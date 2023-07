El seleccionado argentino de básquetbol comenzó su gira de amistosos con una victoria sobre Cataluña, que no competía desde hacía 18 años

escuchar

Con la mira puesta en el torneo clasificatorio para el preolímpico continental, que se jugará en Santiago del Estero del 14 al 20 de agosto, el seleccionado argentino de básquetbol comenzó su gira de amistosos este martes con un triunfo en el Nou Congost de Manresa, en Barcelona. El equipo nacional se impuso por 94-88 a la selección de Cataluña, en un partido que, además de resultar preparatorio para el combinado albiceleste, sirvió para que el local volviera a la competencia luego de 18 años.

Argentina dominó el encuentro durante la mayor parte, pero se complicó un poco en la segunda mitad, cuando el rival se colocó a cuatro puntos. Finalmente, los dirigidos por Pablo Prigioni cerraron el partido con buenas intervenciones de Lucio Redivo, el mayor anotador del juego, con 21 puntos, y de Facundo Campazzo, que sumó 11 tantos, al igual que Juan Fernández.

Facundo Campazzo ataca ante el combinado de Cataluña; el base reapareció en el equipo nacional tras el golpazo no acceder al Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón. Joaquim Alberch - FCBQ / CAB

Con un gran aporte de los jóvenes, el rendimiento del seleccionado argentino tuvo muy buenos momentos y el equipo llegó a estar 20 puntos por encima en el tercer cuarto. Cataluña había comenzado bien y estuvo en ventaja hasta que el el conjunto argentino encontró fluidez y aceitó las rotaciones.

En su presentación en la selección mayor, Gonzalo Corbalán aportó 10 puntos y algunas jugadas de alta clase, como un no look pass para una volcada de Tomás Chapero. Lo sufrió un equipo conformado por jugadores de la Liga Endesa que no contó con Ricky Rubio, el base de Cleveland Cavaliers que no fue autorizado a jugar por la franquicia de la NBA y siguió el partido desde el banco.

Campazzo no se quedó atrás y ofreció acciones típicas de su magia, como una faja que ensayó entre tres adversarios y dejó en soledad para convertir a Lee Aaliya, ala-pivote de 18 años que sobresalió en el reciente Mundial Sub 19, celebrado en Hungría.

El joven Lee Aaliya sumó cuatro puntos tras saltar al campo de juego cuando el DT Pablo Prigioni les dio minutos a los suplentes. Joaquim Alberch - FCBQ / CAB

El seleccionado argentino comenzó el juego con Campazzo, Redivo, Patricio Garino, Nicolás Brussino y Francisco Cáffaro. Luego, además de Corbalán, Chapero, Fernández y Aaliya, ingresó Máximo Fjellerup. También forman parte del grupo Santiago Trouet y Gonzalo Bressano. El cuerpo técnico decidió dar descanso a Carlos Delfino y Luca Vildoza, los últimos en sumarse al equipo, mientras que Juan Ignacio Marcos no estuvo disponible por prevención, ya que sufrió una contractura en el isquiotibial derecho.

Argentina está afrontando una preparación diferente a lo habitual, por no haber conseguido la clasificación para el Mundial que se jugará en Indonesia, Japón y Filipinas a partir del 25 de agosto. La sorpresiva derrota in extremis de febrero pasado contra República Dominicana en Mar del Plata dejó al conjunto albiceleste sin Copa del Mundo y muy complicado para conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024. Para llegar al torneo de los cinco anillos, la selección deberá ganar primero el clasificatorio de Santiago del Estero para acceder al preolímpico intercontinental, certamen que concederá sólo al vencedor el boleto para los Juegos.

🤩 El no look pass de Gonzalo Corbalán 🤝 la volcada de @Tomaschapero7 😤



📊 Estadísticas: https://t.co/pkeadQSkQq



💻 Lo seguís en vivo por @basquetpasstv: https://t.co/RboesgZVOz pic.twitter.com/7shmNthALH — Argentina Básquet (@cabboficial) July 25, 2023

Como se sabe, el seleccionado sufre ausencias significativas por diferentes motivos: no están participando Nicolás Laprovittola (Barcelona), Leandro Bolmaro (Bayern), Marcos Delía (Udine) y Gabriel Deck (Real Madrid), que está recuperándose de una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda.

Luego del partido, la selección regresa a la ciudad de Alicante, donde comenzó la preparación, y el martes próximo se medirá en otro ensayo con su par de Venezuela, que sí accedió a la Copa del Mundo y es dirigido por el bonaerense Fernando Duró. El viernes 4 y el sábado 5 continuará la seguidilla de amistosos, frente a República Checa y Bélgica, respectivamente, en la ciudad checa de Brno.

Juan Francisco Fernández anota con una bandeja; 11 puntos consiguió el número 21, al igual que Campazzo. Joaquim Alberch - FCBQ / CAB

LA NACION