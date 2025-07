Oscar Piastri, el piloto que arriesgó en la pista húmeda para ganar el GP de Bélgica en piso seco

La lluvia impuso un manto de interrogantes en Spa-Francorchamps. El factor climático, ahora como en el pasado, tiene un rol significativo en el Gran Premio de Bélgica, quizás más que en otros escenarios. La Dirección de Carrera de la Fórmula 1 influenció en el espectáculo del Gran Circo: suspender la largada después de la vuelta de formación y enviar a todo el parque de autos a la calle de boxes porque la visibilidad en la pista era baja, para ensayar un lanzamiento con ochenta minutos de demora y con los coches rodando durante cuatro giros bajo el régimen de Auto de Seguridad, se expresó como una decisión controvertida en la 13era fecha del calendario.

Nadie quería repetir el bochorno de 2021, cuando los autos giraron detrás del Safety Car para cumplir con una cantidad de giros y así repartir los puntos para el campeonato, pero las opiniones de los pilotos enseñaron que no hay unanimidad para correr con piso húmedo.

Oscar Piastri ensayó una largada impecable y superó a su compañero Lando Norris al final de la recta de Kemmel para posicionarse líder; el australiano dominó en pista húmeda y seca en el Gran Premio de Bélgica DIMITAR DILKOFF - AFP

Oscar Piastri y McLaren no se enredaron ante esos frentes que responden a la Federación Internacional del Automóvil, a través de los directores de carrera y los comisarios deportivos: el australiano, con una maniobra brillante sobre su compañero de garaje Lando Norris, en la primera vuelta, dio el golpe para apoderarse de la cabeza del pelotón y conducirse a la octava victoria de su palmarés, la sexta en el año. Con el triunfo, se repuso de la desazón del sábado al perder el duelo con Max Verstappen (Red Bull Racing) en la Sprint Race, y duplicó de ocho a 16 los puntos de ventaja en el Mundial de Pilotos sobre Norris.

Lando Norris y Oscar Piastri bañan con champagne a Charles Leclerc (Ferrari); McLaren sumó en Spa Francorchamps el 55to 1-2 en la Fórmula 1 Geert Vanden Wijngaert - AP

“Sabía que la primera vuelta sería probablemente mi mejor oportunidad para ganar la carrera. Salí bien de la Curva 1 y luego levanté lo menos posible al transitar por Eau Rouge”, señaló Piastri, que dio el zarpazo al final de la recta de Kemmel, antes de ingresar a la variante Les Combes.

Con piso húmedo y con piso seco, el australiano fue inteligente e implacable. Se mantuvo al acecho cuando el Safety Car se guardó en los boxes y atacó apenas descubrió que Norris era vulnerable, al salir mal pisado de La Source. Lo hizo con suficiencia y seguridad, con el pulso firme de los pilotos que tienen la convicción para ejecutar un adelantamiento con riesgo, pero que expresan ambición.

La largada con los autos en movimiento del Gran Premio de Bélgica enseña cómo los coches levantan spray y así se reduce la visibilidad DIMITAR DILKOFF - AFP

Con el adelantamiento bloqueaba el mal pensamiento de la largada en marcha, de la que imaginó que le quitaba posibilidades de batallarle desde el inicio el primer puesto a Norris.

La perfección de Piastri contrastó con la performance de su compañero de equipo, que al fallo del lanzamiento sumó pérdida de potencia del motor por tener las baterías bajas -situación que fabricó sin proponérselo cuando se giró detrás del Safety Car-, un error en la parada para cambiar neumáticos –no estuvo aceitado el movimiento para la goma delantera izquierda-, y exhibió algunas salidas de pista en el intento de darle alcance al líder.

“Él hizo un mejor trabajo al principio y ahí se acabó la carrera: tenía el rebufo y lo hizo valer. Claro que me hubiera gustado ganar, pero él se lo merecía”, apuntó Norris.

