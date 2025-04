Le preguntaron a Rodrigo De Paul cuál fue el momento más emotivo de su vida y sorprendió con su respuesta

Rodrigo De Paul, jugador del Atlético de Madrid y la selección argentina, protagonizó un video junto a Jero Freixas y Josefina de Cabo, una pareja que se hizo viral en Instagram por relatar situaciones con tintes deportivos y humorísticos.

Todo empezó con Jero Freixas como voz cantante, que recibió una pregunta de su pareja: “Si pudieras viajar en el tiempo. ¿A qué momento volverías?“. Ante esta incógnita, él deslizó, sin dudas, a la final del Mundial de Qatar y eso desembocó en un ida y vuelta entre ellos y De Paul, quien salió mediante una videollamada.

Ante esta situación, Jero Freixas le extendió la pregunta de su pareja a Motorcito que, en principio, le dio la derecha con el 18 de diciembre de 2022, pero le sumó un momento personal que emocionó a todos.

Ustedes A Qué Momento Volverían Gracias Por Sacarnos La Duda @Rodridepaul . #PapiDePaul

“Al 18 de diciembre volvería, ganamos la Copa del Mundo. Pero, si me preguntás, no, me quedo cuando le daba la mamadera a mis hijos”, indicó De Paul acerca del cuidado de Bautista y Francesca, las dos hijas que tuvo con Camila Homs.

En esa misma línea, De Paul, en un tono emotivo, profundizó acerca de su rol como padre, en una faceta que se desconoce públicamente: “Me quedo cuando le daba la mamadera a mis hijos. Ese momento a la noche cuando les contaba un cuento y nos íbamos a dormir”.

Rodrigo De Paul con sus hijos Prensa Racing

Con el celular en su mano, comunicándose por videollamada, el exjugador de Racing sostuvo: “Ahora que están mas grandes extraño eso y sería un buen momento para volver a vivir”.

Con sus sentimientos a flor de piel, expresó el cariño infinito hacia sus hijos y aclaró: “Ahí conectás mucho con tus hijos. Es un momento super importante”.

La reacción de Rodrigo De Paul

Tras viralizarse el contenido en Instagram, el propio De Paul reposteó el video y felicitó a Jero Freixas por su iniciativa que mostró un detalle desconocido de su personalidad.

“El otro día me llamó el crack de Jero Freixas para preguntarme una cosa, y no solo me sorprendió con la pregunta, también me hizo emocionar”, escribió De Paul en su storie de Instagram para darle un cierre de color a su participación virtual.

Quién es Jero Freixas

El recorrido de Jero Freixas comenzó en pleno Mundial de Rusia. Un video de él y su pareja, Josefina de Cabo, se viralizó por las redes sociales y lo catapultó a la fama. De una charla espontánea se generó una popularidad inusitada.

El humor trascendió fronteras y lo colocó en un pedestal. Las visualizaciones se sumaron a un contador que no paraba de actualizarse y darle la razón a una decisión que tuvo que meditarla un tiempo: abandonar su trabajo como cadete administrativo, lo que incluía una prepaga para su hija y aparejado con ello, el poco tiempo para realizar producciones que sean del agrado del usuario que está del otro lado de la pantalla y oficia de jurado.

Jero Freixas y Jose De Caro, la pareja que se hizo viral por un video durante el Mundial de Rusia

“Llegué a mi casa y vi que en YouTube ya tenía 7 mil visitas, que para ese momento era un montón. Cada vez que miraba, subía el número y empecé a entender que en otros países el video empezó a picar. Al otro día, abrí la puerta de la cocina y encontré a Jose con los ojos abiertos. Lo primero que me atinó a decir fue ‘gordo, somos virales’“, sostuvo el hombre que empezó a codearse con jugadores de la selección argentina como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, entre otros.