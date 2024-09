Denuncias, exclusiones y Julián Santero confirmado como ganador en el Turismo Carretera en San Luis

Escuchar

Imparable en la pista, el festejo de Julián Santero debió ser validado no solo por la regular revisión técnica que desarrolló el Departamento Técnico de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) después de cada competencia, si no que tuvo que superar la denuncia que presentó el piloto Esteban Gini, integrante del Maquin Parts.

El querellante incluyó en la acusación a Manu Urcera y a Facundo Ardusso, los dos restantes integrantes del podio, que fueron desclasificados de la carrera en el autódromo Rosendo Hernández, de San Luis, donde el TC desanduvo la undécima fecha del calendario y la primera de la Copa de Oro, el mini torneo de cinco fechas que consagrará al campeón de la categoría. También Otto Fritzler asoma en el póquer de sospechados por Gini, que arribó en el vigesimoctavo lugar del clasificador, tras 25 vueltas, en el trazado puntano.

Julián Santero perseguido por Manu Urcera y Facundo Ardusso; los tres pilotos, junto a Otto Fritzler, fueron denunciados por supuesta irregularidades en el motor: el mendocino salió indemne de la revisión técnica ACTC

Dominante en la temporada regular, etapa del campeonato en la que terminó puntero y le posibilitó iniciar como líder la Copa de Oro, Santero demostró que es un candidato con avales para el título tras el primero de los cinco capítulos definitorios del año. En San Luis arrasó: marcó el sábado la pole, abrió el espectáculo dominical ganando la primera serie clasificatoria y al ser la más veloz se aseguró el mejor lugar de largada de la carrera Final. En el episodio que cerró el fin de semana tampoco dejó espacio para la duda: lideró de principio a fin, aventajó por 983 milésimas a Urcera, señaló el récord de vuelta…

Todos los puntos que estaba en juego abrazó el mendocino, que tuvo el acompañamiento de la familia y de sus amigos en el autódromo puntano. El box del LCA Racing desató un festejo emocionado por un triunfo que lo hace avanzar en el objetivo que se trazó el grupo que comanda Leandro Campanera y cuenta con los motores de Mauricio Candela: subcampeón en 2023, Santero solo apunta a la corona.

Una foto sin validez: Julián Santero, confirmado como ganador, flanqueado por Manu Urcera y Facundo Ardusso, quienes fueron excluidos de la carrera en San Luis ACTC

“Solo nosotros sabemos lo que trabajan estos animales. El viernes terminaron tarde, como a la una de la mañana el armado del motor, por eso siempre estoy feliz por ellos. La ilusión está, sabemos que quedan cuatro carreras, pero estamos muy bien, muy firmes, apoyados por los resultados de las últimas fechas. Y contento porque este gran resultado se da cerca de casa: San Juan y San Luis son las carreras donde me acompaña más gente”, comentó Santero, que durante el festejo no estaba anoticiado de la denuncia que presentaba Gini. Mientras el mendocino celebraba en la cima del podio, el Tubo firmaba los cuatro reclamos en la sala de los comisarios deportivos, Mariano Calamante y Gustavo Mancuso.

“Considero que esos autos no están bien y me quiero sacar la duda. Me quiero sacar la duda de Fritzler y de los tres del podio. Voy a hacer la denuncia: o es mi equipo o hay algo irregular y lo quiero ver. Si están bien me voy de mi equipo. No puede ser la diferencia que hacen: Fritzler me pasa como si nada. O estoy muy poco competitivo y tengo que cambiar de equipo, o hay algo irregular en los demás”, confesó Gini al periodista Mauricio Mansilla, de la transmisión oficial, mientras desandaba el camino hacia el camión de los comisarios deportivos. Más tarde, la televisión mostró el momento de la firma de las denuncias, aunque no se especificó qué elementos vetaba el piloto.

“Toda reclamación deberá ser presentada por escrito y acompañada por el depósito en efectivo, por cada coche, que fije el Ente Fiscalizador. Dicha suma solo será reembolsada en el caso de reconocerse el fundamento de la misma o por disposición expresa del Ente Fiscalizador. Todos los gastos de peritaje o de cualquier otra índole que fuesen necesarios para comprobar la veracidad de una reclamación, serán a cargo del reclamante si la misma fuera rechazada. En caso de ser admitida, tales gastos los soportará el infractor. Si el obligado al pago no lo efectuara dentro de los diez (10) días de haber recibido la notificación, se lo suspenderá hasta tanto cumpla con el mismo”, especifica el Capítulo XVIII del Reglamento deportivo automovilístico de la ACTC.

El autódromo Rosendo Hernández le sienta bien a Santero, que el año pasado ganó en el mismo escenario y en la misma instancia. En la nueva campaña, el mendocino es el primer piloto que repite victoria y, además, el primero en ganar con dos modelos distintos: en la segunda fecha, en Viedma, se impuso con un Ford Falcon; ahora, festejó con Ford Mustang. Con el éxito estiró la ventaja sobre Urcera, que fue el escolta en la pista y lo era en la tabla de posiciones hasta la desclasificación. “Santero estaba mejor y se veía, pero éramos los segundos mejores y arrancar así no es poco. Tenemos que mejorar, pero estamos en buen camino. En las dos largadas –la inicial y el relanzamiento tras el ingreso del Auto de Seguridad en la tercera vuelta- intenté atacarlo, pero no me salió”, comentó el rionegrino, que representa al Moriatis Competición y pasó de la satisfacción a la pesadumbre por los puntos que se escapan.

Julián Santero, primer piloto en repetir victoria en la temporada y ganador con dos modelos: en Viedma se impuso con Ford Falcon y ahora en San Luis, al mando de un Ford Mustang ACTC

Para Ardusso, el podio resultaba un reverdecer: era el primero desde la victoria en Toay, el 19 de noviembre de 2022. El tercer puesto tenía una significancia singular para el equipo RV Competición: era el primero para la estructura. Sin embargo, el propietario de la estructura, Roberto Valle, confirmó que el parejense estaba excluido por un tema de admisión.

En la pista, Santero fue un contundente y la denuncia de Gini no frenó al mendocino volador.

