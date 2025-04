Cuándo juega River vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2025: día, hora y TV

Con la urgencia del gol y la sumatoria de a tres, River Plate recibe este domingo a Talleres, por la fecha 13 del Grupo B del Torneo Apertura 2025 que lideran Independiente y Rosario Central. El Millonario, que entresemana se presentó por la Copa Libertadores, lleva tres empates consecutivos y sigue padeciendo la falta de efectividad. A su vez, Talleres también llega con sus golpes: pese a que ganó en la jornada anterior, no está en su mejor momento. El encuentro inicia a las 20.15 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo Millonario atraviesa su peor racha histórica en cuanto a promedio de gol: 0,88 por partido en lo que va de la temporada 2025. Apenas anotó 14 en 16 encuentros. Esto se traduce en la irregularidad que muestra en cuanto a resultados, tanto en el ámbito local como internacional. El equipo de Marcelo Gallardo levanta poco a poco el nivel colectivo que sus hinchas le venían reclamando, pero no se amiga con la red rival. Por eso lleva tres empates seguidos (dos por el torneo, el último por la copa) y necesita empezar a saldar esa deuda. El siempre complicado Talleres será una buena vara.

Justamente, ambos conjuntos se vieron las caras el pasado 5 de marzo, por la Supercopa Internacional que estaba pendiente desde 2023. Se jugó en Paraguay y terminó en victoria por penales de la T, que de esta manera se quedó con su primer título nacional (sí, valió como tal pese a su nombre). En este partido, ninguno pudo anotar goles en el tiempo reglamentario.

River vs. Talleres: todo lo que hay que saber.

Torneo Apertura 2025 - Fecha 13

Día: Domingo 13 de abril.

Hora: 20.15 (hora argentina).

Estadio: Monumental.

Árbitro: A designar.

TV: ESPN Premium.

Streaming: DGO, Flow y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

River vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 20.15 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

El Millonario no termina de convencer a los hinchas. Por momentos vuelve a ser el River de los mejores tiempos de Marcelo Gallardo y luego cae en un pozo en el que regenera dudas sobre ese mismo funcionamiento. Lo que no logra es hilvanar ese funcionamiento en un partido completo. Semejante mérito no lo logró en un solo encuentro de este año. Encima, padece la notoria falta de gol, lo que lo lleva a dejar en el camino muchos más puntos de los que podría atesorar.

River está cuarto en el grupo, por lo que no deberá tener mayores inconvenientes en avanzar a los octavos de final, a falta de cuatro fechas para que éstos queden definidos. La T, en cambio, está 9na, por lo cual, necesita ganar: se trata de un equipo golpeado que no logra hacer pie tampoco en el ámbito internacional: perdió en sus dos presentaciones en la Copa Libertadores.

River llega a este partido tras igualar 1 a 1 con Sarmiento en Junín, en otro partido decepcionante para sus hinchas, ya que pudo perderlo de no haber sido por otra actuación excluyente de Franco Armani.

Luego, el martes, hizo su debut como local en la Copa Libertadores e igualó 0 a 0 con Barcelona de Ecuador.

La T, en tanto, se impuso a Gimnasia de La Plata por 2 a 0, aunque continúa afuera de los puestos de clasificación a la segunda instancia.

El martes, también por la Copa Libertadores, cayó por 2 a 0 en su visita a Libertad de Paraguay y sumó su segunda caída al hilo en el certamen.

River volvió a empatar por el Torneo Apertura en la jornada anterior en su visita a Junín Fotobaires

LA NACION