Decepción, tristeza, bronca, enojo y la certeza de que se está aún peor que hace seis meses. Sin lugar en el Mundial que comenzará el próximo viernes, la selección argentina de básquet tampoco estará en los Juegos Olímpicos París 2024. De Mar del Plata a Santiago del Estero, dos de los golpes más importantes de la historia fueron, increíblemente, en casa y contra rivales que se suponían inferiores, pero fueron justamente superiores. El último fue este domingo ante Bahamas, que se impuso 82 a 75 en la final del Preclasificatorio Olímpico de las Américas y se quedó con el único boleto a los Torneos de Clasificación Olímpica donde habrá en juego cuatro plazas a la cita olímpica de Francia.

Si luego de la caída en el Polideportivo Islas Malvinas ante República Dominicana en la última fecha de las Eliminatorias con la que se consumó la no clasificación a la Copa del Mundo se analizó que había que barajar y dar de nuevo, tras la decepción frente a los bahameños en el estadio Ciudad el básquet argentino debe cambiar los naipes. Y tiene tiempo de sobra para hacerlo porque no afrontará competencias de fuste por al menos un año. No disputar los dos torneos más importantes del calendario sacó del mapa a un combinado que es potencia internacional desde que la Generación Dorada irrumpió a principios del 2000.

El resumen de Bahamas 82 vs. Argentina 75

Desde el vamos, la albiceleste planteo el partido de manera diferente por la ausencia de Luca Vildoza, quien se lesionó en la semifinal con Chile. Su lugar lo ocupó Gabriel Deck y el equipo dependió exclusivamente de la creatividad de Facundo Campazzo, exigido al máximo. En el primer cuarto el base cordobés controló el juego y el desarrollo de este fue acorde a lo que quería el local. En varias oportunidades la ventaja a su favor fue de cinco puntos y se sustentó por la buena puntería desde la línea de triples (cuatro convertidos sobre cinco lanzados en ese tramo) y las incisivas caídas a la pintura de Francisco Cáffaro y Juan Fernández, ambos determinantes para que en los primeros 20 minutos Deandre Ayton no gravite en la ofensiva del visitante (dos unidades con una conversión en ocho lanzamientos de campo).

Pero el conjunto de Pablo Prigioni no aprovechó su momento como sí lo hizo el visitante cuando, con una defensa zonal y con Eric Gordon en la conducción ofensiva, entendió cómo dominar las acciones. Tras un buen pasaje de Lucio Redivo que le dio a la Argentina la máxima distancia de seis tantos (30-24), el plantel de Chris Demarco ensayó un parcial de 15-2 y pasó al frente por siete (39-32). En ese lapso fue determinante, además de Gordon, Travis Munnings con tres bombazos. El combinado nacional, como sucedió ante los chilenos, se enmarañó con fallos arbitrales y, sin poder definir cerca del cesto por la presencia del pivote de Phoenix Suns de la NBA, apuntó a la media distancia y careció de efectividad. Su virtud fue no irse del partido y, con Deck como principal herramienta, cerró muy bien el primer tiempo e igualó en 42.

Eric Gordon fue la gran figura de Bahamas y, sobre el final, encestó tres triples consecutivos FIBA

En la reanudación, el duelo se hizo palo y palo. En la selección argentina emergió la figura de Carlos Delfino con 10 puntos consecutivos. En Bahamas, Ayton asumió la responsabilidad mientras pudo, porque fue muy bien controlado por Cáffaro y Fernández, y fue una sombra del que descolló en el anterior cruce con victoria para su equipo. La albiceleste, con una férrea defensa y un Campazzo indescifrable en la conducción, pudo alejarse otra vez a seis tantos (60-54) y cerró el parcial arriba por 60-56.

La diferencia le duró poco al anfitrión. En el comienzo del último cuarto el visitante, con más que ganar que perder y un Gordon soberbio, llevó el juego hacia su conveniencia y tuvo temple para sobrepasar buenos pasajes de su rival y sentenciar la historia a su favor luego de varios cambios de mando en el tanteador. En el cierre, el alero de Phoenix Suns asumió la responsabilidad y, sin titubear, tomó todas las decisiones. Ellas valieron tres triples consecutivos y un robo clave sobre Delfino con el que acabó con la ilusión de los cientos de hinchas que colmaron el estadio de Quimsa para alentar a la albiceleste. La diferencia fue que Gordon acertó lo que lanzó y, del otro lado, Campazzo, siempre el mejor jugador argentino, falló dos bombazos de frente al cesto que podrían haber cambiado el transcurso final.

