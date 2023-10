escuchar

Vigente por donde se la mire. Con bases sólidas y una gran parte del país que continúa apostando por ella. Se trata de la Liga Nacional, que comenzará este martes su temporada número 40. Un número muy especial. Algo en lo que seguramente pensó León Najnudel, su creador, allá por 1985. De esta competencia formaron parte jugadores de la Generación Dorada como Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Luis Scola y muchos más. Y otras muchas figuras que pueden contar lo que significa este torneo, que es muy federal. Algunas de esas estrellas brillaron en alguna época y LA NACION habló con tres de los muchos protagonistas que tuvo la Liga, que sigue avanzando a paso firme, a pesar de algunos altibajos.

Quimsa de Santiago del Estero es el último campeón y, como tal, comenzará a defender el título en su casa ante un debutante: Zárate Básquet. Así empezará la Liga, que cambió su imagen institucional y contará con un logotipo dorado, en alusión a la medalla que la selección argentina de básquet obtuvo en 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas. Uno de los que formó parte de aquella epopeya fue Leonardo Gutiérrez. El hoy entrenador de Ciclista Olímpico de La Banda charló con LA NACION. Y el exjugador tiene muchos fundamentos para ser reconocido en esta Liga.

Quimsa de Santiago del Estero conquistó la última Liga Nacional de Básquet Matías García / Liga Nacional

El oriundo de Marcos Juárez es el máximo ganador de la historia con 10 títulos y el que más presencias tuvo hasta hoy (1106 partidos jugados). Sobre ser uno de los hombres más importantes del básquetbol argentino, expresó: “Es un placer. Y haber hecho prácticamente todas mis temporadas en Argentina, más todavía. Eso lo elegí en su momento. Elegí mi país y esta competencia. Creo que no le erré, porque me ayudó a crecer y a estar cerca de la selección tanto tiempo. Ser parte de la historia me pone feliz y que la Liga siga con sus jóvenes 40 temporadas es muy lindo”.

Otro de los que habló con LA NACION fue Héctor “Pichi” Campana, uno de los íconos que tiene el básquetbol argentino. Ídolo de Atenas de Córdoba y actual presidente de la Agencia Córdoba Deportes, contó: “Puedo decir que jugué en un torneo que cambió la historia. Tuve la suerte de conocer a las personas que lucharon durante muchos años para imponer este torneo ante la negativa de muchos dirigentes. Nadie duda que hay un antes y un después en el básquetbol argentino a través de la Liga. Además, fui parte de una época en la que hubo una revolución en nuestro deporte”.

Leo Gutiérrez es el máximo ganador de la historia de la Liga con 10 títulos y el de más presencias con 1106 partidos disputados a lo largo de su trayectoria en el torneo Mauro V. Rizzi - LA NACION

Para Lucas Victoriano, campeón como jugador de Olimpia de Venado Tuerto y como entrenador en su actual equipo, Instituto de Córdoba, sus recuerdos como jugador son imborrables: “Cuando me invitaron a entrenarme en Olimpia de Venado Tuerto en el año 93, 94, por ahí, y me encontré con jugadores como Pichi Campana, Sebastián Uranga, Gabriel Darras, Fabian Tourn, jugadores que veía en las revistas, eso fue shockeante, no lo podía creer”, contó el nacido en Tucumán.

A lo largo de todos estos años hubo muchos cambios positivos para que la Liga siga en pie. Pichi Campana, que jugó durante 22 temporadas, contó cuál fue la evolución que más notó: “La comunicación, fundamentalmente. Las primera época era difícil, aunque parezca mentira, para saber los resultados al día siguiente había que leer un diario porque los partidos terminaban tarde y no se veían. Hoy, de más está decir, con la información que hay se puede saber por todos los medios con los que contamos”. El coach de Instituto dio otro detalle positivo que se mantuvo a lo largo de la Liga Nacional y lo expresó en base a su experiencia en el básquetbol europeo, en el que brilló: “Siempre fue muy atractiva por la paridad que tuvo. Por ejemplo, en España es muy difícil que gane otro equipo que no sean Barcelona o Real Madrid. En Rusia, Grecia y Turquía también tenés dos o tres candidatos, y acá los últimos años siempre fueron Boca, Quimsa, Regatas, Olímpico, Instituto, Riachuelo... tenés un montón. Eso es lo lindo de la Liga, que es bien competitiva”.

