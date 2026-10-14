Próxima carrera de la Fórmula 1 2026: cuándo se corre el GP de Estados Unidos

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La gira del Gran Circo por América comenzará en Austin y terminará en Las Vegas, tras pasar por México y Brasil; Kimi Antonelli se encamina al título de pilotos
- 4 minutos de lectura'
La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) entró en la recta final, tras el triplete de los grandes premios (GP) de Azerbaiyán, Malasia y Singapur y solo restan seis carreras para concluir un calendario que terminará con 23 de los 24 estipulados inicialmente porque el de Arabia Saudita se canceló a raíz de la Guerra en Medio Oriente y no se reprogramó.
Lo que se viene en el cronograma del Gran Circo es la gira por América. La siguiente prueba será el fin de semana del domingo 25 de octubre el GP de Estados Unidos en Austin. Siete días después habrá actividad en el circuito Hermanos Rodríguez por el GP de México y el 8 de noviembre la máxima categoría del automovilismo internacional llegará a Interlagos para el GP de San Pablo.
El paso de la F1 por América concluirá el sábado 21 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero. Desde allí, el Gran Circo se mudará a Asia para cerrar el año con los GP de Qatar en Lusail y de Abu Dhabi en Yas Marina.
Max Verstappen (Red Bull) ganó las últimos dos carreras, pero la tabla de pilotos la lidera Kimi Antonelli (Mercedes) con holgura y, salvo imponderables, logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años. El joven italiano domina el certamen con 340 unidades y le sacó 102 a su compañero de equipo, George Russell. Tercero marcha Lewis Hamilton (Ferrari) con 229. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no pudo sumar en las últimas tres carreras y se mantiene 12° en la general.
El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes tiene 578 puntos y Ferrari, 444. Alpine se mantiene sexto con 68, a 32 de Racing Bulls.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026
Tabla de campeones de la Fórmula 1
- Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7
- Juan Manuel Fangio - 5
- Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4
- Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3
- Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2
- Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1
- 1
Así está el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai
- 2
Nicolò Tresoldi, el hincha de Boca que le hizo tres goles a Inter en la Champions y todavía puede jugar para la Argentina
- 3
De qué murió Jorge “Locomotora” Castro
- 4
Shaun Edwards, el hombre de acero que llega a los Pumas con su Blitz Defence para evitar tries fáciles