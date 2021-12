Max Verstappen, campeón de la Fórmula 1: El accidente de Nicholas Latifi que le “permitió” al neerlandés quedarse con su primera corona

La definición histórica de la temporada 2021 de la Fórmula 1 tuvo un protagonista silencioso: Nicholas Latifi. Fue el que le dio un cambio drástico a una carrera que parecía que Lewis Hamilton tenía controlada. Pero un accidente del piloto de Williams le “permitió” a Max Verstappen quedarse con el Gran Premio de Abu Dhabi y alcanzar el título del mundo en el circuito de Yas Marina. El canadiense se desligó de lo que pasó. Además, el recuerdo y la similitud de lo sucedido en Brasil, en 2008

El británico volaba a bordo de su Mercedes. Con especulación sobre sus neumáticos, pero con la experiencia que tiene sobre sus hombros, se encaminaba hacia la victoria y también a un nuevo título. Sólo faltaban seis vueltas para coronar su remontada y la cuarta victoria consecutiva que le iba a dar su octava corona, pero llegó el giro inesperado del campeonato: el accidente de Nicholas Latifi en la curva 9 del circuito de los Emiratos Árabes.

El accidente de Latifi provocó un nuevo Safety Car y sobre el final de la carrera

En una lucha por la posición, Latifi intentó sobrepasar a Mick Schumacher por la derecha y un toque hizo que el canadiense chocara su monoplaza contra el muro. El incidente, que terminó decidiendo gran parte de la corona, llevó a que la pista se ensuciara y la dirección de la carrera sacó el coche de seguridad. Red Bull de nuevo arriesgó, metiendo a Vertappen a boxes para calzar neumáticos blandos y atacar si es que había una vuelta final, como finalmente sucedió.

Tras la carrera, el piloto de Williams se expresó sobre el accidente: “No era mi intención tener influencia, son cosas de las carreras, tenía neumáticos sucios y cometí un error, quería acabar de forma positiva”, dijo en canadiense, protagonista involuntario de la definición de la temporada.

El accidente de Latifi que cambió el destino del Gran Premio de Abu Dhabi

Por su parte, Mercedes decidió no hacer pit stop con Hamilton. Mientras tanto, Toto Wolff, director del equipo Mercedes, se enloquecía en la radio pidiendo a Michael Masi, director de carrera. “No, Michael, no, no no” cuando vio que daba tiempo a limpiar la pista, retirar el coche accidentado, que Verstappen ascendía hasta la segunda posición recuperando su posición y que tenía todas las opciones para atacar en la vuelta final.

Lo demás fue historia. Con gomas blandas, tras la salida del coche de seguridad, Max esperó su momento, aprovechó su golpe de fortuna, como hizo el propio Hamilton en 2008 en Brasil con aquella última curva con Felipe Massa. En esta oportunidad, Latifi se convirtió es una especie de nuevo Timo Glock, el que fue superado por Hamilton en el giro definitivo en 2008 y así el británico ganó su primer título. Glock recibió amenazas durante años de varios fanáticos porque intuyeron que se dejó pasar. De no haber sucedido nada, el campeón hubiera sido Felipe Massa, con Ferrari, que había ganado la carrera y su padre y hermano festejaban en el box. Cuando el británico superó a Glock, se terminó la fiesta y Hamilton logró su primer título.

La historia del piloto “odiado y amado” por igual

A diferencia de la mayoría de pilotos que llegan a la Fórmula 1, el contacto de Nicholas Daniel Latifi (Montreal, Canadá, 29 de junio de 1995) con el deporte motor, específicamente con el karting, recién se dio a sus 13 años, cuando normalmente los corredores que llegan al profesionalismo comienzan incluso desde los cuatro años.

Desde sus primeras competiciones en el karting hasta convertirse en un ‘rookie’ en 2020, tuvo una larga preparación en diversas categorías. El canadiense ingresó a los formatos de Fórmulas en 2012 compitiendo en un torneo en ligera decadencia como la Fórmula 3 Italiana como parte del equipo BVM. Aquel año terminó séptimo con 117 puntos producto de una victoria y cuatro podios en veinticuatro carreras.

Según recuerda el sitio Depor, Latifi pasó por diversas categorías sin tener inconvenientes con el presupuesto para costearlas, gracias al poder adquisitivo de su padre, Michael Latifi, quien años después terminaría invirtiendo 22 millones de dólares en Williams. En 2013 pasó por la Fórmula 3 Europea (15°), la Fórmula 3 Británica (6°) y el Toyota Racing Series (9°) sin obtener resultados que hicieran avizorar en él un piloto predestinado para llegar al Campeonato Mundial.

08-09-2021 Nicholas Latifi y Alex Albon. El equipo Williams de Fórmula 1 ha confirmado este miércoles a su pareja de pilotos para la próxima temporada, que pasa por la continuidad del canadiense Nicholas Latifi y el fichaje del tailandés-británico Alex Albon, que volverá a la competición tras un año de ausencia. DEPORTES WILLIAMS

El canadiense corrió en diversos torneos sin sobresalir por encima de otros nombres. Quizás su temporada de relanzamiento fue la de 2016, año en que consiguió un importante podio en el GP2 Series y le abrió el camino para sumar su primera victoria en la Fórmula 2 como parte del equipo de DAMS.

Al siguiente año volvió a sumar un triunfo en la Fórmula 2 además de tres podios en veinticuatro carreras, al mismo tiempo que fungía de piloto de pruebas de la escudería Force India. Las cuatro victorias que sumó en 2019 no solo mejoraron sus registros hasta ese entonces, sino también le permitieron obtener la Superlicencia para ingresar al máximo circuito del automovilismo.

Los mejores resultados de Latifi este año se dieron en el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Bélgica, donde culminó séptimo y noveno respectivamente. En total apareció en 39 grandes premios, nunca ganó y tuvo 8 abandonos. Tiene 2107 vueltas recorridas y 10.543 kilómetros trazados. Ahora, ya se enfoca en potenciar sus habilidades para rendir con su nuevo compañero, Alex Albon, el inglés en una Fórmula 1 2022 que experimentará algunos cambios técnicos en el reglamento.