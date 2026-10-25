Dos jugadores de Dorados de Chihuahua terminaron a los golpes en pleno partido de la Liga de básquetbol de México

Un momento increíble y de muchísima tensión se vivió en uno de los partidos de la liga profesional de básquetbol de México, por los cuartos de final de playoffs, en el cruce entre Dorados de Chihuahua y Fuerza Regia. En medio del encuentro, en un tiempo muerto del tercer cuarto, dos de los jugadores del equipo local se enfrentaron, se golpearon y tuvieron que intervenir compañeros, mientras que los asistentes salieron al cruce para separarlos... pero los dos basquetbolistas terminaron expulsados. En consecuencia, Dorados perdieron por 106-97 cayeron en la serie por 3-1 y quedaron eliminados de la Final de Zona de la Liga Nacional local.

El lamentable episodio explotó entre los basquetbolistas estadounidenses Sindarius Thornwell y Mikael McKinney, de Dorados de Chihuahua. Aunque todavía no se dieron explicaciones oficiales de lo que sucedió en el encuentro, algunos usuarios de redes aseguran que la tensión entre los jugadores comenzó por reclamos en el partido.

La pelea entre Thornwell y McKinney

La pelea quedó captada en video y en las redes sociales se viralizó rápidamente la escena entre los dos basquetbolistas, que se enfrentaron cuando los árbitros estaban revisando una jugada. La cámara tomó el momento que ambos estaban discutiendo, pero súbitamente Thornwell tomó por el cuello a McKinney y le lanzó un golpe a la cara que por un centímetro no impactó. Eso desató una serie de agresiones que dejaron a todos completamente sorprendidos.

Incluso, algunos videos que se postearon en las redes sociales permitieron ver las caras de asombro de los jugadores rivales, los de Fuerza Regia, sin entender bien qué estaba pasando. Es que no se quedó todo en la reacción de Thornwell contra McKinney, porque el base de Dorados se desencajó y buscó una revancha contra su compañero, por eso tuvieron que contenerlo, pero alcanzó a lanzarle un golpe, que no llegó a destino.

La pelea ocurrió en el tercer período y ambos jugadores fueron expulsados. Dorados de Chihuahua no se manifestó en redes sociales para fijar su postura y si habrá sanciones para los jugadores involucrados. La reacción de los fanáticos de Dorados resultó contundente, ya que le reclamaron a los dirigentes que tomen determinaciones fuertes contra los dos basquetbolistas.

Incluso, en el posteo de Instagram de la cuenta oficial del club en la que le agradecen a los fanáticos por acompañar al equipo, varias respuestas resultaron muy críticas como: “Si contrataran jugadores Mexicanos todo sería mejor. Gracias por el evento de MMA”, “No ganamos, pero sí dimos que hablar con ese show que hicieron los dos jugadores; nunca me había tocado presenciar algo tan desagradable” o “Jugadores del mismo equipo peleando en una semifinal es una verdadera vergüenza, nunca había visto esto”.