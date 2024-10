Defensa y Justicia vs. River Plate, por la Liga Profesional 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

La fecha 19 de la Liga Profesional 2024 comenzará el próximo viernes con dos partidos y uno de ellos lo protagonizarán Defensa y Justicia y River Plate en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. El partido está programado para las 21 y se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizaron online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Nicolás Ramírez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.16 contra 3.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.16.

La previa de Defensa y Justicia vs. River, por la Liga Profesional 2024 Canchallena

El Halcón es uno de los peores equipos del torneo en cuanto a rendimiento: se ubica penúltimo con 15 tantos producto de tres triunfos, seis igualdades y nueve derrotas, la última ante Racing como visitante 3 a 0. El elenco dirigido por Pablo De Muner necesita levantar para pelear por clasificar a alguna copa internacional y sostenerse en ese plano como uno de los representantes argentinos. Este año disputó la Copa Sudamericana y quedó eliminado en la primera etapa.

El Millonario, por su parte, sufrió una dura derrota este martes en Brasil ante Atlético Mineiro 3 a 0 en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2024 y piensa más en la revancha de la próxima semana en el estadio Monumental que en el duelo vs. Defensa y Justicia, más allá de que no puede descuidar el campeonato doméstico porque, de no ganar el certamen internacional, deberá obtener una plaza a la edición 2025 a través de la Tabla Anual. En esa clasificación actualmente se ubica cuarto, en puesto de Sudamericana, con 53 unidades. Una posibilidad es ser campeón de la Liga Profesional, pero está lejos del líder Vélez (suma 26 unidades contra 37 del Fortín) y parece una utopía que pueda alcanzarlo.

Teniendo en cuenta la proximidad de la revancha vs. Mineiro, es una incógnita que jugadores utilizará Marcelo Gallardo en Florencio Varela. Se especula con que resguardará a los habituales titulares, sobre todo a los que acarrean molestias, y dispondrá de una formación con mayoría de habituales suplentes.

Marcelo Gallardo resguardaría titulares de River para el partido vs. Defensa y Justicia DOUGLAS MAGNO - AFP

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el año pasado por la Liga Profesional 2023 con triunfo de River Plate 1 a 0 como local con tanto de Nicolás De la Cruz.

