuesto, Lewis ha estado en las reuniones informativas. Lewis ha sentido los neumáticos. Es la única persona sentada en el coche. Pero creo que su respuesta ahí en realidad llegó en medio de un día algo turbulento, en el que en general sonó un poco molesto por la radio”, comentó Brundle.

“Creo que su respuesta a esa en particular estuvo totalmente justificada. Tiene una posibilidad de campeonato y sabe que con el ritmo del Mercedes tal como ha sido hasta ahora este año, y con su marcha en un circuito como Monza, como Bakú que se avecina, igual que con McLaren, todo va a tener que salir bien”, apuntó Brundle.

“Va a tener que poner todas las cartas a su favor si va a conseguir un octavo (campeonato). De ahí viene esa intensidad en esta carrera. Dijo al comienzo de este fin de semana: pasé la mayor parte de mis vacaciones de verano entrenando para estar en la mejor posición posible para atacar este campeonato, y ahí está con el resultado frustrante”, finalizó.