Gordon concluyó el duelo con 27 puntos, con seis de siete triples convertidos, un altísimo porcentaje de 83,3%. Munnings lo acompañó con 16 tantos, y Buddy Hield sumó 15. Ayton no gravitó tanto adelante porque convirtió 10 unidades, pero fue el dueño de cada pelota que anduvo en el aire con 21 rebotes. En el perdedor, lo mejor pasó por las manos de Campazzo (14 puntos y 17 asistencias) mientras que el máximo anotador fue Deck, con 21 más seis tableros. Delfino sumó 15 puntos en el que pudo haber sido uno de sus últimos juegos con la camiseta albiceleste, teniendo en cuenta que el próximo 29 de agosto cumplirá 41 años y que el combinado nacional no tendrá actividad por un largo período.

Deandre Ayton fue bien controlado por la defensa argentina y apenas anotó 10 puntos, pero tomó 21 rebotes FIBA

Si bien era sabido que no clasificar al Mundial complicaba también las chances para estar en los Juegos Olímpicos, se esperaba que la selección nacional al menos juegue el Preolímpico, sobre todo desde que fue elegido anfitrión del Preclasificatorio y porque sus oponentes serían naciones sin tanto poderío. Sin embargo, la presencia de los NBA Ayton, Gordon y Hield en Bahamas cambió el mapa del campeonato y el peso de las estrellas fue demasiado para un equipo golpeado, falto de confianza y con caras nuevas por las importantes ausencias.

En la conferencia de prensa post partido, Prigioni destacó la incidencia de Gordon a favor de Bahamas: “Su calidad individual definió el partido, fueron dos o tres acciones donde no estuvimos cerca de él y la metió. Contra un equipo con esta calidad de jugadores tenes que seguir el plan de juego hasta el final. Lo habíamos controlado dentro de todo bien, pero se nos escapó al final y ahí estuvo la diferencia. Perdimos porque nos fuimos del plan defensivo con Gordon. Esos tres tiros nos hicieron daño y nos lastimó ofensivamente”.

Además, habló sobre el futuro del combinado nacional y dejó en claro que quiere continuar en el cargo: “Ahora viene un período con no tanta actividad. Cada uno de nosotros tiene trabajo y es el momento de centrarnos en nuestras actividades. Ahora no tenemos competición pronto, cada jugador tiene que centrarse en su equipo y seguir creciendo, sobre todo los jóvenes, porque su crecimiento tendrá impacto después en la selección. Así, la próxima vez que nos juntemos van a ser mejores. Personalmente me gustaría seguir, pero ahora falta mucho tiempo. Si la CAB está de acuerdo, voy a tratar de estar más allá de mi trabajo en la NBA- Hoy mi franquicia (Minnesota Timberwolves) me permite la doble tarea, pero no sé si en un año voy a estar en el mismo lugar”.

Pablo Prigioni aseguró que quiere continuar al frente de la selección argentina tras no clasificar a París 2024 FIBA

El capitán Campazzo reconoció que “duele mucho” quedar definitivamente afuera de París 2024, pero remarcó que sabe cómo continuar a pesar de la inactividad que tendrá la selección argentina: “Tenemos las cosas claras de que tenemos que poner las energías en lo que tenemos que hacer ahora. Hay que seguir trabajando, esto es parte del proceso y hay que vivirlo y aprender. Creo que crecimos como equipo, personalmente vi cosas muy buenas. Hay que masticar esto y seguir para adelante, es la única manera de pensar qué es lo siguiente, sea AmeriCup o amistosos. La mejor manera de hacerlo es con ganas y todo el equipo las tiene”.

Los torneos de clasificación olímpica FIBA tendrán lugar del 2 al 7 de julio próximo. Serán cuatro certámenes que reunirán 24 países en total y en cada uno habrá un cupo para los Juegos Olímpicos. Croacia, Polonia, Bahréin y Camerún también ganaron el resto de los preclasificatorios y dieron un paso más hacia los Juegos Olímpicos. El resto de los combinados que tendrán que jugarlo decantarán de la Copa del Mundo.

Bahamas es uno de los cinco países que ganó los preclasificatorios olímpicos y dio el primer paso a París 2024 FIBA

La selección argentina protagonizó el Preclasificatorio Olímpico porque no entró al Mundial desde las Eliminatorias. Será la quinta vez en su historia en que no participará en la cita ecuménica. La última ocasión era la de Colombia 1982, luego de ubicarse tercera en el Sudamericano, detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco estuvo en 1954, luego de ser campeona en 1950, ni en 1970 y 1978.

En Juegos Olímpicos, la albiceleste no dirá presente por primera vez desde Sydney 2000. En total, incursionó en ocho de 20 torneos, menos de la mitad. Sin embargo, acumulaba cinco presencias consecutivas, con una medalla de oro en Atenas 2004 y otra de bronce en Beijing 2008. Quince años después de esa última medalla, esos logros desnudan aún más el magro presente y la certeza de que hay que repensar el futuro.