Final de NBA: Boston Celtics volvió a superar a Dallas Mavericks y quedó a una victoria de la barrida y el anillo

Conteniendo un espectacular intento de remontada, Boston Celtics venció este miércoles por 106-99 en la cancha de Dallas Mavericks y se adelantaron a 3-0 en la final de NBA. El local, que caía por 21 puntos (91-70) al inicio del último cuarto, se rehízo hasta acercarse a un solo tanto, pero no culminó la reacción tras una expulsión a Luka Doncic, autor de 27 puntos, por su sexta falta, cometida a cuatro minutos del cierre.

Boston, apoyado en Jayson Tatum, que consiguió 31 puntos, y Jaylen Brown, que marcó 30, tiene todo en favor para alzar su primer trofeo de campeón después de 2008, ya que ningún equipo en la historia ha dejado escapar una ventaja de 3-0 en los playoffs. En 156 series, nadie logró una remontada que revirtiera el tanteador global.

Volcada de Jaylen Brown

Boston tendrá el viernes su primera oportunidad de obtener su 18º anillo, con el que superaría a la franquicia Lakers como la más ganadora de la liga de básquetbol de Estados Unidos. Su archirrival lo empató en 2020, el año de la burbuja sanitaria a raíz de la cuarentena por el coronavirus. “Ha sido un tiempo muy largo hasta donde estamos ahora. Estoy orgulloso. Ahora hay que mantenerse, sonreír y estar agradecido”, subrayó Brown, que dos años atrás cayó junto a Tatum en su primera final, a manos de Golden State Warriors.

También mostró optimismo, pero desde la otra vereda, el esloveno Doncic: “Esto no se acaba hasta que se acaba. Nosotros solamente tenemos que creer”, enfatizó quien lamentó el criterio arbitral que derivó en su primera expulsión en playoffs en su carrera. “No quiero decir nada, pero seis faltas en una final de NBA... Venga, hombre: hay que hacerlo mejor”, protestó el número 77. “Tuvimos una buena oportunidad. Estuvimos cerca pero no lo logramos. Ojalá hubiera podido estar ahí”, aludió a la remontada no consumada en su ausencia de la cancha.

"No quiero decir nada, pero seis faltas en una final de NBA...", sugirió Luka Doncic un exceso arbitral; autor de 27 tantos, el esloveno fue expulsado cuando Dallas remontaba espectacularmente, por haber cometido esa cantidad de infracciones. Tony Gutierrez - AP

Dallas estaba urgido por una primera victoria en la serie, frente a su público. Y tenía en favor la baja del ala-pivote letón Kristaps Porzingis, lesionado en la pierna izquierda en el juego anterior. Los aficionados texanos, en el primer partido de una serie decisiva de la liga que albergaban desde la conquista de 2011, alentaron con fuerza en un buen comienzo de la mano de Kyrie Irving. Lejos de los abucheos de los hinchas de Boston, que le reprochan su salida del equipo verde, el base brilló en su más alto nivel por primera vez en esta serie, con 35 tantos.

Mavericks no consolidó una ventaja de hasta 13 puntos y permitió que Celtics igualara antes del descanso y luego acelerara hasta tomar una distancia que parecía inalcanzable. Pero el locales no arrojó la toalla, selló un fulgurante parcial de 22-2 y se acercó a 92-93, justo apenas después de la expulsión a Doncic. Que resultó determinante.

Compacto de Dallas Mavericks 99 vs. Boston Celtics 106

Los árbitros señalaron la sexta infracción del base en una acción defensiva frente a Brown y la ratificaron tras un pedido de revisión de Dallas. Que, ya sin su líder, se alejó del triunfo tan necesario y ahora corre el riesgo de sufrir una barrida en una final. Un 4-0 no se da desde el de Golden State al Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2018.

Este éxito de Boston, el 10º seguido en los playoffs, contribuye a un 7-0 de Celtics en sus encuentros como visitante en las cuatro series que ha afrontado. Con un equipo más homogéneo que el adversario, con una ventaja jamás revertida en la historia y con el impulso de la confianza, Celtics parece estar muy encaminado hacia su récord de campeonatos. El primer match point estará a su disposición este viernes a partir de las 21.30, cuando se desarrolle el cuarto capítulo, también en Texas.

Tatum y Doncic brillan individualmente, pero la final está sonriendo a Boston, que este viernes puede conseguir en Texas su 18º anillo de campeón; “esto no se acaba hasta que se acaba. Nosotros solamente tenemos que creer”, confía, no obstante, el ex base de Real Madrid. Tony Gutierrez - AP

