La NBA comienza a latir en su temporada 81 con más condimentos que nunca y con equipos cargados de estrellas

Se acabó la espera: este martes comienza el show, el número 81 de la historia de la NBA y la tensión crece segundo a segundo. Es que se trata de la temporada en la que puede quedar marcada por el último baile de LeBron James con Philadephia Sixers, por el reverdecer de Miami Heat con Gianni Antetokoumpo, el despertar de Portland Trail Blazer con Ja Morant, la confirmación de New York Knicks con Jalen Bruson, el paso al frente de Los Angeles Lakers con Luka Doncic o el salto definitivo de San Antonio Spurs con Victor Wembanyama.

La noche inaugural tendrá un menú muy tentador, porque la apertura será con el campeón y la entrega de los anillos con el duelo entre New York Knicks ante los Sixers de LeBron, Jaylen Brown y Joel Embiid, pero también estarán frente a Oklahoma City Thunder con Shai Gilgeous-Alexander ante San Antonio Spurs con Wembanyama, D’Aaron Fox y Stephon Castle y cierra la cartelera Boston Celtics de Jayson Tatum y Paul George ante Detroit Pistons de Cade Cunningham y Duncan Robinson.

Jaylen Brown.

Joel Embiid.

LeBron James.

Tyrese Maxey.

VJ Edgecombe.



The new-look @sixers open 2026-27 vs. the Knicks TOMORROW NIGHT at 7pm/et on NBC and Peacock 🍿 pic.twitter.com/OGBJV5dVDW — NBA (@NBA) October 19, 2026

Esta primera oferta de partidos será apenas una muestra de los 1230 encuentros de temporada regular que se extenderán hasta el 11 de abril de 2027. Y la competencia comenzará a calentarse rápidamente, porque la cuarta edición de la NBA Cup empezará el 30 de octubre próximo y la etapa de grupos finalizará el 27 de noviembre, con partidos que suman para el torneo y para la temporada regular. La novedad para la NBA Cup se verá en la etapa final, ya que Las Vegas, después de tres años, dejará de ser la sede de la definición para trasladar la acción central a Indianápolis, al histórico Hinkle Fieldhouse. Las semifinales se jugarán el 8 y 9 de diciembre, mientras que la final se disputará 11 de diciembre.

En el camino hacia el anillo, también los partidos de la jornada navideña se mantienen el 25 de diciembre con cinco enfrentamientos: la revancha de las Finales entre San Antonio y New York, además del regreso de LeBron James a Los Ángeles, con la camiseta de los 76ers para enfrentarse a los Lakers.

En este plan de la NBA de globalizar su competencia, también se extendieron los partidos afuera de los Estados Unidos, con un especial foco en Europa, por eso el 14 y 17 de enero, San Antonio Spurs y New Orleans Pelicans protagonizarán dos encuentros oficiales, el primero en París (Francia) y el segundo en Manchester (Inglaterra).

También se confirmó la fecha del All-Star Weekend, con toda la acción desde el 19 hasta 21 de febrero, con Phoenix como la sede que tendrá el tradicional All-Star Game. El cierre de la temporada regular ya está programado para el 11 de abril, con el Play-In pautado desde el 13 hasta el 16 del mismo mes y el inicio de la postemporada el sábado 17 de abril de 2027.

El programa para el arranque de la NBA

Martes 20

A las 16 (hora de la Argentina), Boston Celtics vs. Detroit Pistons (NBA Pass)

A las 20, Philadelphia 76ers vs. New York Knicks (NBA Pass)

A las 22.30, Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs (NBA Pass)

Miércoles 21

A las 20, Orlando Magic vs. Atlanta Hawks (NBA Pass)

A las 20, Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks (NBA Pass)

A las 20.30, Miami Heat vs. Minnesota Timberwolves (ESPN2 y Disney+ Plan Premium)

A las 20.30, Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets (NBA Pass)

A las 20.30, Toronto Raptors vs. Chicago Bulls (NBA Pass)

A las 21, New Orleans Pelicans vs. Indiana Pacers (NBA Pass)

A las 21, Memphis Grizzlies vs. Utah Jazz (NBA Pass)

A las 21.30, Houston Rockets vs. Dallas Mavericks (NBA Pass)

A las 23, Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors (ESPN 2 y Disney+ Plan Premium)

A las 23, Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns (NBA Pass)

A las 23.30, Los Angeles Clippers vs. Sacramento Kings (NBA Pass)

Jueves 22

A las 20, Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers (ESPN2 y Disney+ Plan Premium)

A las 22.30, Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets (ESPN2 y Disney+ Plan Premium)

Viernes 23