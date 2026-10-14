Próxima carrera de la Fórmula 1 2026: cuándo se corre el GP de Estados Unidos

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) entró en la recta final, tras el triplete de los grandes premios (GP) de Azerbaiyán, Malasia y Singapur y solo restan seis carreras para concluir un calendario que terminará con 23 de los 24 estipulados inicialmente porque el de Arabia Saudita se canceló a raíz de la Guerra en Medio Oriente y no se reprogramó.

Lo que se viene en el cronograma del Gran Circo es la gira por América. La siguiente prueba será el fin de semana del domingo 25 de octubre el GP de Estados Unidos en Austin. Siete días después habrá actividad en el circuito Hermanos Rodríguez por el GP de México y el 8 de noviembre la máxima categoría del automovilismo internacional llegará a Interlagos para el GP de San Pablo.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será en el circuito de Austin, en Estados Unidos F1

El paso de la F1 por América concluirá el sábado 21 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero. Desde allí, el Gran Circo se mudará a Asia para cerrar el año con los GP de Qatar en Lusail y de Abu Dhabi en Yas Marina.

Max Verstappen (Red Bull) ganó las últimos dos carreras, pero la tabla de pilotos la lidera Kimi Antonelli (Mercedes) con holgura y, salvo imponderables, logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años. El joven italiano domina el certamen con 340 unidades y le sacó 102 a su compañero de equipo, George Russell. Tercero marcha Lewis Hamilton (Ferrari) con 229. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no pudo sumar en las últimas tres carreras y se mantiene 12° en la general.

el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli se encamina a su primer título de la Fórmula 1 Aijaz Rahi - AP

El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes tiene 578 puntos y Ferrari, 444. Alpine se mantiene sexto con 68, a 32 de Racing Bulls.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

Así está la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Tabla de campeones de la Fórmula 1