Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos

Este fin de semana, en el Gran Premio (GP) de Estados Unidos, Andrea Kimi Antonelli puede consagrarse campeón de la Fórmula 1 (F1) 2026. El italiano de 19 años está cerca de convertirse en el piloto más joven en ganar en el Gran Circo. Y aunque no es sencillo, que ocurra en este fin de semana, puede darse si se dan ciertos resultados tanto de él como de los únicos dos con chances de arrebatarle el trofeo: George Russell y Lewis Hamilton.

A falta de cinco fechas para que finalice la temporada, es el líder de la tabla de posiciones con 340 unidades, 98 más que su compañero de escudería y 111 más que el siete veces campeón del mundo. “Tiene que pasar algo catastrófico para que se logre el campeonato este fin de semana. Yo tengo que obtener un resultado perfecto y los demás algo malísimo”, dijo Kimi en la previa del GP norteamericano. “El título es algo con lo que sueño desde pequeño, pero debemos seguir apretando”, concluyó.

Lewis Hamilton y George Russell son los únicos que pueden arrebatarle el título a Andrea Kimi Antonelli ANGELA WEISS - AFP

Lo de “catastrófico” hace referencia a un muy mal desempeño de sus rivales. Para consagrarse en el Circuito de las Américas de Austin tiene que ganar la carrera y esperar a que Russell termine noveno o más atrás y a que Hamilton culmine, como mucho, en el quinto puesto. Él ganó ocho carreras en lo que va del año, pero Russell terminó debajo del noveno lugar en Mónaco (12°), Singapur (9°) y las tres veces que abandonó en Canadá, Bélgica y Bahréin; mientras que Hamilton mantuvo una regularidad a lo largo del año que nunca, a excepción del abandono en España, que lo hizo bajar del sexto puesto.

En la tabla de posiciones de constructores, Mercedes también está cerca de la coronación. Suma 578 unidades y su perseguidor más cercano, Ferrari, tiene 444. Si no es campeón en Estados Unidos podría conseguirlo el 1° de noviembre en el Gran Premio de México que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México la próxima semana. Para que eso ocurra, la escudería alemana tiene que hacer el 1-2 en Austin y los dos representantes de Ferrari, Hamilton y Charles Leclerc, no deben sumar puntos.

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1, en la previa de Austin

Así está la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1, en la previa de Austin

Los Grandes Premios que le restan a la temporada 2026, tras Austin

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina