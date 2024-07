Nicolás Trosset y el TC, un cambio de equipo y un resultado inmediato: ganó en Posadas

Escuchar

Un cambio de rumbo y un estreno imperial. Un fin de semana de sonrisas y abrazos, después de enseñarse dominante desde los entrenamientos. Nicolás Trosset apabulló en el autódromo Rosamonte, de Posadas, donde el Turismo Carretera desarrolló la octava fecha de la Etapa Regular: marcó el pulso en las prácticas, se adueñó de la pole, triunfo en la serie clasificatoria y ganó la carrera final, en la que marcó el mejor tiempo de vuelta. No dejó hilos sueltos el arrecifeño, que desde la cita en territorio misionero participa con la atención del MV Racing. Una victoria, la segunda en la categoría, que lo relanza en la batalla por ser parte de los 12 pilotos que se clasificarán para la Copa de Oro, el mini torneo de cinco fechas que consagrará al campeón.

Dos semanas atrás, Nicolás Trosset ensayó el cambio de equipo; el arrecifeñó se alistó con el MV Racing y en su estreno logró una impensada pero contundente victoria Prensa ACTC

“Gracias a todo el equipo por la bienvenida. Sin dudas, vamos a trabajar con todo el conjunto para poner al Ford Mustang lo más adelante posible”, apuntó Trosset, tras anunciarse dos semanas atrás el cambio de estructura para desandar el resto del calendario de TC. Sin resultados bajo el techo del Uranga Racing, donde desarrolló las siete fechas iniciales de la temporada, el vigésimo casillero en la Etapa Regular no le abría esperanzas para ser parte de la Copa de Oro y decidió ensayar el nuevo ciclo. Las partes resolvieron de común acuerdo finalizar el vínculo y el arrecifeño buscó cobijo para su auto en el MV Racing, con el que tenía una relación y al que conocía por las cercanías entre Arrecifes y Parada Robles.

“Al equipo de Martín [Vázquez] lo venía viendo desde hace tiempo, porque está cerca de mi ciudad. Ellos están en Parada Robles y soy un piloto que me gusta ser un mecánico más: estar presente y ayudar. Hice una apuesta y sabía del sentido del riesgo, por el poco tiempo para preparar el auto desde Rafaela, donde no habíamos sido contundentes y eso empujó un poco a buscar oxígeno en otro lado. Hicimos una lista de prioridades para atacar, quedaron detalles, pero el arranque es inimaginable: realizamos muchas pruebas y contrapruebas, la duda era tirar el auto en la pista y que rindiera. Las sensaciones desde el entrenamiento fueron positivas. El equipo terceriza muy poco y es algo que buscaba: tienen rolo propio, banco de pruebas, un centro mecanizado, máquinas para asentar frenos…”, adelantaba Trosset, apenas iniciada la actividad del fin de semana y en donde el Ford Mustang con el N°88 en los laterales sorprendía. El arrecifeño era el tercer piloto en el año que cambiaba de estructura, después de los giros que ensayaron Facundo Ardusso y Emiliano Spataro.

Marcos Quijada escoltó a Nicolás Trosset en Posadas; el joven piloto trepó al séptimo puesto del campeonato y se entusiasma con ser parte de los 12 pilotos que pulsearán por la corona en la Copa de Oro Prensa ACTC

Los autos de Nueva Generación resultaron dominantes en Posadas. La categoría presentó 19 coches, sobre los 41 inscriptos, que forman parte del recambio de modelos que el TC inició en 2024, donde Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Toyota Camry y el Torino NG son las apuestas para reformular el parque automotor. Los seis mejores pilotos de la clasificación fueron representantes de la nueva etapa de autos; los ganadores de las series, también. Y la final enseñó que los tres nombres que se subieron al podio, y también quien arribó en el cuarto puesto, son usuarios de los nuevos modelos: Trosset, en la cima; Marcos Quijada (Camaro) y Manu Urcera (Mustang), acompañaron en la ceremonia de premiación; abajo se quedó el tricampeón Mariano Werner (Mustang). El balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) rompió la hegemonía, con el quinto casillero en el clasificador.

Julián Santero estrenó el modelo Ford Mustang, pero la tierra colorada no le ofreció buenas sensaciones: ganó su serie, pero una falla lo obligó a largar la final desde los boxes y más tarde fue excluido del clasificador Prensa ACTC

Para Trosset, que tenía como única victoria la carrera en San Nicolás, del 12 de septiembre de 2020, con Dodge, el destino le hizo un guiño cómplice para la carrera final. El bonaerense largó en la primera fila y quien debió partir a su lado, Julián Santero (ganó la tercera serie; estrenó un modelo Mustang) sufrió una falla camino a la grilla y debió partir desde los boxes. Para el mendocino habría peores noticias: fue excluido en la revisión técnica por recibir ayuda externa. Los contratiempos de los rivales y la contundencia de su auto, un combo para encaminarse a un éxito al que no alteró los planes el ingreso del Auto de Seguridad, tras la rotura del motor de Otto Fritzler (Dodge), que se ubicaba tercero. Si Trosset logró una ventaja de casi seis segundos sobre Quijada en su mejor momento, tras el relanzamiento abrió una brecha de 3,4 segundos para cuando cayó la bandera a cuadros.

“Impensado. Todos saben lo que trabajo abajo del auto para llegar a esto. Soy un apasionado y un montón de veces tuve piedras en el camino que casi me hacen abandonar. Pero nunca bajo los brazos y es el mensaje que me dejó mi vieja [Nancy Fontana, hermana de Norberto], que me cuida desde el cielo y a quien le dedico todo esto”, relató emocionado Niki Trosset, el piloto que ensayó un cambio y tuvo resultados inmediatos.