Lucas Victoriano con la casaca de Lanús, durante una de sus últimas temporadas como jugador de la Liga Nacional

Durante su historia, la Liga tuvo grandes estrellas y los protagonistas revelaron cuáles fueron aquellos jugadores que más les costó enfrentarse por diferentes motivos. Para los tres hubo muchos, pero Lucas Victoriano y Leo Gutiérrez coincidieron especialmente en uno: Juan Espil. El entrenador de la Gloria dijo: “Me pareció un extraterrestre. Un tipo que no tenía ningún punto débil en la ofensiva”. Para el exjugador que ganó el oro olímpico en Atenas: “Espil era insoportable, no se lo podía defender. Si bien no lo defendía directamente, en las ayudas o en defensas especiales contra él, era muy difícil”. Y Gutiérrez contó una anécdota sobre uno de los grandes extranjeros que pasaron por la Liga, el cubano Lázaro Borrell: “Cuando llegó la primera temporada acá, no podíamos defenderlo. Una vez con Andrés Pelussi dijimos que lo íbamos a matar, pero no pudimos y nos hizo como 40 puntos. Nos mirábamos y nos decíamos que era imposible marcarlo. Tenía mucho talento”. Héctor Campana, por su parte, dio una respuesta sorprendente: “Es raro lo que te voy a contestar, pero el mejor jugador que enfrenté fue Marcelo Milanesio. Era dificilísimo jugar contra él”.

Los tres saben lo que es ser campeones de la Liga Nacional y compartieron equipos con grandes jugadores. Para el Pichi fue muy sencilla su respuesta: “No soy objetivo en decirte esto, pero el mejor con el que jugué fue Marcelo Milanesio. Nos entendíamos de memoria”. Por su parte, Victoriano también explicó que, a pesar de lo deportivo, también tuvo muy buenos compañeros de los que tomó aspectos de la vida: “Es difícil encontrar al mejor compañero, no me gusta buscar uno en sí, pero en Venado Tuerto, Sebastián Uranga fue como un hermano mayor, me ayudó mucho cuando llegué, me abrió las puertas de su casa, pero lo nombro a él por esos momentos difíciles cuando salís de tu casa y extrañas mucho a tu familia”.

Gutiérrez prefirió separar por diferentes épocas a aquellos grandes compañeros basquetbolistas con los que compartió equipo en la liga: “Apenas llegué a Olimpia, con Marcelo Duffy y Sebastián Uranga, que eran dos referentes. En Atenas, Pichi Campana, Milanesio y Diego Osella me marcaron mucho. Y más adelante, Raymundo Legaria, con quien tengo una amistad muy grande. Me tocó compartir equipo en Ben Hur y en Boca. Jugábamos de memoria, nos mirábamos y sabíamos que teníamos que hacer. Disfruté mucho jugando con él”.

Para Pichi Campana, Marcelo Milanesio fue el mejor tanto como compañero como siendo su rival FABIAN MARELLI - Archivo

Como campeones de la Liga alguna vez, formaron parte de grandísimos equipos y cada uno eligió cuál fue en el que mejor se sintió y por qué. Para Lucas Victoriano, fue el Olimpia de Venado Tuertom de la temporada 1995/1996. Para Gutiérrez hubo dos: “Elijo a Ben Hur del 2004/2005 y a Peñarol del 2009/2010. Los dos por el entendimiento y el dominio que tuvimos de las competencias”. Campana tampoco dudó, y mencionó un equipo que sin dudas dejó su marca en la historia del básquetbol nacional: “Atenas del 97, que ganó la Liga Nacional, la Liga Sudamericana, que fue atracción en el Mc Donald’s Champions. Ese equipo podía jugar de acuerdo al rival, nos adaptábamos a todo, teníamos muchísimas variantes y nuestros suplentes eran titulares en cualquier otro equipo de la liga”.

Y aunque cueste creerlo, la Liga tendrá una ausencia inesperada y sorprendente en su temporada número 40. Atenas de Córdoba perdió la categoría en mayo pasado, luego de caer en la serie por la permanencia ante San Lorenzo de Almagro, y de ese modo no participará del básquetbol grande de la argentina por primera vez. Hasta este año, era el único equipo con asistencia perfecta en los 38 años de Liga, en la que logró nueve coronas (1987, 1988, 1990, 1991-’92, 1997-’98, 1998-’99, 2001-’02, 2002-’03 y 2008-’09). Hasta estuvo cerca de enfrentarse con el Chicago Bulls de Michael Jordan en París, en 1997. Además, grandes figuras vistieron la casaca de color verde y escribieron muchas de las páginas de la exitosa aventura en el básquetbol argentino: Germán Filloy, Carlos Cerutti, Marcelo Milanesio, Fabricio Oberto, Diego Osella, Bruno Lábaque, entre otros.

Atenas no estará en la Liga Nacional por primera vez desde su creación, una de las ausencias más fuertes para esta temporada Matías García / Liga Nacional

Uno de sus máximos referentes históricos es Pichi Campana. El cordobés ganó ocho títulos en el Griego y sobre su ausencia, expresó: “Va a ser rara, porque era el único equipo que estuvo desde el comienzo y por todo lo que significa para la Liga. Pero es parte de la historia de este deporte y seguramente en el club están trabajando para volver, y lo vamos a apoyar todos los que pasamos por allí”.

Leo Gutiérrez también está identificado con Atenas. Fue campeón tres veces en el equipo cordobés y, al igual que Campana, mostró su tristeza por el momento del Griego: “Es muy doloroso. A todos los jugadores que pasamos por el club nos pone mal, pero también creo que es algo “bueno” para que el club vuelva a rearmarse y a reencontrar el camino que por mucho tiempo siguió, y de volver a empezar con jóvenes un nuevo proyecto. Hablando con gente conocida que es fanática lo toman como un volver a empezar. Ellos van a estar todos”.

