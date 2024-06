Max Verstappen eligió a los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y generó controversia

Escuchar

Su palabra es importante y tiene un peso especial. El campeón del mundo no suele dar muchas vueltas a la hora de declarar y en esta oportunidad, cuando lo consultaron acerca de cuáles son, a su criterio, los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, sabía que su elección podía despertar la controversia. Por eso, Max Verstappen, el hombre estrella de Red Bull, cuando armó su lista, anunció: “ Lo que diga... ”.

El neerlandés de 26 años no quería generar controversia con su elección, y en la entrevista que le brindó a DAZN, primero explicó: “ Sabés lo que pasa, que diga lo que diga la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo. Es una pregunta difícil... ”. Después de unos segundos, Verstappen armó su ranking de cinco pilotos: “ Voy a decir Michael [Schumacher], probablemente Ayrton [Senna], Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton] y [Juan Manuel] Fangio ”.

Cuando se conocieron las palabras del piloto de Red Bull, rápidamente sucedió que los imaginó Verstappen, porque comenzaron a preguntarse los fanáticos por qué había elegido ese orden en la lista, en especial porque apareció Fangio como quinto. Los fanáticos explicaban que el argentino fue el único piloto en consagrarse con cuatro marcas distintas (Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati) y con un porcentaje de efectividad de 47,05 por ciento, por sus 24 triunfos en 51 Grandes Premios. Incluso, algunos le señalaron que dejó afuera a los tricampeones Jackie Stewart y Niki Lauda, o Alain Prost con cuatro títulos.

Michael Schumacher y su representante, Willi Weber; el piloto de Ferrari fue la primera elección de Verstappen

Además, los usuarios de las redes sociales que les resultó curioso que tampoco incluyese a Nelson Piquet, tricampeón mundial, ya que se trata de su suegro, porque el neerlandés está en pareja con la hija del ex corredor desde fines de 2020: la modelo Kelly Piquet. Es más Verstappen hasta contó en alguna oportunidad cómo eran las reuniones familiares que compartía con su suegro: “ Realmente no hablamos de automovilismo. Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida ”.