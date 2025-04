Checo Pérez habló con la Fórmula 1 y dejó un mensaje muy claro sobre la crisis que atraviesa Red Bull

Quedó expuesto como nadie y soportó todo tipo de críticas. Incluso, una temporada 2024 muy lejos de las expectativas de los principales referentes de Red Bull lo eyectó de la Fórmula 1. Se mantuvo alejado del ruido, pero Sergio Checo Pérez, tras las versiones sobre que este mal arranque de la escudería austríaca se debe a cómo está diseñado y configurado el monoplaza -aseguran que es a gusto de Max Verstappen- dieron pie al piloto mexicano para hablar acerca de lo que sucedió con él en la última campaña en la máxima categoría y lo que sufrieron otros colegas en el pasado.

Pérez había iniciado muy bien en 2024, siendo competitivo en las clasificaciones –habitualmente su punto más débil- y cosechando varios podios antes de entrar en un espiral negativo que se extendió durante meses y que derivó en su salida de Red Bull. Fue una etapa en la que Verstappen también comenzó a tener algunos problemas de control sobre un coche ya no tan dominante, que se comportable de manera inestable y era difícil de conducir. Sin embargo, el talento del neerlandés le permitió mantener la ventaja lograda en las primeras carreras del año y así se consagró campeón en Las Vegas.

Sergio Perez fue muy claro: "Ahora se dan cuenta de lo complejo que conducir el Red Bull". (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP) TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Pero el arranque de 2025, fue todavía más complejo. A tal punto que Liam Lawson, que llegó a Red Bull como reemplazo de Checo Pérez, salió de la escudería con apenas dos carreras porque tenía evidentes problemas para conducir el segundo monoplaza del equipo. Lawson se clasificó 18º y luego abandonó bajo la lluvia en el Gran Premio de Australia, mientras que fue último en las dos sesiones de clasificación del Gran Premio de China y en la carrera principal no entró en la zona de puntos. Esto llevó a Red Bull Racing a tomar la decisión de enviar a Lawson a Racing Bulls y ascender a Yuki Tsunoda al equipo principal para este Gran Premio de Japón.

Todo este revuelo desató una ola de especulaciones acerca de qué le sucede a Red Bull. El sitio web oficial de la Fórmula 1 tuvo acceso a una charla con Checo Pérez y el mexicano habló de su salida de la escudería de Milton Keynes: “Sobre todo el año pasado, no pude demostrar lo que puedo hacer como piloto. Ahora, de repente, la gente se da cuenta de lo difícil que es conducir el coche. Cuando me uní a Red Bull, había grandes pilotos que habían tenido dificultades: Alex (Albon), Pierre (Gasly)... Son pilotos fantásticos y tuvieron dificultades. Pasé tanto tiempo en Red Bull que todos olvidaron lo difícil que es conducir el coche, así que fue complicado”.

Se mantuvo cauteloso a la hora de hablar de la situación compleja que vive Red Bull, aunque recordó su propia experiencia para analizar la actualidad del equipo de la bebida energética: “Es un tema muy difícil de abordar. Ahora mismo, estoy fuera, he estado en contacto con algunos miembros del equipo, pero cuando no estás presente internamente, es difícil saber qué está pasando. Para mí, es muy sencillo: es bastante difícil sacarle el máximo partido al coche, ganar confianza, e incluso Adrian (Newey, exjefe de diseño de Red Bull) habló de las cosas con las que tuve dificultades”.

Max Verstappen y Sergio Perez una pareja que tampoco terminó bien en Red Bull. (Photo by JOHN THYS / AFP) JOHN THYS - AFP

El piloto mexicano sí habló acerca de las expectativas que le genera ver a Tsunoda en el monoplaza RB21 y considera que el japonés tiene el carácter y el talento suficiente para tener éxito en su nueva etapa en Red Bull: “Quiero desearles lo mejor. Woody (Richard Wood), un gran amigo mío, es el ingeniero de Yuki ahora, así que espero de verdad que les vaya bien. Yuki tiene el talento, la velocidad y, sobre todo, se necesita la mentalidad para afrontarlo. Creo que tiene la mentalidad y la actitud adecuadas para afrontarlo. Espero que triunfen”.

Su posible vuelta a la Fórmula 1

La salida de Checo Pérez de la Fórmula 1 resultó bastante intempestiva. El mexicano llegó a la máxima categoría en la temporada 2011 como piloto del equipo Sauber y salió en 2024 como hombre de Red Bull, tras romper el contrato que todavía tenía un año de vigencia y ya no pudo encontrar otra opción en la grilla para 2025.

“Todo sucedió muy tarde en la temporada. Realmente no me lo esperaba. Sólo se hizo más evidente cuando estuvimos en Qatar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido”, contó Checo que alcanzó el subcampeonato en 2023, además de seis victorias y 39 podios.

Si bien Checo Pérez reconoció que está disfrutando de su tiempo, también confesó que no descarta un regreso a la Fórmula 1 e, incluso, contó que hay conversaciones en marcha para un posible retorno: “Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y valore mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar, sería muy atractivo considerarlo. Por eso me he dado al menos seis meses para evaluar todas mis opciones y tomar una decisión sobre mi futuro profesional”.

Will we see Sergio Perez back in Formula 1 next year? 👀#F1 pic.twitter.com/EAnx0C1zK2 — Formula 1 (@F1) April 1, 2025

Y continuó: “Hay algunos proyectos muy interesantes. Me han contactado varios equipos desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses. Estamos hablando con varias partes. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar”.

El expiloto de Red Bull valoró que haya interés en torno a su capacidad luego de su traumático final en la pasada temporada: “Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te quiere como piloto. En la F1, la gente tiene mala memoria. En un par de carreras, olvidan lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien”.

LA NACION