Atenas de Córdoba es el equipo con más títulos en la historia de la Liga Nacional Fabián Marelli - Archivo / LA NACIÓN

La Liga Nacional empezará el recorrido de su temporada 40ª y tiene motivos para festejarlo. Se viene una temporada con muchos equipos que buscarán el objetivo de ser campeones. Con muchos jóvenes con el hambre de volver a darle al básquetbol nacional la trascendencia que alguna vez tuvo con grandes logros a nivel internacional, como lo fue el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas y de la mano de jugadores que fueron producto de esta Liga.

Así se jugará la Liga Nacional 2023/2024

Desde la Asociación de Clubes de básquetbol confirmaron que participarán 20 equipos, los cuales disputarán 38 partidos cada uno de la etapa regular, dividida en dos ruedas de 19 partidos, todos contra todos. Los 12 mejores de la tabla se clasificarán a los playoffs, que en primer lugar tendrá una reclasificación con los equipos que se ubiquen entre el quinto y el decimosegundo puesto. Luego, los ganadores se juntarán con los cuatro primeros de la tabla y a partir de allí se jugarán los cuartos de final y las semifinales, todas al mejor de cinco juegos.

Por último se jugará la final, al mejor de siete partidos y la fecha de finalización de la liga se estima que será para fines de mayo próximo. Los dos últimos de la tabla disputarán una serie para ver quién mantiene la categoría y quien baja a la Liga Argentina. Los equipos ubicados entre el puesto 13° y el 18° habrán finalizado la competencia hasta la próxima temporada.

Quimsa y Boca disputaron la última final de la Liga Nacional MARCELO ENDELLI

Durante la temporada habrá dos pausas obligadas. Una de ellas será el 22 de octubre, debido a las elecciones presidenciales, y en esta parte los partidos se distribuirán en tres semanas, con 19 días en los que habrá partidos, y con dos en los que no habrá juegos porque por esas fechas Oberá TC, Instituto y Gimnasia de Comodoro participarán de la Liga Sudamericana. El otro parate será durante los Juegos Panamericanos que se realizarán en Santiago de Chile, del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Vale destacar que, previo al receso de fin de año, y como sucedió la última temporada, se jugará la final de la Supercopa de la Liga. La misma la disputarán Quimsa de Santiago del Estero, último campeón de la liga, y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, campeón de la Copa Súper 20. Esa definición será el 20 de diciembre, en un estadio neutral.

Gimnasia de Comodoro Rivadavia ganó el Súper 20 que se disputó en la última temporada. Gracias a este título, disputará la Supercopa ante Quimsa, último campeón de la Liga Nacional LNB Contenidos

Eduardo Tassano, presidente de la AdC y de Regatas de Corrientes, se refirió a lo que viene: “Tenemos grandes expectativas para esta liga. Vamos a trabajar en equipo para que el básquet siga creciendo, innovando y masificándose, en el camino que venimos. Siempre con un trabajo conjunto entre CAB y AdC, buscando la excelencia a través de la organización de los torneos y el profesionalismo sostenido de los equipos. Queremos que el básquet llegue a todos los rincones de nuestro país apoyados en los clubes, los jugadores y las jugadoras que son el motor de este deporte”.

Los entrenadores también se preparan para el exigente calendario que se les avecina. Para Lucas Victoriano, coach de Instituto, las expectativas serán progresivas: “Primero queremos construir un equipo similar a lo de las dos últimas temporadas y ser competitivos de visitante y de local. Tenemos que trabajar y construir mucho. Lo que primero queremos ser es un grupo y después un equipo. A partir de ahí, vamos a encontrar los objetivos”.

Lucas Victoriano, entrenador de Instituto Matias Garcia / Liga Nacional

Para Leo Gutiérrez, que está al mando de Ciclista Olímpico, también hay objetivos ambiciosos: “Queremos ser protagonistas e intentar ganarla. La Liga siempre es complicada, larga y difícil para todos los equipos. Formamos un buen plantel y tenemos que empezar con el pie derecho, tenemos con qué para luchar y ser protagonistas, la idea es estar prendidos en las primeras posiciones y llegar a la final”.

Leo Gutiérrez, entrenador de Ciclista Olímpico de La Banda Ciclista Olímpico

Los 20 equipos que disputarán la liga

Argentino (Junín)

Boca (CABA)

Ciclista Olímpico (La Banda, Santiago del Estero)

Comunicaciones (Mercedes, Corrientes)

Gimnasia (Comodoro Rivadavia)

Ferro (CABA)

Independiente (Oliva, Córdoba)

Instituto (Córdoba)

La Unión (Formosa)

Oberá Tennis Club (Misiones)

Obras (CABA)

Peñarol (Mar del Plata)

Platense (Buenos Aires)

Quimsa (Santiago del Estero)

Regatas (Corrientes)

San Lorenzo (CABA)

San Martín (Corrientes)

Unión (Santa Fe)

Zárate Basket (Buenos Aires)