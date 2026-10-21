La primera función de la NBA: LeBron James sacudió la fiesta del campeón en el Madison

La primera jornada de la NBA tuvo como epicentro el Madison Square Garden de Nueva York, donde los Knicks colgaron la bandera de campeones por primera vez en 53 años. La tan esperada celebración no pudo ser completa, ya que después vieron cómo su equipo sucumbía ante la colección de estrellas que reunió Philadelphia Sixers, con la creación del Big Three de LeBron James, Joel Embiid y Jaylen Brown.

En su primera aparición con Philadelphia, a sus casi 42 años, The King se quedó con todos los flashes y cerró una planilla correcta: con un registro de 14 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Pero generó el impacto buscado con, por ejemplo, el show que ofreció con un alley oop que le sirvió Jaylen Brown, la otra contratación que catapultó a Philadelphia al grupo de favoritos.

LeBron, que este año estuvo tentado de unirse a los Knicks, no ocultó su satisfacción por la victoria en el Madison: “Fue una gran noche para los aficionados de Nueva York, fueron más de 50 años. Los aficionados nunca olvidarán este momento. Nosotros estamos contentos de haber podido jugar en una noche y un estadio tan histórico”.

En los Knicks, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns fueron los hombres más determinante y sumaron 21 y 19 puntos, respectivamente. Los neoyorquinos quieren ser los primeros en repetir la conquista del título, una marca que no se consigue desde 2018, cuando Golden State Warriors se quedó con los anillos de 2016-17 y 2017-18.

La victoria de los Thunder

En la primera noche de NBA, también hubo un choque de colección en la Conferencia del Oeste y Oklahoma City Thunder golpeó a San Antonio Spurs por 116-104 con una gran noche de Shai Gilgeous-Alexander que anotó 32 puntos y desactivó cualquiera de las alternativas que pudiese generar Victor Wembanyama.

El fenómeno francés tuvo una noche lejos de su mejor nivel y aportó 12 puntos en 34 minutos, después de fallar sus 12 primeros lanzamiento de campo. Wembanyama únicamente acertó un tiro de campo sobre el final del tercer cuarto y sumó el resto de puntos desde la línea de tiro libre. El gigante de los Spurs maquilló su cuenta con 13 rebotes y 6 tapones.

Oklahoma demostró todo su poder y llegaron a tener 26 puntos de ventaja y no bajaron la guardia cuando San Antonio se acercó en el último cuarto gracias al empuje de Stephon Castle (24 puntos) y Dylan Harper (18).

Detroit sacudió a Boston

El telón de la temporada 81 se corrió con la victoria de Detroit Pistons por 121-113 ante Boston Celtics, tras remontar 22 puntos de desventaja. Cade Cunningham, el jugador más importante de los Pistons, marcó 22 puntos y ofreció 8 asistencias, aunque fueron los tiradores Duncan Robinson (21 puntos) y Javonte Green (19), los que encendieron el parcial decisivo de 23-0 de Detroit en el último cuarto.

Paul George brilló con 38 puntos para Boston Celtics, la mayor anotación para un debutante en la historia de la emblemática franquicia verde, sin embargo, no fue suficiente para derribar a Detroit en su casa. Incluso, tampoco fueron suficiente los 13 puntos de Jayson Tatum, el líder natural del equipo que conduce Joe Mazzulla.