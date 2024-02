escuchar

La selección argentina de básquet cerró este domingo su participación en la primera ventana del Clasificatorio a la AmeriCup 2025 con una histórica derrota ante Chile como visitante en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia 79 a 77 en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo A y no pudo quedar como único líder de la tabla de posiciones.

El combinado nacional, que el jueves pasado había derrotado a su par trasandino en Mar del Plata, quedó con un récord de una victoria y una caída y acumula tres puntos, los mismos que su rival de turno. El otro par de duelos lo protagonizaron Colombia y Venezuela con, también, un triunfo por lado por lo que todos los equipos tienen tres unidades en la zona.

La tabla de posiciones del grupo A del Clasificatorio a la AmeriCup 2025 FIBA

El entrenador Pablo Prigioni no estuvo con el plantel porque su labor como asistente en Minnesota Timberwolves en la NBA se lo impidió y le encomendó el cargo a Herman Mándole. Entre los jugadores sobresalieron las figuras de los experimentados Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro, Marcos Delía, Nicolás Brussino y Lucio Redivo. Quienes no estuvieron fueron Nicolás Laprovittola (lo acordó con Prigioni); Luca Vildoza (viene de una operación de rodilla) y Francisco Cáffaro (no puede dejar la Universidad de Santa Clara de los Estados Unidos en esta etapa del año). El resto de los citados fueron jóvenes que encabezan el recambio y en los que Prigioni tiene suma confianza: Juan Fernández, Juan Bocca, Gonzalo Bressan, Gonzalo Corbalán, Lucas Giovannetti y Juan Ignacio Marcos.

Más allá del histórico traspié con Chile, que superaba a la albiceleste desde hace casi 70 años, el equipo nacional es el máximo favorito a lograr el primer puesto en su zona y, teniendo en cuenta los rivales a los que enfrenta, no debe sufrir para clasificar al máximo campeonato que disputará en los próximos años porque no estará en los Juegos Olímpicos París 2024. Se trata de uno de los peores momentos históricos para el básquet argentino, acostumbrado desde Indianápolis 2002 en adelante a codearse con las potencias e, incluso, llegar a la gloria máxima en Atenas 2004.

La próxima ventana será en noviembre y la Argentina enfrentará el día 22 a Colombia y, tres días después, a Venezuela, a ambos en condición de local. Los tres primeros del grupo clasificarán a la AmeriCup 2025.