Lando Norris lideró un puñado de metros en Spa-Francorchamps: Oscar Piastri atacó la posición del piloto británico y en la recta de Kemmel ensayó la maniobra de sobrepaso Bradley Collyer - PA Wire

Detrás de la maniobra, las múltiples hipótesis de por qué el gran premio no tuvo acción antes, aun con un poco más de lluvia. Una jornada pasada por agua no era una sorpresa, porque la meteorología indicaba un clima lluvioso desde hacía días.

La cancelación de la carrera de Fórmula 3 y que la prueba de F.2 –ganó en pista Alex Dunne, piloto de McLaren, aunque más tarde recibió 10 segundos de penalización y el festejo pasó a manos de Roman Stanek, que finalizó 3ro; el segundo, Arvid Lindblad fue descalificado- tuviera un puñado de giros con Auto de Seguridad antes de tomar velocidad, dos detalles del que los equipos tomaron.

Los autos en la grilla en Spa-Francorchamps: girarían una vuelta bajo la lluvia y entrarían al pitlane, para largar 80 minutos más tarde el Gran Premio de Bélgica Geert Vanden Wijngaert - AP

En el pasado, la F.1 corrió en peores condiciones y con menos tecnología que en la actualidad, aunque todos los avances que se lograron en los autos y los neumáticos resultan contraproducentes para los fines de semanas lluviosos. En Spa-Francorchamps no había charcos gigantes que pudieran provocar aquaplanning, un mal que los neumáticos para lluvia extrema pueden controlar.

La razón se agrupa en la cantidad de agua que levantan las gomas intermedias para lluvia, que lanzan 85 litros por segundo a 300km/h, levantando un spray que se convierte en un muro que impide tener visibilidad. Y la F.1, que levanta la bandera de máxima seguridad en autos, circuitos, neumáticos…, no logra revelar junto con el fabricante Pirelli una solución con las gomas para estas situaciones.

El resumen de la victoria de Piastri

“La seguridad debe ir por delante de todo. Nos encontramos con una nube y una lluvia intensa que hizo que no pudiéramos correr, y las modificaciones de set up para correr en condiciones de pista húmeda que hicimos varios pilotos –Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Andrea Kimi Antonelli- después no tuvo ningún resultado: la pista se secó porque salió el sol y porque estos autos tienen la capacidad de secar con rapidez el asfalto”, comentó Carlos Sainz Jr., piloto de Williams, que sin la lluvia hubiera largado desde el pitlane. La mirada del español tuvo coincidencia con lo que dijo Norris por la radio: “No puedo ver mucho detrás del Safety Car. No me quiero imaginar los demás”, expuso.

Max Verstappen disgustado porque la FIA determinó, a su entender, una pausa excesiva para lanzar el Gran Premio de Bélgica Geert Vanden Wijngaert - AP

El contrapunto a esas palabras fue de Hamilton y Verstappen. “Se podría haber largado un poquito antes”, expresó el británico, que avanzó varios puestos con piso mojado y saltó desde el 18vo al 7mo casillero del clasificador, siendo quien más avanzó en Spa-Francorchamps. “Es un poco una vergüenza para todo el mundo. Nunca volverá a ver esas carreras clásicas con lluvia. Son demasiados cautelosos”, lanzó el tetracampeón neerlandés, que no logró doblegar a Charles Leclerc (Ferrari), quien completó el podio.

Con Piastri en modo imperial, McLaren ofreció otro acto de su posición dominante: logró un 1-2 por tercera vez de manera consecutiva, el 55to de su historial, y volvió a festejar en Bélgica, donde no ganaba desde 2012, con Jenson Button. Con el Mundial de Constructores bajo su ala, aventaja por 268 puntos a Ferrari, descubrir cuál de los dos pilotos se perfilará mejor para consagrarse campeón y romper con el reinado de Max Verstappen, finalizó tercero y ocupa esa posición en el campeonato, a 81 unidades de Piastri, es la cuenta que tienen que hacer en Woking.