Max Verstappen, descontrolado: el campeón mundial insultó a los que lo criticaron por la maniobra ante Hamilton

El gran Premio de Hungría de Fórmula 1 resultó una de las pruebas más calientes de la temporada. La lucha de los pilotos por la victoria desató cruces de todo tipo. McLaren se quedó con el 1-2, con Oscar Piastri y Lando Norris, pero lo que se robó todo fue la reedición de la batalla Max Verstappen y Lewis Hamilton. Porque el neerlandés de Red Bull se peleó por radio con su equipo, chocó al piloto de Mercedes y después de la carrera, frente a los micrófonos, lejos de bajar las tensiones redobló su enojo y dejó claro qué piensa acerca de aquellos que critican sus maniobras en la pista.

Durante la carrera se lo escuchó a Verstappen discutir con su equipo y los señaló como los responsables de su derrota en Hungría, ya que eligieron una estrategia que no le permitió luchar por el primer lugar con los McLaren. “ No me vengan con esa mierda. Ustedes me dieron esta p... estrategia ¿OK? Ahora estoy tratando de salvar lo que queda de la carrera ”, le dijo el campeón del mundo a sus ingenieros de Red Bull mientras marchaba en la cuarta posición.

💥 Así ha sido el toque de Verstappen sobre Hamilton.



Su cólera lo terminó perjudicando. Es evidente que advierte que ya no domina a placer y eso lo saca de eje . Porque en un intento desbocado por superar a Lewis Hamilton se pasó de la frenada en una curva y el las gomas de ambos se tocaron. El auto de Verstappen se elevó espectacularmente con la trompa apuntando al piso y las ruedas traseras hacia arriba. Rebotó pesadamente en el asfalto dos, tres veces. Luego se fue fuera de la pista. Increíblemente, logró controlar el coche y lo volvió a meter en la cinta asfáltica. Perdió la posición con la Ferrari de Charles Leclerc, pero al menos le alcanzó para llegar en quinto lugar.

Verstappen no pudo tener un fin de semana demasiado bueno en el circuito de Hungaroring, por eso neerlandés también le apuntó a las críticas por su choque con Lewis Hamilton, después de ser objeto de todos los comentarios por lo que ocurrió con Lando Norris en su pelea en el Gran Premio de Austria: “ Me echaron mucha mierda, con la gente diciendo que me movía en la frenada. Estoy moviendo mi coche al inicio y luego sigo recto ”. El neerlandés expresó nuevamente su desaprobación hacia la estrategia de Red Bull Racing y se refirió a sus críticos con la frase “ se pueden ir todos a la mierda ”, según informó The Guardian.

Y continuó: “ En la frenada [Lewis Hamilton] no paraba de moverse a la derecha, por eso también tuve que bloquear, porque iba a por el adelantamiento, pero vi que el coche de fuera seguía viniendo hacia mí. Si no, ya habríamos chocado antes, tuve que parar el coche, y por eso bloqueé ”.

El neerlandés explicó sus críticas a la estrategia de Red Bull tras la carrera y consideró que dejarlo expuesto al undercut en cada parada, y eso le hizo estar siempre “ a contrapié ” y sufriendo a la hora de intentar un adelantamiento: “ No teníamos el ritmo para luchar con McLaren, pero creo que podríamos haber sido terceros ”.

Y finalizó: “ La estrategia equivocada me puso en una situación en la que tenía que pelear constantemente con la gente, intentando adelantar, y hoy no funcionó. La pista estaba muy caliente, y en cuanto te acercas a los coches, las gomas se sobrecalientan y toda la ventaja ya no funciona ”.

Sin sanciones de la FIA

Los comisarios no estuvieron de acuerdo con las críticas de Max Verstappen sobre la conducción de Hamilton y, tras estudiar los datos de video, cronometraje y telemetría, concluyeron que el neerlandés había conducido dentro de los límites del reglamento. Sin embargo, también señalaron que Hamilton podría haber hecho más para evitar el choque una vez que se hizo evidente que Verstappen estaba a su lado.

En un comunicado emitido por los comisarios, la FIA explicó: “En la aproximación a la curva 1, tanto el coche 44 (Hamilton) como el coche 1 (Verstappen) adelantaron al coche 23 (Alex Albon). El coche 44 volvió a la línea de carrera antes de la zona de frenado y comenzó a girar en la curva 1. El coche 1 se acercó a la curva más rápido que el coche 23. El coche 1 se acercó a la curva más rápido que en vueltas anteriores (debido al DRS) y frenó en el mismo punto que antes ”.

Max Verstappen perdió en control en Hungría y desató un escándalo. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) Mark Thompson - Getty Images Europe

“E l piloto del Coche 1 argumentó que el Coche 44 estuvo cambiando de dirección al frenar. El piloto del coche 44 declaró que simplemente estaba siguiendo su línea de carrera normal (lo que fue confirmado por el examen de las pruebas de vídeo y telemetría de las vueltas anteriores) . Estuvo claro que el Coche 1 bloqueó las dos ruedas delanteras en la aproximación a la curva 1 antes de que se produjera el impacto, pero sin seguir la trazada normal de una maniobra típica de adelantamiento.

“El piloto del coche 44 declaró que se trataba de un incidente de carrera, mientras que el piloto del coche 1 argumentó que se trataba de un caso de cambio de dirección al frenar. Los comisarios no consideran que se trate de un caso típico de ‘cambio de dirección al frenar’, aunque creemos que el piloto del coche 44 podría haber hecho más para evitar la colisión . En consecuencia, determinamos que ningún piloto tuvo la culpa predominante y decidimos no tomar más medidas ”.

