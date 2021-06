Misterio: aún no saben por qué reventó el neumático que provocó el choque de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

Dos días después del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1, siguen las dudas acerca del motivo por el que se rompió el neumático del auto de Max Verstappen, que provocó su abandono cuando lideraba la carrera y quedaban apenas cinco vueltas.

“Creo que puedo excluir que las fallas se debieron al desgaste de los neumáticos, porque esa no fue la cuestión”, comenzó el jefe de Pirelli, Mario Isola, en el sitio oficial de la Fórmula 1. Y luego dedujo: “El neumático trasero izquierdo no es el más gastado en Bakú, porque obviamente es el trasero derecho”. El análisis tiene un por qué: en ese circuito callejero, la gran mayoría de las curvas son hacia la izquierda.

Pero entonces, ¿qué fue lo que atentó contra la rueda del auto del holandés? La opinión de Isola fue la siguiente: “No quiero dar ninguna conclusión preliminar. Pero parece que es un corte por escombros. Como dije, ese no es el neumático más gastado. Incluso tuvimos otros autos con el mismo número de vueltas y con el mismo compuesto de neumáticos y no tuvieron problemas. La investigación preliminar indica que probablemente se haya debido a un factor externo: escombros, cordones o lo que sea”.

Pero el misterio continúa. Según los equipos, el neumático no dio señales previos del deterioro. “Tenemos que recibir la telemetría de ellos, pero lo que nos dijeron fue que no hubo advertencia, ni vibración, ni nada que pareciera que habría algo anormal en los neumáticos”, compartió Isola.

La hipótesis que maneja el jefe de Pirelli es que Verstappen podría haber pisado restos del auto de Lance Stroll, y eso derivó en el problema en el neumático y el posterior choque. “Para Max, podrían haber sido escombros del auto de Lance”, dijo el directivo. “Para Lance, honestamente, no lo sé porque no hubo incidentes antes de su accidente, por lo que no puedo excluir que hubo una parte de algo en la pista”, afirmó.

El fastidio de Verstappen tras el abandono obligado en Baku

Incluso, Isola comparó este hecho con el que le ocurrió a Valtteri Bottas hace tres años en este mismo escenario, luego de pisar escombros mientras lideraba la carrera. “En 2018, Bottas pisó una gran cantidad de escombros en la recta principal y tuvo el mismo problema cuando se desinfló de forma repentina. En ese caso, era visible en las imágenes y podíamos ver claramente el trozo de escombros que cortaba el neumático. En este caso, es un poco más complicado”, sostuvo.

“Obviamente, otro elemento de nuestra investigación son las imágenes y si hay alguna cámara, cualquier imagen, cualquier video, cualquier metraje que podamos usar para comprender mejor lo que sucedió, lo usaremos”, anticipó.

Cuando le quedaban cinco vueltas para ganar el GP de Azerbaiyán del domingo pasado, Max Verstappen sufrió la rotura de su neumático trasero izquierdo, perdió el control de su Red Bull y chocó a 300 km/h en la recta principal. Eso le valió el abandono y le dio el triunfo a su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez.

El neumático trasero izquierdo de Lewis Hamilton tenía un corte oculto de casi 7 centímetros gettyImages - Getty Images Europe

Corte oculto

Más allá de Verstappen, Pirelli informó que el domingo también detectaron un corte en el neumático duro del Mercedes de Lewis Hamilton, algo que recién descubrieron cuando el auto ingresó a boxes, precisamente cuando la carrera se detuvo por el accidente del holandés.

“Encontramos un corte en el costado interior del neumático trasero izquierdo usado por Lewis Hamilton”, contó Isola. Y detalló: “El corte fue bastante profundo y grande, probablemente de 6 a 7 cm, pero sin cortar la construcción, por lo que el neumático todavía estaba en una pieza. Recién pudimos encontrar el corte cuando apareció la bandera roja y Lewis llegó a boxes para cambiar sus neumáticos”.

Pirelli analizará los neumáticos dañados en sus laboratorios de Milán y la investigación completa sobre lo sucedido demandará al menos dos semanas . Aunque Isola anticipó que presionará para tener listo un informe antes del Gran Premio de Francia, que está programado para el 20 de junio.

LA NACION