Lesionado y enfermo, Luka Doncic guió a Dallas Maverick a un gran triunfo ante los Clippers, y están a un partido de la semifinal

Escuchar

A Luka Doncic no le importa que su físico le pida parar por un esguince de rodilla, o que la nariz le gotee durante todo el partido por un pertinaz resfrío. Cuando el esloveno entra en una cancha de básquetbol lo único que le preocupa es que su equipo anote más puntos que el rival. La serie de playoffs entre sus Mavericks de Dallas y los Clippers de Los Ángeles había llegado al quinto partido con un 2-2 global. Doncic, averiado, no había podido hacer nada para evitar la derrota en casa en en el cuarto encuentro. Aún lejos de su mejor forma, estaba obligado a aparecer en el quinto juego, disputado en el estadio angelino.

Y Doncic apretó el turbo, se puso en modo MVP, sumó 35 puntos y fue el pilar fundamental de un triunfo que deja a su equipo con todo a favor para meterse entre los mejores cuatro de la Conferencia Oeste. Le alcanzará una victoria el viernes, en el sexto encuentro (por jugarse en Dallas), u otra en el séptimo (en Los Ángeles) para clasificarse. La hoja de servicios de Doncic en el quinto partido muestra que el crack esloveno también contribuyó con 7 rebotes, ¡10 asistencias! y un robo de balón. El aporte del escolta, de 25 años, fue clave en la segunda mitad, con 20 puntos (14 en el tercer cuarto), que solidificaron la ventaja definitiva de los Mavericks. Los Clippers ya no volvieron al partido.

Enfermo y lesionado, Luka Doncic fue vital para los Dallas Mavericks ante Los Ángeles Clippers RONALD MARTINEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todo, con un esguince de rodilla y un resfrío que no lo dejaban en paz. “Traté de no pensar ni en la lesión ni en el frío. Sólo en marcar el camino del equipo”, dijo Doncic después del partido. Y agregó: “Es duro. No puedo respirar por la nariz, así que tuve que sonármela todo el tiempo. Pero el partido tuvo una gran adrenalina, así que sabía que necesitaba estar concentrado al ciento por ciento”. Vaya si lo estuvo: aun a media máquina, el esloveno rompió récords: ya es el cuarto jugador de la historia de la NBA que promedia al menos 35 puntos y 10 asistencias en playoffs. Además, se convirtió en el primer basquetbolista en promediar más de 8 rebotes y 8 asistancias en las series rumbo al título. Y es el segundo en promedio de puntos de los playoffs de esta temporada.

La consulta sobe el estado de su rodilla se imponía. “Ya veremos. Está peor después del partido, pero haré todo lo que pueda para estar listo [para el partido 6]. La rodilla no está bien, pero una vez que empezás a jugar querés hacer todo lo posible para ayudar a tu equipo a ganar”, dijo el esloveno, al que no le funcionó el tiro de larga distancia -apenas 2/8 intentos-, aunque compensó con su dominio en la zona pintada: 12/18. “Obviamente, mi tiro no es muy bueno. Ni siquiera bueno. En realidad, es my malo y estaba empeorando. Los primeros cuatro triples que intenté me parecieron geniales, pero simplemente no entraron. Y me estaba derrumbando mentalmente ”, evocó Doncic.

¡La LOKURA de DONCIC se adueñó del GAME 5! 🪄🤪



💫35 puntos

💫10 asistencias

💫7 rebotes

💫1 recuperación



Dallas pone el 3-2 en la eliminatoria.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/EF5XjIWYQ4 — NBASpain (@NBAspain) May 2, 2024

El esloveno también hizo su trabajo en defensa, evitando tiros fáciles para los Clippers. “Siempre hablo de su resiliencia. No se siente al ciento por ciento, pero aun así sale a jugar. Como compañero de equipo, lo disfruto”, dijo Kyle Irving, otra de las estrellas de los Maverikcs. “Disfruto estar cerca de alguien así que se esforzará, pero que también será inteligente y tendrá un impacto en el juego: aún lesionado vaciará sus cartuchos, como nos gusta decir. Aunque no se sienta bien o no pueda estar al cien por cien, todavía puede liderar a nuestro equipo a su manera” , completó Irving.

Lo mejor de la gran victoria de los Mavericks ante los Clippers

Tyronn Lue, entrenador de los Clippers, habló del “partido Luka”. “Sabíamos que en algún punto lo íbamos a tener”, dijo, en relación a la supremacía de la estrella eslovena. Y agregó: “De todas maneras, no nos tenemos que dar por vencidos. Hay que ganar cuatro patidos en total. El sexto juego es el viernes y estaremos listos para jugarlo”, aventuró. Y agregó: “No jugamos un buen partido. Defensivamente, ofensiamente... en general no tuvimos un buen juego. Y puede pasar. Ahora hay que dar vuelta la página”. Sus Clippers están match-point. Y la empresa no es nada fácil: la serie vuelve a Dallas, allí donde Doncic se siente como en casa.

LA NACION